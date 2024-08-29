دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت القمة العالمية لمستقبل الضيافة عن تفاصيل استثنائية لنسختها الأكبر حتى الآن، حيث ستستضيف مجموعة مرموقة من المتحدثين البارزين، وجدول أعمال غني بالفعاليات والميزات الجديدة. ومن المتوقع أن تشهد القمة حضور أكثر من 1500 من نخبة قادة ومسؤولي قطاع الضيافة والسياحة في مدينة جميرا بدبي، خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر.

وتحت شعار "الاستثمار في المستقبل"، سيقدم برنامج القمة العالمية لمستقبل الضيافة تجربة غنية تمتد على مدى ثلاثة أيام، مليئة بالجلسات الحوارية المكثفة التي ستوفر رؤى عميقة ومعلومات قيمة. وسيغطي البرنامج كافة جوانب القطاع، بدءًا من استكشاف الفرص الاستثمارية، مرورًا بالابتكار والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وصولًا إلى الإعلانات الحصرية التي سترسم ملامح مستقبل الصناعة خلال السنوات القليلة القادمة.

وسيكون معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، من أبرز المتحدثين في القمة العالمية لمستقبل الضيافة التي تجمع أكثر من 110 مشاركًا من القادة والمختصين. وقد لعب معاليه دورًا حيويًا في تطوير السياسات المحورية لقطاعي الضيافة والسياحة في الدولة. وسيشارك معاليه أفكاره حول مستقبل الاستثمار في قطاع الضيافة من خلال كلمة ترحيبية مميزة، يديرها ستيفن ساكور، مقدم برنامج "هارد توك" على قناة بي بي سي البريطانية، في الأول من أكتوبر.

وبهذه المناسبة، قال جوناثان وورسلي، رئيس مجلس إدارة شركة ذا بينش العالمية المنظمة للقمة العالمية لمستقبل الضيافة: "تهدف القمة العالمية لمستقبل الضيافة إلى جمع نخبة المتخصصين في هذه الصناعة وربط صناع القرار بالمستثمرين وأصحاب الفنادق والمشغلين والمبتكرين في قطاع الضيافة على المستوى العالمي. ومع وصول صناعة الضيافة والسياحة إلى مستويات غير مسبوقة من حيث الاستثمار والابتكار والاستدامة، تأتي أجندة القمة لتحدث تغييرًا جوهريًا وتعيد صياغة المعايير الراسخة، لترسم ملامح المستقبل القريب والبعيد، وتضمن نجاح هذا القطاع الذي يشهد نموًا وتطورًا مستمرين. نحن على أعتاب ثلاثة أيام حافلة بالنقاشات العميقة والحوارات الساخنة وفرص اتخاذ قرارات جريئة ستُحدث تحولًا نوعيًا في الصناعة، مما يجعل هذه النسخة هي الأضخم والأكثر طموحًا حتى الآن".

المتحدثون في القمة العالمية لمستقبل الضيافة

تضم قائمة المتحدثين في القمة العالمية لمستقبل الضيافة نخبة من الشخصيات البارزة في مجالات الضيافة والاستثمار والسياحة، ومن بينهم سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للسياحة والتسويق التجاري؛ بول جريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي؛ بيير باولو ريجي، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة كارل لاغرفيلد؛ جورج عازار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سوثبيز إنترناشيونال ريالتي في دبي والسعودية والمملكة المتحدة؛ وبات ثاكر، مدير التحرير لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة إيكونوميست.

ومن بين الشخصيات البارزة الممثلة لأهم الشركات المشغلة للفنادق والوجهات السياحية، يشارك كل من سيباستيان بازين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أكور؛ وتوماس ب. ماير، الرئيس التنفيذي للعمليات والرئيس التنفيذي المؤقت لمجموعة جميرا؛ وجون باجانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة البحر الأحمر الدولية؛ وغريغوري لانتر، الرئيس التنفيذي للتطوير العالمي للعقارات الإنشائية لدى كلوب ميد؛ وجاي هاتشينسون، رئيس فنادق هيلتون في الشرق الأوسط وأفريقيا؛ وإنجي هويجبريشتس، رئيسية الاستدامة والأمن في مجموعة فنادق راديسون؛ وساتيا أناند، رئيسة ماريوت الدولية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا؛ وهيثم مطر، المستشار الخاص للأمم المتحدة للسياحة والمدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب غرب آسيا لدى فنادق ومنتجعات انتركونتيننتال؛ وخافيير أجيلا، رئيس مجموعة حياة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا؛ وفيليب بارنز، الرئيس التنفيذي لدى فنادق روتانا؛ وكيفن جوه، الرئيس التنفيذي لدى أسكوت المحدودة؛ ودونكان أورورك، الرئيس التنفيذي لشركة أكور في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

ويشارك في القمة أيضًا نخبة من القادة والمتخصصين من أبرز الشركات والمؤسسات العالمية، بما في ذلك "آرك الدولية للاستشارات التصميمية"، و"بوكينج دوت كوم" (Booking.com)، و"مجموعة إيلاف"، و"إنتربرايز اليونان"، و"مجموعة باريير"، و"هاما الشرق الأوسط وأفريقيا"، و"هوتل سكول لاهاي"، و"مجموعة حياة"، و"إتش في إس"، و"جيه إل إل"، و"جي تي+بارتنرز"، و"كيرني"، و"نايت فرانك"، و"ليفا هوتلز"، و"كو"، و"روف هوتلز"، و"سافيلز"، و"إس تي آر"، و"توي بلو للفنادق والمنتجعات"، و"أسكوت ليميتد"، و"فان ماركن للاستشارات"، و"ويندهام للفنادق والمنتجعات"، و"يونيون للاستثمار العقاري"، و"يونايتد لإدارة الضيافة".

برنامج القمة العالمية لمستقبل الضيافة

تستضيف القمة العالمية لمستقبل الضيافة أكثر من 40 جلسة نقاشية تغطي ما يصل إلى 20 مسارًا متنوعًا، موزعة على أربع محطات رئيسية هي القمة، والمستقبل، والمعرض، والابتكار. وسيكون برنامج القمة حافل بالمعلومات والرؤى التي تستهدف معالجة التحديات البارزة والقضايا الملحة التي تواجه صناعة الضيافة والسياحة. وتشمل المسارات الرئيسية موضوعات مثل معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ورأس المال البشري، والتكنولوجيا والابتكار، والإنسان والأرباح والكوكب، والفنادق والعقارات، والاستثمار والتطوير، وتسويق العلامات التجارية، والصحة والعافية. بالإضافة إلى ذلك، ستضم القمة عدداً من الجلسات المخصصة لجوائز ومسابقات مختلفة، مما يضيف بعدًا تنافسيًا وتحفيزيًا يساهم في دفع القطاع نحو المزيد من التميز والنجاح.

وقالت تانيا ميلنر، مديرة الإنتاج في شركة ذا بينش المنظمة للقمة: "مع استمرار نمو وتطور القمة العالمية لمستقبل الضيافة، تزداد أجندتها توسعًا وتنوعًا، مضيفة ميزات ومعالم جديدة تلبي تطلعات القطاع. برنامج هذا العام يعد بأن يكون الأكبر والأكثر تنوعًا حتى الآن، حيث يركز على تقديم موضوعات تهدف إلى إلهام وتثقيف وتقديم رؤى عميقة أكثر من أي وقت مضى. كما قمنا بإضافة مجموعة من عوامل الجذب الجديدة في نسخة 2024، بما في ذلك معرض صغير يستعرض فرص الاستثمار في مختلف الدول، ومنتدى متخصص بمساكن العلامات التجارية، بالإضافة إلى مسابقات مذهلة تسلط الضوء على المواهب والإبداعات التي تزخر بها صناعة الضيافة والسياحة".

أبرز الجلسات المقررة خلال الأيام الثلاثة للقمة العالمية لمستقبل الضيافة:

حلقات نقاش وعروض تقديمية تتمحور حول كل ما يتعلق بالإنسان والأرباح والكوكب، تتضمن موضوعات مهمة مثل توسيع نطاق الوجهات السياحية ذات البصمة المستدامة: استكشاف النهج الفعال لتطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والانطلاق نحو إزالة الكربون وتحقيق صافي صفري لانبعاثات قطاع الضيافة، وتعزيز جدوى الاستدامة كعامل أساسي في نجاح ونمو صناعة الضيافة. كما تتضمن الجلسات موضوعات متعلقة بالتصميم والبناء المستدامين، مع تسليط الضوء على ملامح فنادق المستقبل وكيفية دمج المبادئ المستدامة في تصميماتها وبنائها، وفهم وتحليل شهادات الاستدامة لضمان الامتثال للمعايير العالمية وتعزيز المصداقية البيئية للمشاريع الفندقية.

عرض المشاريع الكبرى: في ظل تزايد اهتمام المستثمرين بالاستفادة من الفرص الواعدة، دعت القمة العالمية لمستقبل الضيافة مجموعة من المشاريع الفندقية المبتكرة من مختلف أنحاء العالم لتقديم أفكارهم على المنصة الرئيسية أمام لجنة من الخبراء والجمهور. تشمل قائمة الدول الممثلة كلًا من اليونان، إيطاليا، جزر المالديف، المغرب، وسريلانكا، بالإضافة إلى دول أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

جلسات متخصصة تركز على التكنولوجيا: تستكشف هذه الجلسات مجموعة من القضايا الحيوية مثل معالجة التحديات التي تواجه مسار الابتكار في صناعة الضيافة، واستشراف مستقبل التصميم وتجربة العملاء، وتقديم رؤى عملية قابلة للتنفيذ لتحقيق التقدم.

مناقشات متعمقة تركز على تحويل الأصول العقارية إلى فنادق مع التركيز على إدارة الأصول التجارية في قطاع الضيافة. سيتم استكشاف كيفية الاستفادة من الطفرة المتزايدة في مساكن الإقامة البديلة، بالإضافة إلى بروز مفهوم الإقامة المختلطة كمفهوم حديث يجمع بين عناصر السكن الفاخر والمعيشة العصرية. كما ستتناول المناقشات الاتجاهات العالمية المتطورة في مفهوم المعيشة المشتركة.

حوارات القيادة (TenX): رسم ملامح مستقبل السفر من خلال بناء أسس الغد؛ واستلهام رؤى عميقة من تجارب الرؤساء التنفيذيين في هذا المجال.

سيتم التركيز بشكل خاص على أوروبا وأفريقيا، مع دراسة متعمقة لنهضة قطاع الضيافة في أوروبا واستكشاف فرص الاستثمار الواعدة فيها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على سوق الضيافة المزدهرة في القارة الأوروبية. وفي المقابل، ستتم مناقشة المشهد الاستثماري الديناميكي في أفريقيا، مع استعراض النهج المتميز في تقديم تجارب الترفيه الأصيلة.

رؤية متعمقة لمجال الصحة والعافية، حيث سيتم استضافة جلسات مخصصة لاستشراف مستقبل السفر الصحي، مع تحليل دقيق للفوارق بين العلامات التجارية الصحية الداخلية وتلك التي تديرها جهات خارجية. ستسلط هذه الجلسات الضوء على كيفية دمج المسؤولية البيئية مع تقديم تجربة ضيافة فاخرة، إلى جانب صياغة استراتيجيات داخلية مبتكرة تعزز مكانة الصحة والعافية كركيزة أساسية في صناعة الضيافة.

جديد القمة العالمية لمستقبل الضيافة 2024:

تتميز القمة العالمية لمستقبل الضيافة لهذا العام بتقديم مجموعة متنوعة من الأحداث والميزات الجديدة، من العروض الخاصة بالدول المختلفة إلى المسابقات المتميزة.

يبرز ضمن هذه الفعاليات "منتدى مساكن العلامات التجارية" الذي تنظمه شركة أكور وان ليفينج، حيث سيستعرض المنتدى تاريخ واتجاهات ومستقبل مساكن العلامات التجارية في الشرق الأوسط وعلى الصعيد العالمي. سيضم المنتدى نخبة من خبراء الصناعة والمطورين والمصممين، إلى جانب متخصصين في العلامات التجارية، الذين سيشاركون رؤاهم العميقة وتجاربهم الثرية مع المشاركين.

ومن بين الإضافات المميزة لعام 2024، معرض "أجنحة الدول"، الذي سيقدم منصة فريدة لتسليط الضوء على المشاريع والوجهات السياحية الجديدة والمتميزة من مختلف أنحاء العالم. هذا المعرض سيبرز الفرص الاستثمارية الوفيرة التي تقدمها هذه الوجهات في الأسواق الدولية. وقد أكدت كل من اليونان وإيطاليا والمغرب وجزر المالديف وسريلانكا مشاركتها في هذا الحدث.

بالإضافة إلى ذلك، تشهد نسخة هذا العام من القمة إطلاق مسابقات وجوائز صناعية جديدة، تعزيزًا لالتزام شركة "ذا بيش" المنظمة للقمة بتشجيع الابتكار والإبداع في قطاع الضيافة. تتضمن هذه الفعاليات البارزة الدور نصف النهائي لـ "مسابقة الأمم المتحدة للسياحة والتي تركز على النساء في الشركات الناشئة المتخصصة في مجال التكنولوجيا، إلى جانب مسابقة الطهي المستدام. وكما هو الحال في الأعوام السابقة، ستقام نهائيات تحدي الضيافة المستدامة، الذي أصبح الآن ركيزة أساسية في جدول فعاليات القمة.

الجوائز والإعلانات الجديدة:

تعتبر القمة العالمية لمستقبل الضيافة منصة رائدة للاحتفاء بأفضل العاملين في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة. وستشهد القمة تكريم المبدعين والقادة المتميزين من خلال جوائز قمة مستقبل الضيافة، التي تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز المساهمات والمواهب الجديدة في هذا القطاع. الترشيحات لهاتين الجائزتين مفتوحة للجميع، ويمكن تقديمها عبر الرابط المخصص هنا.

تحتفي "جائزة القيادة" التي تُنظم بالشراكة مع "هوسبيتاليتي نيوز الشرق الأوسط"، بالقادة والمبتكرين الاستثنائيين الذين تركوا بصمة دائمة في صناعة الضيافة العالمية على مدار حياتهم المهنية. تهدف هذه الجائزة إلى تكريم الأفراد الذين أسهموا بشكل حاسم في تشكيل ملامح هذه الصناعة من خلال تفانيهم وقيادتهم وإبداعهم، وأرسوا معايير جديدة للتميز، ليكونوا مصدر إلهام للأجيال القادمة من محترفي الضيافة.

تنظم جائزة "قادة المستقبل" بالشراكة مع إي إتش إل (EHL)، وهي مخصصة للأفراد الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عامًا، والذين يمثلون الجيل القادم من قادة الضيافة على المستوى العالمي. تهدف هذه الجائزة إلى تسليط الضوء على الشباب الذين يجسدون روح الضيافة بامتياز، والذين يمتلكون رؤية ثاقبة وطموحًا لتشكيل مستقبل هذه الصناعة.

نبذة عن شركة "ذا بينش" للفعاليات

أرست شركة "ذا بينش" إرثًا عريقاً في تنظيم مؤتمرات الاستثمار الرائدة في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. ويتمثل الهدف الرئيسي من هذه المؤتمرات في "عقد الصفقات"، والارتقاء بأساليب التواصل والتعاون بين الأعمال. وقد اكتسبت "ذا بينش" سمعة طيبة في تنظيم مؤتمرات ولقاءات مبتكرة وذات تأثير كبير في صناعة السياحة والضيافة العالمية.

وعلى مدار أكثر من عقدين من الزمن، جمعت الفعاليات المرموقة التي تنظمها شركة "ذا بينش" نخبة من القادة الحكوميون، والممثلين عن الوزارات السياحية، وجمعيات السفر والسياحة العالمية، وأشهر العلامات الفندقية العالمية، ونخبة من المالكين والمستثمرين، وسلاسل المطاعم الشهيرة، وشركات وهيئات الطيران المختلفة، والشركات المطورة للوجهات السياحية، ومدراء الأصول، والمجموعات المالية، والاستشارية. وتشمل هذه الفعاليات كل من "المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي"، و"المؤتمر الإفريقي للاستثمار الفندقي"، و"مؤتمر مستقبل الضيافة"، و"منتدى أدريا للفنادق"، ومنتدىIDEEA ، ومنتدى AviaDev ، ومنتدىRENEW ، والتي يقوم خلالها نخبة من أبرز اللاعبين في صناعة الضيافة والسياحة العالمية بالتواصل وتبادل الأفكار والمعارف المتعلقة بتطوير هذا القطاع واستكشاف ما يزخر به من فرص واعدة للنمو.

الرعاة:

جميرا كراعٍ مستضيف؛ وإيطاليا للضيافة، وشركة المالديف لإدارة الصناديق، والوكالة المغربية لتنمية السياحة (سميت)، وهيئة تنمية السياحة في سريلانكا كرعاة لجناح الدول؛ وهيئة تطوير منطقة عسير، وهيلتون، ونيوم، والمربع الجديد، ومجموعة فنادق راديسون، وطيبة للاستثمار كرعاة بلاتينيين؛ وأكور، وكلوب ميد، ومجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال، وماريوت إنترناشيونال، وفنادق ومنتجعات ميلينيوم، وفنادق ماينور، والبحر الأحمر العالمية، وروتانا للفنادق والمنتجعات كرعاة زمرديين؛ وفنادق أكشن، وأدين، وألف للضيافة، ومستشارو التصميم الدولي، وآرك بيبول سوليوشنز، وأتكينزرياليس، ومجموعة باريير، وسي بي آر إي، وكوليرز، وكومباس بروجيكت للاستشارات، ودوست إنترناشيونال، ومجموعة إيلاف، ومجموعة إعمار للضيافة، وإنتربرايز اليونان، وإتش في إس، وحياة، وآي إتش سي إل، وجيه إل إل، وجي تي+بارتنرز، وكيرني، ونايت فرانك، وفنادق ليفا، وليفيت للاستشارات والتصميم، ومجموعة فنادق اللوفر، وبرولوجيك فيرست، وبي دبليو سي، وكو، ومجموعة ريكاس للضيافة، وروف للفنادق، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وسوميت للتعليم، وأسكوت ليميتد، وتوي للفنادق والمنتجعات، ويونايتد لإدارة الضيافة، ويونوكس، وويندهام للفنادق والمنتجعات كرعاة ذهبيين؛ والدار، ومجموعة كونران للأعمال، وكو ريكرويتمنت، وإي إتش إل، وإتش وورلد إنترناشيونال، وفنادق شذا، وإس تي آر، وفنادق تايم كرعاة فضيين؛ وسوهو للضيافة كراعٍ ذهبي لمنتدى الاستثمار في المطاعم؛ وفورسايت كريتيف كشريك بيانات لمنتدى الاستثمار في المطاعم؛ ولوكالي كشركة عارضة ناشئة؛ ومطعم لوك ستوك آند باريل كمضيف للحفل المسائي؛ وبي ووتر (BE WTR) كراعٍ لمحطات المياه؛ بالإضافة إلى كل من مجموعة كونزيريت، وهاما، وتحدي الضيافة المستدامة، وأكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة، ونقابة الإمارات للطهاة، ومجموعة مطاعم الإمارات، ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، والتحالف العالمي للضيافة المستدامة كجهات داعمة للقمة.

-انتهى-

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