الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: حصدت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جائزة «أفضل شركة طيران اقتصادي للعام» ضمن النسخة التاسعة عشرة من حفل توزيع جوائز أفييشن بيزنس الشرق الأوسط 2025، الذي أقيم في دبي.

وتُمنح هذه الجائزة من قبل لجنة تحكيم متخصصة للشركات التي تبرز في مجالات التوسع، والكفاءة التشغيلية، ورضا المسافرين، والابتكار، وهي المجالات التي تشكل ركائز أساسية في نموذج أعمال العربية للطيران واستراتيجيتها التشغيلية.

وبهذه المناسبة، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: "يسرنا الفوز بجائزة ’أفضل شركة طيران اقتصادي للعام‘ ضمن جوائز أفييشن بيزنس الشرق الأوسط 2025. ويُعد هذا التكريم دليلاً على الجهود الكبيرة والتفاني الذي يبذله فريق عمل العربية للطيران لتقديم أفضل قيمة وخدمة استثنائية لعملائنا. كما يؤكد نجاح ومرونة نموذج الأعمال منخفض التكلفة الذي تتبعه الشركة والتزامنا المتواصل على تقديم قيمة مستدامة للمسافرين."

وتأتي هذه الجائزة لتضاف إلى سلسلة الإنجازات السابقة للعربية للطيران، بعد فوزها بنفس الجائزة في أعوام 2022 و2023، مؤكدةً مكانتها كأحد أبرز شركات الطيران الاقتصادي وأكثرها ثباتاً على مستوى الأداء في المنطقة.

وتواصل العربية للطيران التزامها بتقديم تجربة سفر قيمة وبأسعار معقولة، مع مواصلة توسيع شبكة وجهاتها وتعزيز تجربة العملاء.

-انتهى-

#بياناتشركات