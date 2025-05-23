الرياض : حصدت مساء الأمس شركة الخطوط السعودية للشحن، الرائدة في قطاع الشحن الجوي بالمملكة، جائزتي "مشغّل الشحن الجوي للعام" و"أفضل مشروع للتحول الرقمي " ضمن النسخة الافتتاحية من "جوائز السعودية للخدمات اللوجستية 2025"، والتي تنظّمها "لوجيستكس ميدل إيست"، المنصة الإعلامية المتخصصة في تغطية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة. وأقيم حفل توزيع الجوائز في العاصمة الرياض، بحضور نخبة من القيادات وصنّاع القرار في القطاع اللوجستي في مقدمتهم وكيل وزارة النقل للخدمات اللوجستية الأستاذ ريان البكري الذي رعى هذا الحدث

وجاء هذا التتويج بجائزة "مشغّل الشحن الجوي للعام" التي تُمنح من قبل فريق المنصة، وذلك تقديرًا لأداء الشركة الاستثنائي في مجالات الكفاءة التشغيلية، والنمو في الطاقة الاستيعابية، وجودة الأداء. أما جائزة "مشروع التحول الرقمي للعام" فجاءت تقديرًا لالتزام السعودية للشحن بالابتكار والتطوير التقني، والذي تجسده منصة "لوحة المعلومات الرقمية" التحويلية، التي توفر قراءة متزامنة حول الأداء وتتبع الشحنات.

وقال المهندس لؤي مشعبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "السعودية للشحن": "نفخر بتلقي هاتين الجائزتين. هذا التقدير يعكس التزام فريقنا وتميّزه في تنفيذ استراتيجية طموحة تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وسنواصل دورنا كممكن وطني حيوي، مستثمرين في كوادرنا الوطنية، وشبكتنا المتنامية، وحلولنا التقنية المتقدمة من أجل تجربة لوجستية فعالة وآمنة."

ويأتي هذا التكريم تتويجًا لسلسلة إنجازات كبرى حققتها السعودية للشحن، بما في ذلك نمو بنسبة 13% في إجمالي حجم الشحنات مدفوعًا بزيادة قدرها 14% في الصادرات، ومعدل دقة تشغيلية بلغ 92%، وزيادة بنسبة 154% في حجم الشحنات من التوسع الاستراتيجي في الصين. وتعزيزًا لالتزامها بالتميز، أطلقت الشركة بوابة عملاء جديدة، وعززت الدعم الرقمي، وحققت صافي نقاط ترويج قوي بلغ 47، مدعومًا بأدوات مثل "لوحة المعلومات الرقمية". كما استوفت السعودية للشحن متطلبات الامتثال لنظام ICS2 وتواصل الاستثمار في التشغيل الآلي والذكاء الاصطناعي لتحسين مناولة الشحنات وتحسين المسارات والكفاءة التشغيلية الشاملة.

وتُبرز هذه الجائزة الدور المحوري الذي تؤديه "السعودية للشحن" في تمكين القطاع اللوجستي الوطني، بوصفها من بين أبرز الجهات التي أسهمت في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي إقليمي، وتسريع وتيرة التحول في سلاسل الإمداد، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. في حين تواصل شركة الخطوط السعودية للشحن مسيرتها في 2025 عبر توسيع أسطولها الجوي، وتعزيز قدراتها الرقمية، وتوقيع شراكات استراتيجية جديدة، بهدف مضاعفة حجم الشحنات المنقولة، وتعزيز حضورها في الأسواق الرئيسية، وتطوير منظومة متكاملة للشحن الجوي.

نبذة عن السعودية للشحن:

تُعد السعودية للشحن الشركة الرائدة في مجال الشحن الجوي في المملكة العربية السعودية، حيث تتخذ من جدة مقرًا رئيسيًا لأعمالها. وبفضل موقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي، أصبحت الشركة بمثابة جسر جوي عالي الكفاءة يربط بين الشرق والغرب. تغطي شبكة خدماتها حوالي 100 مطار و250 وجهة في أربع قارات، فصارت لاعبًا رئيسيًا في القطاع العالمي.

وبالاعتماد على إرث يمتد لأكثر من سبعة عقود وتاريخ غني بالابتكار والمرونة والشغف، والتزامها بنهج "الإنسان أولًا"، حافظت الشركة على مكانتها كواحدة من أكثر شركات الشحن ديناميكية في العالم.

تستفيد الشركة كعضو في تحالف "SkyTeam Cargo"، من شبكة تضم 150 وجهة شحن وحوالي 800 وجهة ركاب حول العالم. وتمتلك في أسطولها أحدث طائرات "البوينغ"، مما يعزز قدرتها على توفير خدمات شحن سريعة، لا سيما للبضائع الحساسة مثل التجارة الإلكترونية، الأدوية، والمواد الخطرة.

وعلى مدار العقود الماضية، عززت السعودية للشحن مكانتها وموثوقيتها عالميًا عبر دورها الحيوي في عمليات النقل ودعم سلاسل الإمداد، ما أسهم في دفع مسيرة نموها المستمر وتعزيز ريادتها عالميًا.

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