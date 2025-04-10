الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت السعودية للاستثمار الجريء (SVC) عن تنظيم منتدى الاستثمار الخاص (Private Capital Forum 2025)، وهو المنتدى الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية الذي يركز على منظومة الاستثمار الخاص (الاستثمار الجريء، الملكية الخاصة، الدين الجريء والدين الخاص). وذلك في مركز الملك عبدالله المالي (KAFD) بالعاصمة الرياض يومي 22 و23 أكتوبر 2025.

وأوضحت SVC أن المنتدى يعد فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في قطاع الاستثمار الخاص بالتركيز على الاستثمار الجريء والملكية الخاصة والدين الجريء والدين الخاص، وسيشكل المنتدى نقطة التقاء محورية لمدراء الصناديق الاستثمارية والمستثمرين في الصناديق، حيث ستناقش جلسات الملتقى معايير جديدة للنمو وستكشف أطر الحوكمة المتطورة، بمشاركة أكثر من 500 خبير ومتخصص من جميع أنحاء العالم.

وسيتناول المنتدى مواضيع عدة من أبرزها الاتجاهات المستقبلية في منظومة الاستثمار الخاص، والفرص المتاحة في السوق السعودي للمستثمرين الدوليين والإقليميين، والتعريف بالاستراتيجيات والاتجاهات والتحديات المشتركة.

من جانبه قال الدكتور نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC "نظرًا للنمو غير المسبوق لمنظومة الاستثمار الخاص في المملكة فإن المنتدى في نسخته الأولى يعد فرصة للارتقاء بمنظومة الاستثمار الخاص السعودية إلى فضاء أوسع، والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية والتعرف على الفرص المحلية، ومناقشة أحدث التطورات وأفضل الممارسات والمنهجيات الدولية فيما يخص الاستثمار الخاص".

وأضاف الدكتور كوشك: "نحن في SVC نتطلع لمستقبل أكثر ازدهارًا وننتهز هذه الفرصة للتأكيد على التزامنا بتحفيز منظومة الاستثمار الخاص بشكل أكبر من خلال إطلاق برامج ومنتجات استثمارية مناسبة بناءً على دراسة وتحليل احتياجات المنظومة وطبقًا لنماذج العمل الإقليمية والعالمية، وذلك في سبيل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ".

عن الشركة السعودية للاستثمار الجريء:

الجدير بالذكر أن SVC هي شركة استثمارية تأسست عام 2018، وهي تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني. تهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار المباشر في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

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