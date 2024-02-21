ألقى معالي ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان كلمته الافتتاحية

وكان من بين أهم المتحدثين محمد ابراهيم الملحم، نائب الوزير لقطاع الالتزام ومشغلي المدن، وعبدالرحمن الطويل، نائب الوزير للعقارات، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. بالإضافة إلى آخرين

الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للقمة، مناقشة اتجاهات البيع بالتجزئة العالمية والإقليمية، من الذكاء الاصطناعي إلى القيم الاستهلاكية الجديدة

الرياض، المملكة العربية السعودية: أختتمت أمس الدورة العاشرة من قمة دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي جمعت بين الرؤساء التنفيذيين وصناع القرارات والمبتكرين العالميين على مدى يومين من المناقشات البناءة. وأقيم هذا الحدث تحت رعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ويحمل أكثر من عقد من الريادة والتعاون والنمو في الصناعة تحت شعار "الابتكار بلا قيود: جدولة الآفاق المستقبلية" في فندق ريتز كارلتون الرياض.

وقام معالي ماجد بن عبد الله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بإلقاء الكلمة الافتتاحية التي سلطت الضوء على التزام المملكة العربية السعودية بقيادة التميز العالمي في تجارة التجزئة والعقارات.

بحضور عدد من قادة الأعمال والحكومات، بما في ذلك نواب وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ محمد ابراهيم الملحم، وعبد الرحمن الطويل، وفهد المطلق، ومساعد وكيل الوزارة عبدالمجيد العسكر، في هذا الحدث التاريخي الملتزم بدفع قطاعات التجزئة والعقارات والسياحة والقطاعات ذات الصلة نحو النمو، لتواكب مسيرة المملكة في تحقيق أهداف رؤية 2030.

انضمت شركة بنده للتجزئة، إحدى شركات سلسلة البيع بالتجزئة الرئيسية في الشرق الأوسط وأكبر متاجر التجزئة للبقالة في المملكة العربية السعودية، كشريك استراتيجي.

وقال بندر حموه، الرئيس التنفيذي لبنده للتجزئة: «نقف اليوم كمؤسسة مستدامة ستمكننا من الريادة في تجربة التسوق للعملاء وتشكيل مستقبل تجارة التجزئة للبقالة. إن المشاركة في منتدى قادة التجزئة تعزز التزامنا بتميز العملاء وتسمح بتبادل الأفكار مع اللاعبين في المجال لرفع قيمة قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية بشكل جماعي.

وتضمنت الجلسات العامة للقمة لمحة حصرية على "مؤشر التنمية العالمية 2024" الذي اعدته شركة كيرني للاستشارات والذي يرسي المملكة العربية السعودية في مشهد قطاع التجزئة العالمي، بالإضافة إلى تقرير ماكينزي العالمي "مستقبل المستهلك في 2035" حول أنماط المستهلكين وتفضيلاتهم المتغيرة التي تشكل مستقبل التجزئة في المملكة.

وركزت جلسات النقاش الأخرى على حالة تجارة التجزئة وعصر الذكاء الاصطناعي وتقارب الصناعة مع قطاعات العقارات والسياحة والترفيه. وركزت المناقشات المحفزة على الدور الحاسم لتمكين المرأة في تشكيل مكان عمل متنوع وشامل ودور التحول الرقمي في تجارة التجزئة.

وعلقت سيما جانواني فيد، المؤسس ورئيسة مجلس إدارة مجموعة أباريل، قائلة: "تمنح قمة دائرة قادة التجزئة الفرصة لنا لتقديم آرائنا بكل وضوح وللطبقات المتنوعة: فعندما نمنح المرأة فرصة للقيادة، فإننا نحقق الفائدة للجميع. ودعونا نحتضن هذا الزخم، ونلتزم بمستقبل البيع بالتجزئة حيث تقود القيادة النسائية والرؤى نجاحنا الجماعي والابتكار."

وبالتزامن مع هذا الحدث، كشفت "تمارا"، المنصة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في السعودية والخليج، والمعروفة بإحداث ثورة في كيفية قيام الملايين بالتسوق والدفع وإجراء المعاملات المصرفية من خلالها، وكشفت النقاب عن تقرير بعنوان "اشتر الآن، وادفع لاحقًا في الخليج: نمو ملحوظ مع آفاق واعدة" الذي تم اعداده بالتعاون مع قمة دائرة قادة التجزئة.

ومن المتوقع أن تفتح مبادرة "اشتر الآن، وادفع لاحقًا" المجال لفرصة هائلة بقيمة 42 مليار دولار أمريكي في دول الخليج بحلول عام 2026، ويتعمق التقرير في تفاصيل الاقبال الكبير في مجال البيع بالتجزئة في المنطقة مدعومًا باعتماد ملحوظ من العملاء والشركات.

وقال عبد المجيد السخن، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة "تمارا": "مع تعمق التكامل بين المدفوعات وتجارة التجزئة، أصبح فهم الإمكانات التحويلية لمبادرة "الشراء الآن والدفع لاحقًا" والتمويل المضمن أمرًا ضروريًا لقادة التجارة الإلكترونية والتجزئة. ويبرز اسلوب "الشراء الآن والدفع لاحقًا" كطريقة دفع سائدة، مع فرصة بقيمة 42 مليار دولار أمريكي في دول الخليج بحلول عام 2026.

ومع تزايد أهمية مستقبل المدفوعات في تشكيل تجارب المستهلكين، فقد كان مستقبل المدفوعات من بين موضوعات المناقشة الرئيسية في اليوم الثاني من القمة.

وقال علي بيلون، المدير العام الإقليمي لشركة فيزا في السعودية والبحرين وعمان: "نحن فخورون بالعودة للسنة الرابعة كراعي لقمة دائرة قادة التجزئة. ونظرًا للرقمنة غير المسبوقة للاقتصاد السعودي، فإننا متفائلون بمستقبل التجارة الرقمية ومتحمسون للفرص التي تقدمها لتجار التجزئة في المملكة."

ومن أبرز أحداث القمة الجلسة النقاشية مع محمد مراد، المدير الإداري والرئيس التنفيذي لمجموعة سينومي، ورينوكا جاغتياني، رئيسة مجلس إدارة مجموعة لاندمارك، وباتريك شلهوب، رئيس مجموعة شلهوب، وجون هادن، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع، وأدارها بانوس ليناردوس، رئيس قمة دائرة قادة التجزئة.

وناقشت جلسة "عمالقة الصناعة" القوة التحويلية للتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال تجارة التجزئة واستكشفوا الأهداف المشتركة لتعزيز الصناعة.

وقال باتريك شلهوب، رئيس مجموعة شلهوب: "مع اختتامنا للقمة العاشرة لقمة دائرة قادة التجزئة، نؤكد من جديد التزامنا المشترك بالمساهمة في تشكيل سوق التجزئة في السعودية. ونحن نؤكد على إيماننا القوي بقوة التعاون بين تجار التجزئة والشراكة مع القطاع العام. ونعمل معًا على بناء استراتيجية تركز على السعودة وتطوير المواهب المحلية والابتكار وإسعاد عملائنا."

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