مع حضور أكثر من 11,500 زائر و389 وفداً رسمياً

صفقات بقيمة 592 مليون ريال قطري تم توقيعها خلال الفعالية

الدورة القادمة من المعرض تُقام في أكتوبر 2024

الدوحة، قطر : أعلن معرض ميليبول قطر 2022، المعرض الدولي الوحيد في مجال الأمن الداخلي والدفاع المدني على مستوى الشرق الأوسط، عن اختتام فعاليات دورته الرابعة عشرة والتي استمرت ثلاثة أيام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

وسجلت مستويات الإقبال على حضور الفعالية رقماً قياسياً تجاوز 11,500 زائر، كما تخطت المبيعات المعلنة في الموقع 592 مليون ريال قطري، على خلفية ارتفاع نفقات الدفاع المدني والأمن الداخلي في المنطقة، وأقيم على مساحة تزيد عن 11 ألف متر مربع.

وافتتح المعرض، الذي استقطب أيضاً 587 وسيلة إعلامية، معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الداخلية في دولة قطر، برفقة مجموعةٍ من الوزراء وكبار الشخصيات من العديد من الدول الصديقة، بما في ذلك قطر. وحضر الفعالية السيد جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسي، الذي يأكد حضوره على قوة التعاون بين فرنسا وقطر. كما استقطب المعرض 389 وفداً رسمياً يمثلون 33 دولة.

وأشار فرانسوا جوليان، مدير فعاليات معرض ميليبول، إلى أن برنامج الوفود شكل عنصراً أساسياً في استقطاب هذا العدد الكبير من الجهات العارضة، حيث شكلت سياسة المعرض الصارمة، والتي تتيح المشاركة للجهات العاملة في القطاع حصراً إلى جانب حضور عدد كبير من الوفود الرسمية، عامل اطمئنان يؤكد للجهات العارضة أهمية المشاركة في المعرض ولقاء صناع القرار في القطاع".

وتمثّل الجهات المشاركة العالمية أكثر من نصف المشاركين في المعرض، بواقع 56% من الجهات العارضة. استضاف المعرض خمسة أجنحة وطنية دولية تمثل فرنسا وأمريكا الشمالية وألمانيا وإيطاليا والنمسا، التي تشارك للمرة الأولى.

كما استضافت الفعالية ندوةً استمرت يومين وركزت على جوانب الأمن في الفعاليات الكبرى والحلول المخصصة لمواجهة المخاطر السيبرانية المتزايدة. وشهدت الندوة حضور خبراء محليين وإقليميين شاركوا من خلال 21 عرضاً تقديمياً ملهماً، تناولوا خلالها الحلول المحتملة لمعالجة المسائل الملحة في مجال الأمن الداخلي والدفاع المدني.

وأشار منظمو معرض ميليبول قطر 2022 إلى رغبة العديد من الجهات العارضة في المشاركة في الدورة الخامسة عشرة من المعرض والتي تُقام من 29 إلى 31 أكتوبر 2024.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فرانسوا جوليان: "تشكل هذه الطلبات المبكرة للمشاركة في الدورة القادمة من المعرض علامةً مبشرة، ونتطلع للاستفادة من النجاح الكبير الذي حققه المعرض".

ويتشارك في تنظيم الفعالية الفريدة كلّ من وزارة الداخلية القطرية وشركة كوميكسبوزيوم الفرنسية المتخصصة بتنظيم الفعاليات الدولية ممثِلةً عن ائتلاف جي آي إي ميليبول بقيادة سيفيبول، المؤسسة المسؤولة عن تنفيذ جهود التعاون التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية. وتستجيب الفعالية لاحتياجات المنطقة بشكل عام وتُلبي جزءاً كبيراً من الاحتياجات الأمنية المتنامية لدولة قطر بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030.

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