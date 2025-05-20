الإمارات العربية المتحدة – أبوظبي: أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن أسماء الفائزين بجوائز «اصنع في الإمارات» في دورتها الثالثة، خلال فعاليات اليوم الأول من الدورة الرابعة من منصة "اصنع في الإمارات" المنعقدة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 19 ولغاية 22 من مايو الجاري تحت شعار "تسريع الصناعات المتقدمة".

وتم تكريم الفائزين بالجوائز من جانب معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي دكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، ومعالي مريم الحمادي، وزير دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وتعكس هذه الجوائز التي تعد إحدى المبادرات الرئيسية للوزارة حرص دولة الإمارات على دعم التميز والابتكار في القطاع الصناعي، وتقدير أصحاب الرؤى والأفكار الخلّاقة الذين يسهمون في تشكيل مستقبل الصناعة الوطنية. كما تهدف الجوائز إلى تكريم الشركات الأكثر تأثيراً في مسيرة النمو الصناعي والتحول التكنولوجي، ودفع جهود الاستدامة والابتكار، بما يرسخ ما تتمتع به دولة الإمارات من اقتصاد متنوع وتنافسي قائم على المعرفة.

وتنقسم جوائز "اصنع في الإمارات" هذا العام إلى 9 فئات تندرج تحت 5 تصنيفات رئيسية وهي المحتوى الوطني، والاستدامة، ومصنع المستقبل، والممكنات الصناعية والشركاء الاستراتيجيون، والريادة والمواهب، وشهدت دورة هذا العام إضافة جائزة جديدة لأول مرة، هي جائزة الحرف الإماراتية (للأفراد والشركات).

وتم اختيار الفائزين عبر لجنة تحكيم رفيعة المستوى تضم نخبة من كبار المسؤولين والخبراء المحليين من الجهات التنظيمية والصناعية والأكاديمية والاستثمارية في دولة الإمارات، إضافة إلى جامعة كامبريدج الجهة الفنية الشريكة لتقييم الترشيحات للجوائز، لضمان عملية تقييم شاملة تواكب مستوى التميز الذي تستهدفه الجائزة.

واعتمدت اللجنة أعلى معايير الشفافية والدقة في عملية التقييم، وذلك لضمان تكريم الجهات والأفراد الأكثر استحقاقاً، حيث تم تقييم الملفات المرشحة بناءً على مدى توافقها مع المعايير الدقيقة لكل فئة من فئات الجوائز.

جوائز "التميز في المحتوى الوطني"؛

جائزة التميز في المحتوى الوطني – فئة المصنعين في القطاع الخاص

الفائز: شركة رأس الخيمة للسيراميك

جائزة التميز في المحتوى الوطني – فئة المصنعين شبه الحكوميين

الفائز: شركة إن إم دي سي للطاقة ش.م.ع

جائزة التميز في المحتوى الوطني – فئة مزودي الخدمات

الفائز: مجموعة الإمارات للاتصالات (e&)

جائزة التميز في المحتوى الوطني – في جذب الاستثمارات وفرص الشراء (الشركاء الاستراتيجيون)

الفائز: شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)

وهي الجائزة التي تُكرّم مساهمات الشركاء الاستراتيجيين من الشركات التي أظهرت التزاماً بمعايير ومستهدفات برنامج المحتوى الوطني، الذي يهدف إلى تعزيز الأداء الاقتصادي ودعم الصناعات المحلية من خلال إعادة توجيه الإنفاق إلى الاقتصاد الوطني.

وفاز بجائزة الصناعة المستدامة شركة نوتريدور لتصنيع الألبان ذ.م.م.

حيث تمنح هذه الجائزة للشركات التي بذلت جهوداً استثنائية في تبني أفضل الممارسات المستدامة، وأثبتت التزامها بتقليل أثرها البيئي من خلال تبني الحلول التكنولوجية والابتكارية لإعادة تدوير المواد، واعتماد استراتيجيات فعّالة للتخلص من المواد منتهية الصلاحية.

وفاز بجائزة الصناعة الذكية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم

وتُمنح هذه الجائزة للمؤسسات التي طبقت أحدث التقنيات الرقمية في عملياتها وأحرزت تقدماً بارزاً في مستويات الكفاءة والجودة ورضا العملاء، ورسخت أسلوباً مدروساً لتوظيف التقنيات الذكية.

وفاز بجائزة التميز في الابتكار، شركة بروج إل بي سي

وتكرم هذه الجائزة المؤسسات التي أظهرت التزاماً في تبني الابتكار والبحث والتطوير وتوظيف واستخدام أحدث الوسائل التقنية لتعزيز لدفع عجلة النمو وتعزيز التنافسية.

وفاز بجائزة أفضل ممكّن وشريك استراتيجي في قطاع الصناعة، مصرف الإمارات للتنمية

وتمنح هذه الجائزة للجهات التي قدمت مساهمات فعّالة لتنمية القطاع الصناعي في دولة الإمارات وتعزيز تنافسيته، وتسلط هذه الجائزة الضوء على الجهود الاستثنائية المبذولة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة "اصنع في الإمارات" ، لتعزيز دور القطاع الصناعي في منظومة الاقتصاد الإماراتي.

وفاز بجائزة معايير الجودة؛ فئة الشركات الكبيرة: شركة ستراتا للتصنيع ش.م.ع

وفئة الشركات الصغيرة والمتوسطة: شركة جلوبال فارما ذ.م.م.

وتركز هذه الجائزة على المصانع التي تحافظ على أعلى معايير الجودة في منتجاتها كأولوية استراتيجية في منظومتها الإنتاجية والخدمية، بالإضافة إلى التميز في الامتثال لمعايير الصناعة ومعايير الأمن والسلامة.

وفاز بجائزة أفضل موهبة شابة للعام، مريم محمد علي عبد الرحمن الهرمودي

وتكرم هذه الجائزة الشباب في الفئة العمرية من 19-35 الذين أظهروا إمكانات واعِدة وشغف للعمل بصفتهم قادة مستقبليين في قطاع الصناعة، ويسعون للمساهمة في نجاح مؤسساتهم، واكتسبوا المهارات التقنية الاستثنائية وتمتعوا بالصفات القيادية وبحس المسؤولية الاجتماعية.

وفاز بجائزة الرائد الملهم، المهندس سعيد غمران الرميثي - الرئيس التنفيذي لمجموعة امستيل

وتمنح هذه الجائزة للأفراد الذين لعبوا دوراً فعالاً في قطاع الصناعة في دولة الإمارات، من خلال تميزهم بمهارات قيادية استثنائية، ومساهمتهم في تعزيز ثقافة الأعمال، وتبنّي الابتكار وتعزيز ودفع عجلة النمو الصناعي.

وفاز بجائزة الحرف الإماراتية للأفراد والشركات؛ فئةالأفراد: مركز غرس

وفئة الشركات: أساطير ذ.م.م

وتكرم هذه الجائزة الأفراد والمؤسسات والشركات التي تعزز الهوية الوطنية، وتعد هذه الجائزة فريدة من نوعها، وهي تساهم في تعزيز الحرف التراثية، وزيادة المنافسة في المنتجات التي ترتبط بالهوية الاجتماعية والثقافية لشعب الإمارات.

جدير بالذكر أن جوائز "اصنع في الإمارات" تهدف إلى تكريم الأفراد والمؤسسات التي تحقق التفوق في القطاع الصناعي، والأكثر مساهمة وتأثيراً في النمو الصناعي والتحول التكنولوجي والتوطين، وتعزيز الاستدامة والابتكار والذي يدعم بشكل أساسي الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

-انتهى-

#بياناتحكومية