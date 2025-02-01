جدة، المملكة العربية السعودية: اختتمت معالي وزيرة السياحة الإيطالية السيدة دانييلا سانتانشي مهمتها في المملكة العربية السعودية والتي بدأت في 27 يناير بافتتاح فعاليات «فيلاجيو إيطاليا» في نادي ومرسى جدة لليخوت والتي استمرت من 27 إلى 30 يناير الجاري، شهدت أول وصول للسفينة الشراعية التاريخية الإيطالية إلى موانئ المملكة العربية السعودية، منذ إنشائها قبل 93 سنة، واستقطبت خلال هذه المدة آلاف الزوار.

وكانت معالي وزيرة السياحة الإيطالية السيدة دانييلا سانتانشي قد التقت بمعالي وزير السياحة في المملكة العربية السعودية، الأستاذ أحمد الخطيب، وذلك خلال مشاركتها في هذا الحدث الممتد والذي روجت له الوزيرة الإيطالية للشؤون الخاصة بالإعاقات السيدة اليساندرا لوكاتيلي.

كما وشاركت معاليها في حدث مهم آخر تحت عنوان "عجائب السياحة في إيطاليا ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو-كورتينا 2026"، والذي نظمته وزارة السياحة الإيطالية وشارك فيه السفير الإيطالي كارلو بالدوتشي بحضور السيد جيانلوكا كارامانا مستشار وزير السياحة الإيطالي.

هدفت جميع الأنشطة المنظمة في ميناء جدة إلى تطوير العلاقات الدبلوماسية بين إيطاليا والمملكة العربية السعودية وتعزيز العلاقات السياحية بين البلدين والتي تعد مهمة أساسية في الوقت الحاضر.

ومن الملفت أنه وفي عام 2023، اختار أكثر من 200 ألف مسافر سعودي زيارة إيطاليا، 78٪ لأسباب شخصية و22% لأسباب تجارية.

وفي هذا السياق قالت معالي وزيرة السياحة الإيطالية السيدة دانييلا سانتانشي:

"لقد أتاحت لنا الرحلة التاريخية الأولى لسفينة فيسبوتشي إلى المملكة العربية السعودية، فرصة عظيمة للترويج لإيطاليا في الخارج ضمن سياق متنوع ومهم تمكنا خلاله من لقاء شركاء ذوي أهمية عالمية، وبدء مشاريع جديدة ومناقشة الفرص الواعدة والعمل على استراتيجيات جذب المزيد من السياح والمسافرين السعوديين إلى إيطاليا".

وأضافت معاليها:

"إن الانفتاح على أسواق جديدة هو أمر مهم وأساسي، خاصة عندما تكون هذه الأسواق غنية بالإمكانات مثل المملكة العربية السعودية التي تشهد صعوداً متواصلاً اقتصاديًا وسياحيًا والهدف هو نشر وتعزيز مكانتنا السياحية من خلال تحالفات جديدة وحوار مع الدول الشريكة، بالتالي المساهمة في التثمين المستمر للعلامة التجارية "إيطاليا-Italia".

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