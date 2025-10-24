رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: تستعد رأس الخيمة لاستضافة القمة العالمية للعقار والاستثمار، التي تنظمها مجموعة سيتي سكيب، من 30 إلى 31 أكتوبر 2025 في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات. ومن المتوقع أن تُشكّل القمة بدورتها الأولى منعطفاً محورياً بالنسبة للمستثمرين والمطورين وخبراء العقارات الراغبين باستكشاف السوق العالمية، والاستفادة مما تزخر به من فرص واعدة.

وتستضيف الفعالية الرائدة نخبة من المتحدثين العالميين المرموقين ورواد القطاع، وتُقدم جدول أعمال غنياً بالرؤى الطموحة والاستراتيجيات المتقدمة وفرص التواصل الحصرية. كما ستكون القمة بوابة نحو استشراف مستقبل الاستثماري العقاري، بما يشمل استكشاف أثر التوجهات المتغيّرة في قطاع الضيافة على العقارات، وتسليط الضوء على السوق العقارية المزدهرة في الشرق الأوسط.

مزايا حضور القمة العالمية للعقار والاستثمار 2025:

الاطلاع على الرؤى المعمقة لقادة الفكر العالميين

يُشارك في القمة راجيف سيبال، نائب كبير الاقتصاديين العالميين في مورغان ستانلي، حيث سيتطرق بالتفصيل إلى المشهد الاقتصادي العالمي، ويتحدث عن أبرز الفرص الاستثمارية المجزية. بينما يتناول ستيف براملي جاكسون، الرئيس العالمي للبحوث العقارية في إتش إس بي سي، بشكل معمق دور القطاع العقاري في التعافي الاقتصادي، بمشاركة عددٍ من أبرز الخبراء في المجال، بمن فيهم جايسون كو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كوينز غيت إنفسمنت؛ وجوزيف سيت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ثور إكويتيز.

التعرف على القطاع العقاري المزدهر في الشرق الأوسط

تتيح القمة التعرف على العوامل التي تعزز مكانة الشرق الأوسط كوجهة عالمية رائدة للاستثمار العقاري. وتجمع كوكبة من قادة القطاع في المنطقة، بمن فيهم مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة لدى أمنيات؛ ورامي زغلول، الرئيس التنفيذي لتطوير المشاريع في الدار العقارية؛ وسعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار؛ وبينوي كورين، الرئيس التنفيذي لمجموعة الحمرا؛ الذين سيشاركون خبراتهم الواسعة حول الفرص المتاحة ومستويات النمو غير المسبوقة في المنطقة.

فتح الآفاق المستقبلية للمنتجعات المتكاملة

ستكون القمة منصة مثالية للاطلاع على التطورات التحويلية في رأس الخيمة، بما فيها المنتجعات المتكاملة ومنشآت الألعاب، وذلك بمشاركة طارق بشارات، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال لدى مرجان. وستخوض الجلسة في دور هذه المشاريع في إعادة رسم ملامح المشهد الاستثماري للمنطقة.

استكشاف الآفاق الجديدة للعيش الفاخر

توفر الفعالية تجربة متميزة للتعرف على قطاع العقارات فائقة الفخامة، وذلك مع ويبكي ستال، المدير الإداري لأسلوب حياة العلامة لدى بوغاتي العالمية؛ والدكتور محمد بيضون، نائب الرئيس الأول لدى داماك العقارية. وستُعيد جلستهما لريادة الفكر رسم ملامح تجارب العيش الفاخر والإمكانات الاستثمارية الواعدة في هذا المجال.

التواصل مع قادة القطاع والمستثمرين

تطرح الفعالية فرصة التواصل مع نخبة الخبراء العالميين، بمن فيهم سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية، والذي يكشف عن قصة الاستثمار الطموحة لإمارة رأس الخيمة ومشاريعها المقبلة. ستتناول جلسة الحوار الاستثماري مستقبل التمويل وأحدث التوجهات التي ترسم ملامح القطاع.

تبرز رأس الخيمة بشكل متسارع كوجهة رائدة للعيش الفاخر والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما تستقطب الإمارة الاهتمام العالمي بفضل قُربها من دبي، وسياساتها المشجعة على الاستثمار، وغيرها من مشاريع التطوير الاستراتيجية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان: "تُرسي رأس الخيمة معايير جديدة في مختلف القطاعات، وتعزز مكانتها كوجهة عالمية رائدة لأسلوب الحياة والاستثمار. كما تطمح للتحوُّل إلى مدينة مستقبلية متصلة تتيح للأفراد والشركات والمجتمعات ككل الازدهار، مما يجعلها الوجهة الأمثل لاستضافة الدورة الأولى من هذه القمة".

وتُقام هذه الفعالية العالمية بدعم من مجموعة من الشركاء الرئيسيين، تقودهم شركة مرجان بصفتها الراعي الرئيسي، إلى جانب كل من شركة الحمرا كراعٍ استراتيجي، وشركة رأس الخيمة العقارية بوصفها الراعي الماسي، وشركة ديار الراعي البلاتيني.

توفر القمة العالمية للعقار والاستثمار فرصاً ثمينة للتواصل مع أبرز قادة الفكر العالميين والتعرُّف على الفرص الاستثمارية الواعدة.

لمحة حول إمارة رأس الخيمة

رأس الخيمة هي رابع أكبر إمارة في دولة الإمارات، وتتميّز بتنوعها الطبيعي وتاريخها الغني ورؤيتها الطموحة تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة. وقد تحوّلت الإمارة إلى وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار بفضل التزامها الراسخ بالتنمية المستدامة، والازدهار الاقتصادي، والحفاظ على البيئة، والتنمية الاجتماعية والابتكار.

تتميز إمارة رأس الخيمة بموقع استراتيجي يجعلها صلة وصل بين الشرق والغرب، حيث يمكن من خلالها الوصول إلى ثلث سكان العالم في غضون 4 ساعات طيران، ما يجعلها بوابة مثالية للأسواق في دولة الإمارات والشرق الوسط وأفريقيا والهند وغيرها. ويتميز اقتصاد رأس الخيمة بأنه بين الأكثر تنوعاً على مستوى المنطقة، حيث يتوزع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بين جميع القطاعات بنسبة لا تتجاوز 27% لكل منها. وتقدم رأس الخيمة بيئة مواتية للأعمال بفضل التكاليف التشغيلية المنخفضة والخدمات المبسطة والقابلة للتخصيص، مع توفير إمكانية تملك الأجانب للشركات بنسبة 100% دون فرض ضرائب على الدخل الشخصي، إلى جانب واحدة من أقل نسب ضرائب الشركات في العالم، مدعومة بنظام تشريعي قوي ومعترف به من البنك الدولي.

كما تتمتع الإمارة ببنية تحتية من الطراز العالمي، وتحتضن أكثر من 50 ألف شركة، بما فيها مجموعة من أبرز الشركات في القطاع مثل سيراميك رأس الخيمة وجلفار. وتدعم كُلٌّ من هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، وواحة رأس الخيمة للأصول الرقمية، النمو الديناميكي في مختلف القطاعات الصناعية والتصنيعية والرقمية. ويستند ذلك على اقتصاد قوي مستقبلي يشهد عليه التصنيف الائتماني من المستوى "A" لأكثر من 15 عاماً حسب التقارير الصادرة من قبل وكالتي التصنيف العالميتين فيتش وستاندرد آند بورز، اللتين رفعتا تصنيف الإمارة في عام 2024 إلى "A+" و"A/A-1"، على التوالي.

وإلى جانب ذلك، تتميز رأس الخيمة بمجتمع متنوع ثقافياً يضم 0.4 مليون نسمة من 150 دولة، ما يسمح لها بتوفير جودة حياة عالية ورفاهية في متناول الجميع، إلى جانب أسلوب الحياة الشاطئي الهادئ، وباقة من مشاريع الضيافة الطموحة التي تقودها علامات عالمية فاخرة، مثل واين، وفور سيزنز، ونوبو، ووالدروف أستوريا، وريتز-كارلتون، مما يجعلها وجهة سياحية متنامية ونابضة بالحياة. وتُسهم مشاريع مثل راك سنترال في رسم ملامح المشهد التجاري والسكني في الإمارة، بفضل ما تقدمه من مساحات مكتبية مبتكرة من الفئة الأولى، بالإضافة إلى المناطق السكنية العصرية والمستدامة التي تحول رأس الخيمة إلى وجهة مرغوبة للعيش الفاخر. وبدوره، يُعزز الجمال الطبيعي والإرث الثقافي الغني للإمارة، والذي يعود لأكثر من 7 آلاف سنة، من جاذبيتها على مستوى العالم.

تُقدم رأس الخيمة باقة غير محدودة من الفرص التي تجعل منها حاضنة متميزة للإمكانات الطموحة، وذلك بفضل طقسها المعتدل على مدار العام، وبيئة الأعمال المبسطة فيها، وتكاليف العيش التنافسية وجودة الحياة العالية.

