دبي، الإمارات العربية المتحدة – تشارك وجهة العلا السعودية في فعاليات معرض سوق السفر العربي، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي بين 28 أبريل و1 مايو، وذلك لعرض الوجهة السياحية وإقامة عدد من الشراكات مع ممثلي قطاعات السياحة والسفر والطيران.

يأتي ذلك في أعقاب عام من الزخم الإيجابي الذي حققته العلا من خلال إطلاق أول حملة عالمية لعلامتها التجارية في فبراير 2024 بعنوان "متجددة عبر الزمن"، والتي هدفت إلى إعادة تقديم العلا كوجهة رائدة في مجالي الثقافة والتراث على مستوى العالم.

وقد أُطلقت الحملة في تسعة أسواق رئيسية وبست لغات مختلفة، وشكلت أول مبادرة تسويقية عالمية متكاملة للعلا. واستعرضت الحملة التراث العريق للعلا، وتضاريسها الطبيعية الخلابة، وغناها الثقافي، عبر فيلم رئيسي مؤثر، وسلسلة من الأفلام الموضوعية، ومجموعة من الصور البصرية المبهرة. واعتمدت الحملة على قنوات متعددة للوصول إلى الأسواق الجغرافية المستهدفة، مع التركيز بشكل خاص على المملكة العربية السعودية، ودول الخليج العربي، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية، والصين، والهند، مقدمةً العلا للعالم بصوتها الأصيل والمميز الذي يعكس جوهرها الزمني الفريد.

وقد ركزت الحملة على تعزيز حركة الزيارات ودعم التنوع الاقتصادي، وسرعان ما أثمرت عن نتائج ملموسة، حيث استقبلت العلا 286,259 زائرًا خلال عام 2024، بنسبة 72% من الزوار المحليين و28% من الزوار الدوليين، مع تسجيل متوسط إنفاق يومي بلغ 1,843 ريالًا سعوديًا، مما عزز من مكانتها كوجهة مفضلة للجمهور الباحث عن تجارب راقية وفريدة.

كما شكّلت حملة "متجددة عبر الزمن" محركًا رئيسيًا لنمو العلامة التجارية للعلا، محققة ارتفاعًا بمقدار 7 نقاط في معدلات الوعي بالعلامة التجارية على أساس سنوي.

وعلى المستوى العالمي، حققت الحملة صدى واسعًا، حيث تم نشر أكثر من 10,000 مادة إعلامية عنها، وبلغت القيمة الإعلامية المكتسبة ما يقارب 926 مليون ريال سعودي، مدعومة بعدة رحلات تعريفية دولية للإعلاميين.

وفي إطار تنفيذ الحملة العالمية، شهدت العلا تحولًا رقميًا شاملاً شمل تسعة أسواق وبخمس لغات، مما أدى إلى زيادة حركة المرور على الموقع الإلكتروني بمعدل 8.5 أضعاف مقارنة بالعام السابق، وارتفاع الحجوزات عبر الموقع بنسبة 220% على أساس سنوي، مما أسهم في تحقيق نمو بالإيرادات بنسبة 240%. كما شهد الأداء الرقمي للعلا تحسنًا لافتًا، مع زيادة مدة التصفح بنسبة 44%، وتضاعف معدلات التحويل أكثر من ثلاث مرات عبر شراكات ابتكارية مع منصات مثل تيك توك وجوجل.

واستهدفت العلا شرائح جمهور عالية الإمكانيات، واستخدمت أقوى الدراسات لتحديد الشرائح الأساسية مع التركيز على المسافرين المستكشفين، والباحثين عن العافية الشاملة، وعشاق التجارب الثقافية الغامرة — مستهدفة سوقًا قابلة للوصول تتراوح بين 25 إلى 30 مليون مسافر.

وفي هذا السياق، أكدت ميلاني دي سوزا، المدير التنفيذي لتسويق الوجهة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا، قائلةً: "شهدنا خلال العام الماضي نموًا هائلًا بفضل حملة "مًتجددة عبر الزمن". كما ساهم كلا من زيادة ربط العلا جويًا وارتفاع السعة الفندقية بشكل متواصل في تلبية الطلب المتزايد. ونواصل تركيزنا على تطوير وجهة سياحية تتسم بالاستدامة والابتكار، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. سنعرض في سوق السفر العربي كيف أصبحت العلا واحدة من أكثر الوجهات حيوية وتقدمًا على مستوى العالم، ونحن متحمسون لمواصلة هذه المسيرة الطموحة."

وتخطط العلا مستقبلًا لزيادة قدرتها الاستيعابية من الغرف الفندقية لتصل إلى نحو 1422 غرفة بنهاية عام 2025، بهدف مواكبة الطلب المتزايد من الزوار المحليين والدوليين.

كيفية استكشاف العلا في معرض سوق السفر العربي

كما تواصل العلا تعزيز حضورها العالمي من خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي، حيث ترحّب بالزوار في جناحها التفاعلي رقم ME1720، في قاعة الشيخ سعيد، في مركز دبي التجاري العالمي. ويقدّم الجناح مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي تتيح للزوار تجربة غامرة تنقلهم إلى روائع العلا، من قلب دبي، في رحلةٍ حافلة بالاكتشاف والإلهام.

تسلّط الأنشطة الضوء على التزام العلا بالاستدامة وجهودها الرائدة في حماية التنوع البيولوجي، وفي مقدّمتها برنامج إعادة توطين النمر العربي المهدّد بالانقراض في بيئته الطبيعية. ويتُاح للزوار، من خلال نشاط تفاعلي خاص، التصويت لاختيار اسم يطلق على أحد صغار النمر، والدخول تلقائياً في سحب على رحلة مجانية إلى العلا تشمل الإقامة لمدة ليلتين وتذاكر الطيران، لتجربة تجمع بين الفخامة والارتباط العميق بالطبيعة.

كما تتيح تجربة "أصداء العلا" الفريدة للزوار فرصة كتابة أسمائهم بالحروف الدادانية القديمة، التي كانت تُستخدم في زمن مملكتي لحيان ودادان في العلا منذ آلاف السنين. وتمثّل هذه التجربة التفاعلية وسيلة رمزية وعميقة للتواصل مع تراث العلا العريق، والعودة إلى ديارهم بقطعة رمزية من إرثها الثقافي والتاريخي.

كذلك يخصص جناح العلا مساحة لمدرسة الديرة، أول مركز للفنون والتصميم في العلا، لعرض مجموعة مختارة من المنتجات الحرفية المصنوعة يدوياً، والتي تعكس إبداع الصنّاع المحليين ومهاراتهم الفنية المتجذّرة في الهوية الثقافية والإبداعية للمنطقة.

ولإثراء التجربة بلمسة إنسانية نابضة بالحياة، يشارك في الجناح اثنان من رواة العلا، للتفاعل مع الزوار وتقديم قصص ملهمة ورؤى أصيلة من قلب العلا، كما يراها ويعيشها أهلها.

يُعدّ معرض سوق السفر العربي منصةً استراتيجية بارزة للعلا لتعزيز شراكاتها مع رواد قطاع السفر والسياحة، والتفاعل مع أبرز وسائل الإعلام العالمية.

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