ضمن جهوده لتمكين القطاع الثقافي ودعم قطاع الأفلام في المملكة

جده: يشارك الصندوق الثقافي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بصفته شريكًا رسميًا للمهرجان والذي تنظمه مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي حيث ينعقد المهرجان بمدينة جدة ويستمر في الفترة من 1-10 ديسمبر الحالي 2022، ويمثل وجهة لعشاق الأفلام، وصناع السينما وروادها ومشاهيرها من جميع أنحاء العالم.

وعلى مدى 10 أيام تحتضن عروس البحر الأحمر فعاليات النسخة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي ينعقد تحت شعار "السينما كل شيء"، ويُعد محفلاً سينمائياً ضخماً وفريداً يحتفي فيه عشاق السينما بنماذج وتجارب سمعية وبصرية تمزج الواقع بالخيال، في حضور كبار المنتجين والخبراء في المنطقة العربية والعالم، الذين أثْروا قطاع السينما بأعمال وأدوار فنية خالدة تجد المتابعة والاهتمام على مدى سنوات طويلة من قبل متابعي الأفلام وروادها حول العالم.

ويتواجد الصندوق الثقافي في هذه الفعالية بغرض تعريف رواد المهرجان بدوره في إطلاق المبادرات، وتقديم الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يهدف من خلالها لتعزيز مكانته كممكّن رئيسي للقطاع الثقافي في المملكة، والممول الرئيسي لقطاع الأفلام، لتحقيق استدامته باعتباره أحد أكثر القطاعات الثقافية حيوية. كما يسهم في دعم موارد الدولة وزيادة مستوى المحتوى المحلي، حيث يعتبر المهرجان فرصة لاكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الأفلام والمجالات ذات العلاقة بالقطاع الثقافي في المملكة العربية السعودية.

وبدورها أشارت الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال في الصندوق الثقافي، الأستاذة نجلاء النمير إلى دور الصندوق في تعزيز استدامة القطاع الثقافي في المملكة. مما يدفع الصندوق لاستثمار مشاركته في المهرجان لبناء علاقات متينة، وشراكات مع رواد الثقافة وممكني القطاع لتنفيذ عدد من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها لمساعدة المبدعين، بما في ذلك برنامج تمويل قطاع الأفلام الذي خصص له الصندوق ميزانية بنحو 879 مليون ريال وتعد أبرز العناصر الرئيسية في استراتيجية الصندوق لتطوير صناعة السينما في المملكة. ونحن فخورون بدعم المبدعين الذين يشاركون شغفهم وقصصهم وأعمالهم الإبداعية مع رواد السينما والأفلام في العالم وتقديم روايات ملهمة.

وشارك الصندوق بجناح خاص في سوق البحر الأحمر المصاحب للمهرجان، الذي شهد العديد من النقاشات والحوارات المباشرة مع الزوار، وتم فيها تسليط الضوء على دور الصندوق في تمكين قطاع الأفلام السعودي بالإضافة إلى المنتجات والبرامج المتوفرة التي يمكن للعاملين في القطاع الاستفادة منها في مشاريعهم وأعمالهم وأفكارهم الاستثمارية.

ويعتبر مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي فرصة كبيرة للأفراد والشركات الخاصة العاملة في قطاع الأفلام السعودي، وشركات القطاع الخاص وغير الربحي المحلية والدولية للالتقاء برواد صناعة السينما والتواصل معهم حول إطلاق مشاريع مشتركة تدعم قطاع الأفلام وتزيد فعاليته كقطاع ينمو بخطى متسارعة، ويسهم في تطوير القطاع الثقافي وتعزيز مكانته ضمن المنظومة الاقتصادية غير النفطية التي تدعم اقتصاد المملكة ليكون من أكبر الاقتصادات في العالم وأكثرها تنوعاً ونمواً.

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