دبي، الرياض، لندن: أكدت الفورمولا إي والاتحاد الدولي للسيارات اليوم القائمة الكاملة للسائقين المشاركين في الموسم العاشر من بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي، حيث تستهل البطولة أنشطتها بإجراء اختبارات ما قبل الموسم في فالنسيا اليوم (الاثنين). ولأول مرة، سيختبر السائقون المبتدئون أيضاً على المسار إلى جانب زملائهم من النخبة.

ويعود 22 سائقاً من 11 فريقاً ضمن بطولة الفورمولا إي إلى حلبة ريكاردو تورمو حيث حصلت سيارة الجيل الثالث GEN3 التي بدأ استخدامها منذ عام تقريباً على ردود فعل متباينة.

منذ ذلك الحين، حطمت سيارة السباق الكهربائية الأسرع والأخف والأقوى والأكثر كفاءة على الإطلاق جميع الأرقام القياسية للسرعة في الفورمولا إي، في حين شهدت معظم السباقات تجاوزات عديدة وصلت إلى أرقام من ثلاث فئات في موسم الفورمولا إي الأكثر متعة وتشويقاً حتى الآن.

ويستعد السائقون والفرق للعودة إلى المسار بمعرفة أوسع لقدرات سيارة الجيل الثالث GEN3 واستعداد لدفع حدودها إلى أبعد من ذلك.

وتتيح اختبارات ما قبل الموسم فرصة أولى للجماهير لرؤية السائقين ضمن فرقهم الجديدة ومشاهدة تفاصيل سياراتهم. وتحتفظ ثلاثة فرق فقط بالتشكيلة ذاتها للموسم الماضي، وهي: تاغ هوير بورشه للفورمولا إي، ودي إس بينسكي، ونيو 33 ريسينج، مع الكثير من التغييرات في بقية الفرق، ومن ضمنها:

جيهان داروفالا، فريق مازيراتي إم إس جي ريسينج – يتقدم السائق الجديد في بطولة الفورمولا إي لعام 2023 إلى تولي القيادة في مقعد السائق بعد نجاحه في الفورمولا 2. كما كان سابقاً أحد الفائزين الثلاثة في فريق فورس إنديا إف 1 بجائزة اختيار واحد من مليار.

– يتقدم السائق الجديد في بطولة الفورمولا إي لعام 2023 إلى تولي القيادة في مقعد السائق بعد نجاحه في الفورمولا 2. كما كان سابقاً أحد الفائزين الثلاثة في فريق فورس إنديا إف 1 بجائزة اختيار واحد من مليار. نيك دي فريس، ماهيندرا ريسينج - انضم دي فريس لأول مرة إلى الفورمولا إي في عام 2019، حيث أظهر على الفور قدرته في السباقات ذات المستوى العالمي ليحصل على لقب بطل العالم للفورمولا إي الذي ينظمه الاتحاد الدولي للسيارات. يعود دي فريس إلى الفورمولا إي مع فريق ماهيندرا ريسينج بعد القيادة لفريق سكوديريا ألفاتوري إف 1.

- انضم دي فريس لأول مرة إلى الفورمولا إي في عام 2019، حيث أظهر على الفور قدرته في السباقات ذات المستوى العالمي ليحصل على لقب بطل العالم للفورمولا إي الذي ينظمه الاتحاد الدولي للسيارات. يعود دي فريس إلى الفورمولا إي مع فريق ماهيندرا ريسينج بعد القيادة لفريق سكوديريا ألفاتوري إف 1. لوكاس دي غراسي، فريق إيه بي تي كوبرا فورمولا إي - يعود السائق المخضرم في الفورمولا إي وبطل العالم السابق في الفورمولا إي إلى فريق إيه بي تي كوبرا للموسم الثاني.

- يعود السائق المخضرم في الفورمولا إي وبطل العالم السابق في الفورمولا إي إلى فريق إيه بي تي كوبرا للموسم الثاني. نيك كاسيدي، فريق جاغوار تي سي إس ريسينج - وصيف الموسم الماضي في بطولة العالم يخوض سباقات البطولة في الموسم القادم إلى جانب ميتش إيفانز الذي أنهى البطولة خلف كاسيدي بنقطتين فقط في المركز الثالث، ما أدى إلى تقديم ثنائي رائع.

- وصيف الموسم الماضي في بطولة العالم يخوض سباقات البطولة في الموسم القادم إلى جانب ميتش إيفانز الذي أنهى البطولة خلف كاسيدي بنقطتين فقط في المركز الثالث، ما أدى إلى تقديم ثنائي رائع. أوليفر رولاند، فريق نيسان فورمولا إي – يحتفل البريطاني برجوعه إلى سلسلة السيارات الكهربائية بالكامل مع عودته إلى الشركة المصنعة اليابانية.

– يحتفل البريطاني برجوعه إلى سلسلة السيارات الكهربائية بالكامل مع عودته إلى الشركة المصنعة اليابانية. سام بيرد، فريق نيوم مكلارين فورمولا إي - يكمل الفريق الإنجليزي نيوم ماكلارين تشكيلة السائقين البريطانيين بالكامل مع انضمام بيرد المخضرم إلى الفريق.

- يكمل الفريق الإنجليزي نيوم ماكلارين تشكيلة السائقين البريطانيين بالكامل مع انضمام بيرد المخضرم إلى الفريق. روبن فرينز، إنفيجين ريسينج – يعود فرينز إلى فريق إنفيجين في الموسم العاشر، حيث أمضى سابقاً أربع سنوات مع فريق العملاء وحصل على المركز الرابع في الترتيب العام في موسم 2018-2019.

اختبار المبتدئين:

لأول مرة، يجب على جميع الفرق ترشيح سائق مبتدئ لم يسبق له قيادة سيارة الجيل الثالث GEN3 في الفورمولا إي لاختبار مهاراته على المضمار في مواجهة السائقين الرئيسيين.

ستكون غابرييلا جيلكوفا من بين المبتدئين الذين سيشاركون لأول مرة في سباق السيارات الكهربائية لصالح فريق تاغ هوير بورشه. تعتبر جيلكوفا واحدة من ألمع الموهوبين الشباب في جمهورية التشيك، وهي فائزة بسباق Prototype Cup Germany، ومنافسة في فورمولا رينو وسبورت كارز.

تهدف مشاركة السائقين المبتدئين في اختبارات ما قبل الموسم إلى إتاحة الفرصة للمواهب الجديدة والناشئة لاستعراض مهاراتهم باستخدام سيارة الجيل الثالث المتطورة. وأضحت بطولة الفورمولا إي بشكل متزايد بمثابة اختبار لأفضل المواهب الشابة لاكتساب الخبرة في هذه الرياضة. سيكون السائقون المبتدئون قادرين على المنافسة في أي من الجلسات الست على مدار الأسبوع، باستثناء محاكاة السباق.

وقال ألبرتو لونغو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للبطولة في الفورمولا إي:"نحن متحمسون لمنح أفضل الموهوبين الواعدين في السباقات الفرصة لتأكيد استحقاقهم لمقعد في البطولة في المستقبل من خلال مواجهة نخبة السائقين وأبطال العالم في الفورمولا إي في الوقت الحالي".

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