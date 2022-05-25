للتعريف بالمكانة العالمية للشارقة كمدينة صديقة للأطفال واليافعين والعائلات

أبوظبي: يشارك مكتب الشارقة صديقة للطفل لأول مرة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي يقام بين (23 – 29 مايو) من خلال منصة يسلط الضوء عبرها على المشاريع التي يشرف على تنفيذها بالشراكة مع الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة، وبالتعاون مع المنظمات الدولية التي تواكب تقييم المدن الصديقة للطفل وفقا للمؤشرات العالمية.

كما يهدف إلى التعريف بجهوده في مجال تعزيز واقع رعاية الطفل وصون حقوقه، وتحسين السياسات الصديقة للعائلة، من خلال تطبيق المعايير والالتزام بأفضل الممارسات العالمية الصديقة للأطفال، والتي مكنت إمارة الشارقة في عام 2021 من الفوز للمرة الثانية بجائزة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" للمدن الصديقة للطفل، بعد أن حصدت اللقب للمرة الأولى عام 2019.

وتأتي مشاركة مكتب الشارقة صديقة للطفل في معرض أبوظبي الدولي للكتاب" من خلال منصته (التي تحمل الرقم 12D22) ضمن سعيه للاستفادة من التنوع الذي يحفل به المعرض، كوجهة إقليمية ودولية رائدة تجمع أقطاب صناعة النشر والمثقفين من المنطقة والعالم، وتشكل منبرا للتواصل مع شريحة واسعة ونوعية من الجمهور، ينقل من خلالها رؤيته وأهدافه وإنجازاته الهادفة إلى الحفاظ على مكانة الشارقة كإمارة صديقة للأطفال والعائلات.

#بياناتحكومية

- انتهى -