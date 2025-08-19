وفقًا لتقرير اتجاهات السفر الصادر عن معرض سوق السفر العربي، يعتبر 50% من خبراء الصناعة الفعاليات الترفيهية فرصةً رئيسيةً لنمو السياحة في المنطقة.

ناقش الخبراء المشاركون في معرض سوق السفر العربي 2025 كيف تُعزز البطولات الرياضية العالمية والمهرجانات الثقافية والفعاليات الموسيقية في جميع أنحاء المنطقة السياحة والنمو الاقتصادي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تلعب الفعاليات الكبرى دورًا محوريًا في دفع عجلة السياحة الدولية وتسريع النمو الاقتصادي، وفقًا لخبراء شاركوا مؤخرًا في معرض سوق السفر العربي 2025،

وفي دول مجلس التعاون الخليجي وحدها من المتوقع أن يصل حجم سوق الفعاليات والمعارض إلى 827 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.94%.

وبعد النجاح العالمي الذي حققته فعاليات كبرى مثل كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 ومعرض إكسبو 2020 دبي، يتزايد الزخم في جميع أنحاء المنطقة مع استعداد المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034.

وقد ناقش المشاركون في معرض سوق السفر العربي 2025 تطور هذه الفعاليات وتأثيرها، ومن بينهم سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وسيباستيان دوسين، نائب الرئيس الأول لخدمات السفر العالمية وإدارة الوجهات. كما شارك كلٌ من دناتا ونور أحمد حامد، الرئيس التنفيذي لرابطة آسيا والمحيط الهادئ للسفر، رؤىً قيّمة في المعرض، حيث سُلِّط الضوء على صناعة الفعاليات.

وناقشت الجلسة كيف أثبتت الأحداث والفعاليات الكبرى التي سميت بهذا الاسم بسبب قيمتها العالية وتكلفتها وتأثيرها، قدرتها على جذب ملايين الزوار الدوليين، وتعزيز إشغال الفنادق، وتحفيز نمو البنية التحتية، وتوليد وضع العلامة التجارية على المدى الطويل للوجهات المضيفة.

وقد أكد سعادة خالد جاسم المدفع على أهمية فهم القيمة الاستراتيجية طويلة المدى للفعاليات الكبرى، والتي تتجاوز مجرد المبيعات الفورية، قائلاً: "تتيح الفعاليات الكبرى للوجهة فرصةً لترسيخ مكانتها التجارية وتعزيز حضورها في بيئة عالمية تنافسية، حيث تلعب هذه الفعاليات دورًا حيويًا في دعم الأهداف الحكومية الأوسع، ولكن من الضروري الاستثمار في المنتج المناسب لوجهتك".

وأكد دوسين على أهمية الفعاليات الكبرى في ترسيخ مكانة الوجهة، مشيرًا إلى نمو سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1، وتزايد عدد بطولات الجولف الدولية في جميع أنحاء الإمارات، وإطلاق فعاليات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) في العاصمة.

ودعمًا لملاحظات اللجنة، يُسلّط تقرير اتجاهات السفر الصادر عن سوق السفر العربي الضوء على الجاذبية المتزايدة للترفيه الحيّ والرياضة في التأثير على قرارات السفر. وقد بيّن 50% من خبراء القطاع أن الفعاليات الترفيهية تُمثّل أهمّ فرصة لنموّ السياحة، في ظلّ ازدياد طلب المستهلكين على التجارب الشخصية والثقافية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

كما تسارعت وتيرة الجمع بين السفر التقليدي لأغراض الترفيه والأعمال، أو ما يُعرف بـ"البليجر"، مع تزايد العمل عن بُعد وتأشيرات العمل المرنة التي أتاحت للمزيد من الناس العيش والعمل في الخارج. وبناءً على ذلك، غالبًا ما يمدد مسافرو الأعمال إقاماتهم في وجهات مختلفة، مما يخلق فرصًا جديدة في هذا القطاع سريع النمو.

وأبرز التقرير أيضًا أن فعاليات الأعمال تبرز كمحرك رئيسي لنمو السياحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مُكملةً قطاع الترفيه المزدهر في المنطقة، وقد بلغ حجم سفر الأعمال العالمي رقمًا قياسيًا بلغ 1.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.

ويتمتع الشرق الأوسط بمكانة جيدة تؤهله للاستحواذ على حصة متنامية من هذه السوق المربحة، حيث سترتفع حصته من حوالي 2.5% في عام 2024 إلى أكثر من 3% بنهاية العقد، مدعومًا ببنية تحتية عالمية المستوى، وموقع استراتيجي، وجدول أعمال متنامي من الفعاليات البارزة.

وبهذه المناسبة قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "مع استمرار اكتساب الفعاليات الكبرى مكانةً عالميةً بارزةً، أصبح دورها في رسم مستقبل السياحة، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتعزيز السمعة الدولية أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، حيث تتمتع منطقة الشرق الأوسط بفضل رؤيتها الاستراتيجية وبنيتها التحتية عالمية المستوى وتركيزها على الابتكار، بمكانة واعدة لقيادة العصر الجديد لسياحة الفعاليات العالمية".

وبناءً على نجاح نسخته الافتتاحية، يعود معرض IBTM@ATM إلى معرض سوق السفر العربي 2026، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026، بمنطقة مخصصة في القاعة 3، تُبرز التركيز الاستراتيجي للمعرض على قطاع فعاليات الأعمال العالمي.

وقد صُممت هذه المنطقة لتسهيل بناء علاقات قيّمة، حيث تتيح لموردي فعاليات الأعمال عرض وجهاتهم وخدماتهم والترويج لها، والتواصل مع منظمي فعاليات دوليين مؤهلين مسبقًا، ومنظمي مؤتمرات محترفين، وجمعيات من خلال برنامج حصري للمشترين المستضافين.

كما ستستضيف هذه المنطقة المتخصصة مرة أخرى منصة IBTM، مُقدمةً برنامج مؤتمرات شاملًا مُصممًا خصيصًا لمحترفي هذا القطاع، مُشجعًا على تبادل المعرفة والقيادة الفكرية، ومن المتوقع أن يكون معرض IBTM@ATM 2026 مركزًا حيويًا للابتكار والتعاون ونمو الأعمال في قطاع الفعاليات العالمي.

نبذة حول معرض سوق السفر العربي:

يواصل معرض سوق السفر العربي "الملتقى" في عامه الـ 33 دوره الرائد في منطقة الشرق الأوسط بصفته حدثاً عالمياً متخصصاً في قطاع السياحة والسفر في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات مستمرة. كما يعد المعرض مركزاً رئيسياً لتلاقي الأفكار وإطلاق المبادرات التي تسهم في تطور هذه الصناعة، ويوفر في الوقت عينه فرصةً هائلة لاستقطاب الشركات المبتكرة، وفتح آفاق واسعة لفرص الأعمال.

سوق السفر العربي جزء من أسبوع السفر العربي.

www.wtm.com/atm/en-gb.html #ATMDubai

وستقام الدورة المقبلة من معرض سوق السفر العربي من 4 إلى 7 مايو 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.

WTM Global Hub: هو بوابة محفظة سوق السفر العالمي الجديدة عبر الإنترنت التي تم إنشاؤها للاتصال ودعم المتخصصين في صناعة السفر حول العالم. يقدم مركز الموارد أحدث الإرشادات والمعرفة لمساعدة العارضين والمشترين وغيرهم في صناعة السفر على مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا العالمي.

تستفيد محفظة سوق السفر العالمي من شبكتها العالمية من الخبراء لإنشاء محتوى للمركز.

نبذة عن شركة ريد إكزيبشنز العالمية (آر إكس):

RX هي شركة عالمية رائدة في تنظيم الفعاليات والمعارض، حيث تستفيد من الخبرة الصناعية والبيانات والتكنولوجيا لبناء أعمال تجارية للأفراد والمجتمعات والمنظمات. ومن خلال تواجدها في 25 دولة عبر 42 قطاعًا صناعيًا، حيث تستضيف RX ما يقرب من 350 حدثًا سنويًا، وتلتزم RX بخلق بيئة عمل شاملة لجميع موظفينا. تعمل RX على تمكين الشركات من تحقيق الازدهار من خلال الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات والحلول الرقمية.

تعد RX جزءًا من RELX، المزود العالمي للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين ورجال الأعمال.

نبذة عن مجموعة ريلكس (RX):

تعد مجموعة ريلكس كمزود عالمي رائد للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين والتجاريين في مختلف القطاعات والصناعات والشركات. تخدم المجموعة عملاء في أكثر من 180 دولة ولديها مكاتب في حوالي 40 دولة. ويعمل لدى الشركة حوالي أكثر من 36 ألف موظف، نصفهم تقريبًا في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم شركة RELX PLC، الشركة الأم في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: London: REL؛ أمستردام: REN ؛ نيويورك: RELX.

نبذة حول سوق السفر العالمي

تضم محفظة سوق السفر العالمي (WTM) فعاليات رائدة متخصصة في أعمال الشركات في أربع قارات، بصفقات تزيد عن 7.5 مليار دولار أمريكي. ومن أبرز هذه الأحداث والفعاليات:

معرض أسبوع السفر العالمي لندن: هو الحدث الشامل لمستضيفي الفعاليات والزوار ليتمكنوا من رسم ملامح الاثني عشر شهرًا القادمة من قطاع السفر معًا. يدعم مهرجان الفعاليات صناعة السفر والسياحة العالمية من خلال تغطية الأخبار وتعزيز الاتصالات الصناعية.

معرض سوق السفر العالمي لندن: الحدث العالمي الرائد في صناعة السفر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام ويستقطب نحو 50,000 زائر من كبار المتخصصين في قطاع السفر والسياحة ومسؤولي الحكومات ووسائل الإعلام العالمية الذين يجتمعون في "إكسل لندن" (أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية في لندن) في شهر نوفمبر من كل عام، حيث يولد المعرض صفقات وعقود تزيد قيمتها عن 3.71 مليار جنيه إسترليني في قطاع السفر.

سيقام هذا المعرض بنسخته الحية القادمة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025 في إكسل لندن

معرض سوق السفر العالمي أفريقيا: تم إطلاق هذا المعرض لأول مرة عام 2014 في كيب تاون، جنوب أفريقيا. يحضره ما يقرب من 6,000 شخص من خبراء صناعة السفر والسياحة في أفريقيا. يشكل المعرض مزيجاً من المشترين ووسائل الإعلام والمواعيد المجدولة مسبقاً والتواصل بين الزوار.

سيقام هذا المعرض في نسخته المقبلة من 9 ولغاية 11 أبريل عام 2025 في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات في كيب تاون.

-انتهى-

#بياناتشركات