القدية ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية يدعمان المؤتمر كشركاء استراتيجيين

الحدث المرتقب يستضيف أبرز الرواد وصناع القرار في مجالات الرياضة والأعمال والترفيه والألعاب والرياضات الإلكترونية، لاستكشاف مفهوم ثقافة المشجعين وما يحمله من فرص واعدة

الرياض، المملكة العربية السعودية – يشهد مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة، الذي يستعد لانطلاق نسخته الثانية في الرياض، زخماً متزايداً بدعم قوي من مجتمع الأعمال. وتؤكد ثلاث شراكات رئيسية جديدة على أهمية هذا الحدث الرياضي العالمي، مما يعزز مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة رائدة على الساحة الرياضية الدولية.

وتم الإعلان هذا الأسبوع عن انضمام القدية ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية كشركاء استراتيجيين، وانضمام شركة Intel كشريك رسمي للمؤتمر. ويُقام المؤتمر في فندق فورسيزونز الرياض في قلب العاصمة السعودية يومي 24 و25 أغسطس، حيث يتلاقى روّاد الأعمال وصناع القرار في مجالات الرياضة والأعمال والترفيه والألعاب والرياضات الإلكترونية، لاستكشاف مفهوم ثقافة المشجعين وما يحمله من فرص واعدة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مايك ميلانوف، رئيس المجلس الاستشاري للألعاب والرياضات الإلكترونية في مدينة القدية: "مدينة القدية هي وجهة عالمية للترفيه والرياضة والثقافة والألعاب والرياضات الإلكترونية وستساهم برسم مستقبلٍ مشرق لهذا لقطاع في المملكة العربية السعودية. نحن فخورون بتعاوننا الوثيق مع مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية وتسرنا المشاركة في مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة، الأمر الذي يعكس التزامنا الراسخ بدعم نمو قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة وتسليط الضوء على الفرص الواعدة التي يقدمها هذا القطاع، والتعريف بكل ما ستقدّمه مدينة القديّة لمحبي الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة والعالم."

وبدوره قال الدكتور سليمان الحبيب، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية: "نحن سعداء بأن نكون شريكًا استراتيجيًا لمؤتمر الرياضة العالمية الجديدة وأن نكون من ضمن منظومة الرؤية الوطنية في رعاية ودعم مثل هذه المؤتمرات، كما أننا نتطلّع للمضي قُدماً في تقديم أعلى معايير الخدمات الطبيّة، التي لطالما تميّزت بها مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبيّة. تأتي مشاركتنا في في هذا المؤتمر إيماناً منا بأهمية قطاعي الرياضة والرياضات الإلكترونية في تعزيز الصحة الجسدية والنفسية، وانسجاماً مع رؤيتنا في تقديم رعاية صحية مبتكرة، بما يتلاءم مع هدف المؤتمر في تطوير الرياضات الإلكترونية والألعاب على مختلف الأصعدة. نتطلع قدمًا للمشاركة في هذا المؤتمر العالمي."

كما أعلن مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة عن انضمام شركة Intel إلى قائمة الشركاء الرسميين لتعزز من مكانة المؤتمر وتثري النقاشات التي ستدور حول مستقبل صناعة الألعاب الإلكترونية. وتكرّس Intel جهودها في رسم مستقبل قطاع الألعاب من خلال تقديم أحدث الابتكارات في مجال الأجهزة والبرامج، ما يمنح عشاق الألعاب والرياضات الإلكترونية تجربة استثنائية وفريدة من نوعها.

ومن جانبه قال محمد النمر، مدير إدارة المبيعات في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: "نحن فخورون بالاهتمام الكبير الذي يحظى به مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة من قبل أبرز الجهات والشركات في السعودية والعالم، ونثق بأن خبراتهم في قطاعات التكنولوجيا والترفيه والرعاية الصحيّة ومساهماتهم في دعم نمو قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية ستترك أثراً مستداماً ومثمراً، وهو ما نثمّنه ونتطلع إلى البناء عليه من خلال النقاشات المتميزة التي سيحتضنها المؤتمر مع أبرز المتحدثين وروّاد الأعمال العالميين."

ويستقبل مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة في الرياض أكثر من 60 متحدثاً عالمياً وأكثر من 1000 مشارك من أبرز الشخصيات العالمية في مختلف القطاعات، ليكون ملتقى عالميًا لقادة ورواد قطاعات الألعاب والرياضات الإلكترونية والتكنولوجيا والرياضة والترفيه والاستثمار. ويُعقد المؤتمر في فندق فور سيزونز الرياض يومي 24 و25 أغسطس، ويتضمن سلسلة من النقاشات القيّمة والعديد من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تركّز على كيفية تأثير ثقافة وتفاعل المشجعين على مجتمع الرياضة الأوسع وعلى تخطيط الأعمال والمحتوى والملكية الفكرية وحقوق الإعلام والتسويق والبناء المجتمعي.

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