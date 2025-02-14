المنامة: أقامت غرفة التجارة البريطانية في البحرين (BCCB) لقاؤها الشهري الذي يهدف لتعزيز الروابط التجارية، حيث استقبلت سعادة الشيخ سلمان بن راشد آل خليفة ممثل الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، كضيف شرف. وقد جمع هذا الحدث المتميز قادة الأعمال البارزين وأصحاب المصلحة في قطاع الصناعة، مما أتاح فرصة لتسليط الأضواء على التزام البحرين الراسخ تجاه صناعة سباق الخيل العالمية واستكشاف آفاق التعاون الدولي المثمرة.

استقبل رئيس غرفة التجارة البريطانية في البحرين، خالد الزياني OBE ، وأعضاء اللجنة التنفيذية للغرفة، الشيخ سلمان بن راشد آل خليفة بحفاوة بالغة. وقد استعرض الشيخ سلمان، في كلمته، التراث العميق الذي تتمتع به البحرين في مجال الفروسية، مشددًا على الإنجازات المذهلة التي حُقِّقَت من أجل النهوض في هذه الرياضة على الصعيد الدولي.

أكد الشيخ سلمان أن سباق الخيل في البحرين يتجاوز مفهوم الرياضة ليصبح جزءاً مهماً من ثقافتنا وتاريخنا. بفضل الدعم الثابت من قيادتنا الرشيدة، أصبحت البحرين لاعباً رئيسياً في الساحة العالمية لسباقات الخيل. وقد ساهمت مساعي سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل في تعزيز وجود مملكة البحرين الدولي، خاصة من خلال المبادرات في نادي راشد للفروسية وسباق الخيل (REHC).

في حديثه، شدد الشيخ سلمان على الروابط المتينة التي تجمع البحرين بمحيط السباقات العالمي، خصوصاً الشراكة الثمينة التي تمتد لعقود مع المملكة المتحدة، والتي شهدت ازدهاراً ملحوظاً على مدى أكثر من أربعين عاماً. وأبرز أهمية التعاون مع مؤسسات مرموقة مثل مضمار سباق نيوماركت، حيث يسهم ذلك بشكل فعال في رفع معايير السباقات في البحرين وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

كما سلط الشيخ سلمان الضوء على النظام البيئي الزاخر للفروسية في البحرين، الذي لا يقتصر فقط على السباقات، بل يمتد ليشمل التربية والتدريب والخدمات البيطرية إلى جانب المرافق الفروسية الرائدة عالميًا. ودعا الشركات البريطانية لاستكشاف آفاق جديدة في مجالات الرعاية والخدمات الفروسية، فضلاً عن استضافة الفعاليات، معترفًا بدور هذه الرياضة المحوري في تعزيز النمو الاقتصادي والسياحة.

وأشار إلى أنه "منذ انطلاقة سباقنا الدولي الأول في عام 2019، أصبحت البحرين محط أنظار العالم، مما جذب نخبة من أفضل المحترفين في عالم سباقات الخيل. ومع تطلعنا نحو المستقبل، نرحب بشراكات جديدة ستساهم في استدامة نجاح صناعة سباق الخيل في البحرين." كما أتاح غداء التواصل لغرفة التجارة البريطانية في البحرين منصة ديناميكية لقادة الأعمال لاستكشاف آفاق التعاون المحتمل في قطاع الفروسية، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز الروابط الاقتصادية والرياضية المتينة مع المملكة المتحدة.

نبذة عن غرفة التجارة البريطانية في البحرين

في يوليو 2023 تحول منتدى الأعمال البريطاني البحريني (BBBF) إلى غرفة التجارة البريطانية في البحرين (BCCB). تعد الغرفة منظمة غير ربحية بعضوية الشركات التي تعمل بالتجارة بين البحرين والمملكة المتحدة. الغرفة هي جزء من الشبكة العالمية للأعمال التابعة لغرف التجارة البريطانية، حيث يربط الأعضاء بـ 76 غرفة تجارية معتمدة حول العالم، بالإضافة إلى 53 غرفة تجارية مقرها المملكة المتحدة تعمل على مستوى عالمي. تأسس منتدى الأعمال البريطاني البحريني (BBBF) في عام 1995 بهدف تعزيز التجارة والاستثمار بين البحرين وبريطانيا بطرق شفافة وغير ربحية أو سياسية. تسعى غرفة التجارة إلى توفير بيئة عمل مريحة ومستدامة، وتعمل على إيجاد فرص تجارية واستثمارية جديدة للبلدين، مما يعزز المصالح الاقتصادية المشتركة بين الشركات الأعضاء.

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