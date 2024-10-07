● ستُعقد قمة أرتيفاكت 2024 يوم الثلاثاء، 8 أكتوبر 2024. وستتضمن القمة عروضاً رئيسية، مناقشات وحلقات حوارية، جلسات نقاش تفاعلية، تهدف إلى تعزيز الابتكار ودفع النمو في الشركات من خلال الاستخدام الاستراتيجي للبيانات والذكاء الاصطناعي.



● سيشارك في هذا الحدث متحدثون رفيعو المستوى من شركات ومؤسسات حكومية مرموقة، لتقديم رؤى رئيسية حول مستقبل هذه التقنيات في قطاعات متعددة مثل القطاع العام، السفر والسياحة، العقارات، المدن الذكية، التجزئة، التكنولوجيا، الاتصالات، البنوك وغيرها.

الرياض، المملكة العربية السعودية: مع تحوّل المملكة العربية السعودية إلى مركز عالمي للابتكار في الذكاء الاصطناعي، تستعد الرياض لاستضافة قمة أرتيفاكت 2024، لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات العالمية في هذا المجال، إذ أعلنت الشركة العالمية الرائدة في استشارات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، عن استضافة قمة أرتيفاكت 2024 حول البيانات والذكاء الاصطناعي في فندق وشقق هيلتون الرياض. ستجمع القمة أكثر من 150 من كبار قادة الفكر، خبراء من قطاعات مختلفة، وصناع القرار لمناقشة أحدث التطورات في تكنولوجيا البيانات والذكاء الاصطناعي.

وفي نسختها الثانية، تهدف هذه القمة إلى تمكين الشركات عبر الأدوات والمعلومات اللازمة للنجاح في عالم رقمي متزايد. كذلك سيتمكن الحضور من الاطلاع إلى أحدث الأبحاث، والتطبيقات العملية، ومنشورات حول مختلف القطاعات، إضافةً إلى الاستفادة من جلسات التواصل.

ستتضمن قمة أرتيفاكت 2024 عروضاً رئيسية، حلقات نقاش، جلسات حوارية تفاعلية، مع التركيز على تعزيز الابتكار ودفع النمو في الشركات من خلال الاستخدام الاستراتيجي للبيانات والذكاء الاصطناعي. سيشارك في الحدث متحدثون رفيعو المستوى من شركات ومؤسسات حكومية مرموقة، لتقديم رؤى رئيسية حول مستقبل هذه التقنيات في قطاعات متعددة مثل القطاع العام، السفر والسياحة، العقارات، المدن الذكية، التجزئة، التكنولوجيا، الاتصالات، البنوك وغيرها.

وأعرب رهول آريا، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لشركة أرتيفاكت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن حماسه لهذا الحدث المرتقب قائلاً: "بينما نستعد لاستضافة قمة أرتيفاكت 2024، نحن متحمسون لجمع نخبة من المبتكرين والقادة الذين يدفعون مستقبل البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة. توفر هذه القمة فرصة فريدة لمناقشة أحدث التطورات، تبادل الأفكار، والمساهمة في تشكيل الموجة القادمة من التحول الرقمي. نحن نتطلع إلى محادثات ملهمة ستسلط الضوء على إمكانيات الذكاء الاصطناعي وستساهم في إحداث تأثير حقيقي على أرض الواقع عبر مختلف الصناعات."

ستُعقد قمة البيانات والذكاء الاصطناعي 2024 في 8 أكتوبر 2024، في فندق وشقق هيلتون الرياض، الواقع في 6623 الطريق الدائري الشرقي، غرناطة، الرياض 13241، المملكة العربية السعودية. وسيكون هذا الحدث الذي طال انتظاره فرصة فريدة للمديرين التنفيذيين من القطاعين الخاص والعام، بما في ذلك الرؤساء التنفيذيين ونواب الرؤساء والمدراء وصناع القرار البارزين، للحصول على المعرفة الأساسية والرؤى التي تساهم في تسريع نمو مؤسساتهم في العصر الرقمي.

نبذة عن أرتيفاكت:

شركة أرتيفاكت هي شركة استشارات عالمية رائدة متخصّصة في تسريع اعتماد البيانات والذكاء الاصطناعي لتأثير إيجابي على الأفراد والشركات. تتخصص أرتيفاكت في تحويل البيانات وتسويق البيانات لدفع النتائج التجارية الملموسة عبر سلسلة القيمة التنظيمية بأكملها.

تقدم أرتيفاكت مجموعة الحلول القائمة على البيانات الأكثر شمولاً لكل صناعة، مبنية على علم البيانات العميق وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، مما يتيح تنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي بشكل واسع النطاق في جميع قطاعات الصناعة. من الاستراتيجية إلى العمليات، تقدّم أرتيفاكت نهجًا شاملاً وحلولاً تتضمّن استراتيجية البيانات، جودة البيانات والحوكمة، منصات البيانات، مصنع الذكاء الاصطناعي، تجربة العملاء القائمة على البيانات وعائد الاستثمار في التسويق.

لدى أرتيفاكت أكثر من 1500 موظف في 20 دولة (أوروبا، آسيا، الأمريكتين، الشرق الأوسط، أفريقيا)، وكما لديها أكثر من 1000 عميل، بما في ذلك بعض من أبرز 300 علامة تجارية في العالم مثل سامسونج، لوريال، وسانوفي. اقليمياً تعمل أرتيفاكت مع شركات حكومية وخاصة مهمّة ابرزها طيران الرياض، الشركة السعودية للكهرباء، الهيئة السعودية للسياحة، نيوم، الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ركة الاتصالات السعودية.

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