الرياض، المملكة العربية السعودية: اختتمت بالأمس في العاصمة الرياض قمة “سيرفس ناو" منصة الذكاء الاصطناعي لدعم التحوّل الرقمي لقطاع الأعمال وذلك لمناقشة التقنيات وحلول لذكاء الاصطناعي التي تقدمها .شهد الحدث حضور ما يزيد عن 700 من أبرز خبراء تقنيات التحول الرقمي في المنطقة، بالإضافة إلى شركاء "سيرفس ناو" وعملائها، وممثلين من شركات رائدة مثل نيوم، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وأرامكو، إلى جانب عدد من الخبراء المعروفين في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

سلّطت القمة الضوء على مجموعة من المواضيع المهمة المتعلقة بدور التقنيات الحديثة في دعم المؤسسات لتطوير قدراتها التشغيلية وتعزيز كفاءتها، كما دار الحديث حول منصة “سيرفس ناو" الشاملة، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تعتمد عليها 85% من شركات Fortune 500، حيث تم إدراج أكثر من 350 ابتكارًا مختلفًا في التحديث الأخير للمنصة.

وفي تعليقه على الحدث، أكّد المهندس سيف مشّاط، نائب رئيس المنطقة لشركة "سيرفس ناو" بالمملكة العربية السعودية: "أن قمة "سيرفس ناو" في الرياض تعد منصة مثالية لعرض الحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز المرونة التشغيلية والجاهزية المستقبلية للشركات". وأضاف: "لقد استثمرنا بشكل كبير في فريقنا في المملكة العربية السعودية بما ساهم بزيادة كبيرة في عدد الفريق منذ افتتاح مقرنا الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام، في خطوة تعكس التزامنا الراسخ تجاه المملكة وتأكيد دعمنا المستمر لمسيرة التحول الرقمي السريع. كما أننا استثمرنا ونعمل حاليًا على بناء مركز بيانات للحوسبة السحابية يتماشى مع أنظمة المملكة، ما يضمن أعلى مستويات الامتثال والدعم للتحول الرقمي. نحن فخورون بمساهماتنا وشراكاتنا المتعددة لبناء مستقبل رقمي مزدهر يتماشى مع رؤية المملكة الطموحة".

وعلى هامش القمة التي حضرها عدد من الشركاء في مختلف القطاعات، مثل المالية، الاتصالات، تقنية المعلومات، الاستشارات، والأعمال، أكدت "سيرفس ناو" عن استمرار استثمارها بقيمة 500 مليون دولار في المنطقة، والتي تم الإعلان عنها السنة خلال العام الحالي، مما يعكس رؤيتها لدعم التحول الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص، وخلق فرص العمل وتنمية المهارات الرقمية في المملكة.

تتجه "سيرفس ناو" إلى مستقبل إستراتيجي واعد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مستندة إلى توقعات International Data Corporation التي تشير إلى ازدياد الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في المنطقة إلى 300 مليار دولار في عام 2026م، حيث ستدعم هذه التقنية مجالات مثل الأداء والنمو والمشاركة والرضا والسلامة والأمن والحوكمة والخصوصية والاستدامة والأخلاقيات والرفاهية والمدفوعات وغيرها الكثير، مقدمةً حلولًا مبتكرة وخدمات سحابية متطورة تعزز الأداء المؤسسي وتحقق التحول الرقمي المستدام، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

يعكس تنظيم القمة التزام "سيرفس ناو" بدعم الابتكار في المملكة العربية السعودية والمنطقة من خلال توفير حلول رقمية وخدمات سحابية متطورة. كما يؤكد على دورها المحوري في خلق فرص عمل وتنمية المهارات، مع تقديم تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز التحول الرقمي المستدام بالتعاون مع العملاء والشركاء الاستراتيجيين في المنطقة.

حول شركة "سيرفس ناو"

تستخدم سيرفس ناو، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز "NOW"، تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم البشرية. ترتكز الشركة على الابتكار لتقديم حلول تسهم في رقمنة وتوحيد المؤسسات، بهدف مساعدة العملاء على تحقيق التحول المؤسسي عبر مختلف القطاعات، مع الالتزام بنهج موثوق يركز على الإنسان في نشر المنتجات والخدمات على نطاق واسع. تعمل منصة سيرفس ناو للذكاء الاصطناعي على ربط الأشخاص والعمليات والبيانات والأجهزة، مما يسهم في زيادة الإنتاجية وتعظيم النتائج التجارية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.servicenow.com

كل الحقوق محفوظة لشركة © 2024 سيرفيس ناو، شعار سيرفيس ناو، وعلامات سيرفيس ناو الأخرى هي علامات تجارية و/أو علامات تجارية مسجلة لشركة سيرفيس ناو، شركة في الولايات المتحدة و/أو دول أخرى. قد تكون أسماء الشركات الأخرى وأسماء المنتجات والشعارات علامات تجارية للشركات المعنية.

-انتهى-

#بياناتشركات