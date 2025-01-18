حصلت السعودي الألماني الصحية على جائزة "أفضل شركة رعاية صحية في علاقات المستثمرين" بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز "إنترناشيونال فاينانس" للعام 2024، الذي أُقيم في فندق أبراج الإمارات جميرا، بدبي.

وتحتفي جوائز "إنترناشيونال فاينانس" السنوية المرموقة بالتميز المهني والمؤسسي، حيث تكرّم المؤسسات والأفراد الذين قدموا إسهامات بارزة ضمن مختلف القطاعات. وتُبرِز هذه الجوائز أهمية تقدير رواد الابتكار، وأصحاب الأداء الاستثنائي والحلول المؤثرة، خاصة مع تسارع وتيرة تطور الأعمال حول العالم.

وقال الدكتور أحمد شبل، الرئيس التنفيذي للسعودي الألماني الصحية، مُعلقاً على هذا التكريم: "تُعدُّ هذه الجائزة بمثابة شهادة على العمل الدؤوب والتفاني المستمر لفريقنا بأكمله، ويُعزز هذا التكريم التزامنا بمواصلة بذل أقصى الجهود للتطوير، وتقديم خدمات استثنائية لمجتمعنا تحت شعارنا الدائم (نرعاكم كأهالينا)". وأضاف شبل: "ونحن ممتنون لتكريم جهودنا في مجال علاقات المستثمرين، وسعينا المستمر لتحقيق التميُّز في قطاع الرعاية الصحية؛ حيث نعمل في السعودي الألماني الصحية مدفوعين بشعور عميق بالمسؤولية وشغف دائم بالابتكار لتوفير خدمات الرعاية الصحية، امتثالاً لأعلى معايير الجودة العالمية، فكل خطوة نخطوها ترتكز على الشفافية والثقة والرغبة الصادقة في إحداث فارق في حياة من نخدمهم".

وتُكرّم هذه الجائزة الإنجازات البارزة في العديد من المجالات، بما في ذلك الابتكار في المنتجات والخدمات، والمسؤولية المجتمعية للشركات، والاستدامة البيئية، والحوكمة المؤسسية. ويُؤكد فوز السعودي الألماني الصحية بجائزة "إنترناشيونال فاينانس" التزامها المستمر بالتميُّز، وتحسين الأداء المؤسسي، والتأثير الإيجابي في كلٍ من قطاع الرعاية الصحية ومجتمع الأعمال العالمي، ويعكس تفانيها في تعزيز العلاقات مع المستثمرين، ويؤكد على دورها الريادي في تشكيل مستقبل هذا القطاع داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

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