أشهر الوجهات السياحية في دبي استضافت مجموعة من الحفلات الموسيقية الرائعة، وعروض الألعاب النارية المبهرة، وعروض طائرات الدرون المذهلة، والتجارب الاستثنائية في مختلف أنحاء المدينة

إقبال كبير والزوار استمتعوا بالفعاليات التي لا مثيل لها في ختام مهرجان دبي للتسوق، بما في ذلك ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي مول، وسوق & e إم أو تي بي، وذا أنكومون × مهرجان دبي للتسوق، وأوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق

إم أو تي بي، وذا أنكومون × مهرجان دبي للتسوق، وأوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق تجارب مميزة للبيع بالتجزئة تستمر حتى 2 فبراير في إطار موسم تخفيضات مهرجان دبي للتسوق الذي يقدم عروضاً ترويجية وتخفيضات تصل إلى 90 بالمئة على تشكيلة واسعة من المنتجات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت دبي بنجاح فعاليات الدورة الثلاثين الأكثر روعة وتميزاً من مهرجان دبي للتسوق، حيث قدمت عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من المهرجان مجموعة لا تُنسى من فعاليات الترفيه الحي، والعروض المبهرة، والتجارب الاستثنائية. واستمرت هذه الدورة الاستثنائية من المهرجان، التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، من 6 ديسمبر 2024 وحتى 12 يناير 2025، حيث أسعدت الجماهير بمزيج مذهل من الحفلات الموسيقية المبهجة التي أحياها كوكبة من ألمع نجوم المنطقة والعالم، وعروض التسوق التي لا تُقاوم، والسحوبات المذهلة، وعروض الألعاب النارية اليومية، وعروض طائرات الدرون اليومية، وتجارب المأكولات وفنون الطهي العالمية، وغيرها الكثير في مختلف أنحاء المدينة.

وقدم مهرجان دبي للتسوق تجارب غير عادية، شملت مزيجاً من التجارب الجديدة، والعروض المفضلة لزوار المهرجان بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على انطلاقه، والذي ساهم في تعزيز مكانة المدينة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، والمدينة المفضلة للعيش والعمل والزيارة.

عروض طائرات الدرون مرتين يومياً

ارتقى مهرجان دبي للتسوق بالترفيه إلى مستويات جديدة هذا العام مع عروض طائرات الدرون المجانية التي قدمت كل يوم عرضين والمقدمة من شركة "إمارات". وتجمعت الحشود ليلة بعد ليلة لمشاهدة مزيج مذهل من التكنولوجيا وسرد القصص، حيث أضاءت 1000 طائرة درون السماء فوق جزيرة بلوواترز، وذا بييتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس.

أول عرضين على الإطلاق يجمعان بين طائرات الدرون والألعاب النارية

احتفالاً بمرور 30 عاماً على انطلاق مهرجان دبي للتسوق، جرى إطلاق عرضين جديدين جمعا بين طائرات الدرون والألعاب النارية للمرة الأولى في تاريخ المهرجان يومي 13 ديسمبر 2024 و12 يناير 2025، مصحوبين بعروض القفز بالمظلات المذهلة، و150 طائرة درون، وختام رائع مع الألعاب النارية.

عروض الألعاب النارية اليومية

أضاءت عروض الألعاب النارية المجانية التي قدمتها مجموعة الزرعوني في دبي فستيفال سيتي مول سماء دبي كل ليلة وعلى مدار 38 يوما خلال مهرجان دبي للتسوق، في ما تلألأت سماء حتا كل عطلة نهاية أسبوع طوال فترة إقامة المهرجان. وأبهرت هذه العروض الرائعة سكان دبي وزوارها من خلال مزيج مذهل من الألوان والأضواء.

أضواء دبي

قدم مهرجان دبي للتسوق دورة مميزة من فعالية أضواء دبي، حيث حولت الفعالية ثماني وجهات شهيرة على مستوى المدينة إلى لوحات فنية مضيئة رائعة من خلال مجسمات تفاعلية فريدة من نوعها تسلط الضوء على الإبداع الفني والتجارب المتنوعة.

ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي مول

أُقيمت فعالية ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي مول للمرة الأولى هذه الدورة بالشراكة مع "طلبات"، حيث قدمت 38 يوماً من المتعة المتواصلة، والحفلات الموسيقية التي أحياها كوكبة من ألمع النجوم، ومجموعة نابضة بالحياة من الأنشطة المناسبة للجميع، بما في ذلك العروض الترفيهية الرائعة من شخصيات بلوي، وبارني، وميراكيولس ليدي بج، ومستر بين، وستراوبيري شورت كيك، وعروض فنية من الفرق والموسيقيين المحليين مثل حسني والأصدقاء، وبيلو وذا براونيز، وسارة الطرابلسي، وراي بيتبوكس، وعبري، بالإضافة إلى تقديم خيارات من المأكولات الشهية من أسماء مرموقة مثل سولت، وموشي، وذا باي باي سوشيال، وسيف دبي، وهيليباد باي فروزن شيري.

حفلات موسيقية مجانية في عطلات نهاية الأسبوع

استضافت فعالية ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي مول مجموعة من الحفلات الموسيقية المجانية مساء يوم السبت من كل أسبوع طوال مهرجان دبي للتسوق، حيث امتلأت الأجواء بالبهجة مع أصوات عدد من أشهر النجوم العرب، مثل أحمد سعد، وشمه حمدان، وديانا حداد، ويارا منى، ومحمود العسيلي، وهمس فكري، وإبراهيم السلطان. وبالإضافة إلى ذلك، استمتع الجمهور طوال المهرجان بعروض خاصة قدمها عدد من الفرق الموسيقية والفنانين مثل فرقة شرقيات وكويك ستايل.

عروض برنامج إكس فاكتور

استضاف دبي فستيفال سيتي مول عروض برنامج إكس فاكتور، الذي أقيم بالشراكة مع تلفزيون دبي في إطار مهرجان دبي للتسوق، حيث شملت لجنة تحكيم البرنامج النجم الكبير راغب علامة، والفنانة رحمة رياض، والفنان فايز السعيد. واستمتع الجمهور بالعروض المذهلة والمواهب الصاعدة، كما جرى تتويج عبد الرحيم الحلبي باللقب.

عرض تخيل الحصري في مهرجان دبي للتسوق

استمتع الجمهور بعرض "تخيل" حصري مرتين يومياً خلال مهرجان دبي للتسوق، حيث جمع العرضان بين الأضواء والمياه وأحدث تقنيات العروض الضوئية في إطار فعالية ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي مول، بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية المذهلة المقدمة من مجموعة الزرعوني، والتي أقيمت مساء كل يوم من أيام المهرجان.

الدورة الـ 12 من سوق &e إم أو تي بي

عاد سوق &e إم أو تي بي مرةً أخرى في دورته الـ12 هذا العام، والذي قدمته &e، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، وبنك دبي التجاري، وإمارات، وطلبات. واحتفى السوق المجاني بأحدث التوجهات وثقافة الشارع الفريدة من نوعها، حيث أبهر الزوار بمزيج رائع من فعاليات الترفيه المباشر المجانية، والعلامات المتخصصة في تجارة التجزئة، وتجارب تناول الطعام العصرية، وعلامات التجميل العالمية، وتجارب &e إم أو تي بي الحصرية. واستضاف الحفل الختامي للسوق في 12 يناير عرضاً خاصاً لطائرات الدرون، والذي ساعد الجمهور على صنع أجمل الذكريات من خلال الإبداع والابتكار الذي لا مثيل له في المهرجان.

أشهر فناني الجيل زد في & e إم أو تي بي

انطلقت عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لسوق &e إم أو تي بي، الذي استمر لمدة 10 أيام، بحفل موسيقي مجاني في الهواء الطلق أحياه اثنان من أشهر فناني جيل زد العالميين، وهما سانت ليفانت ونايكا.

عروض المأكولات والمشروبات في سوق &e إم أو تي بي

استمتع زوار سوق &e إم أو تي بي بتجربة تناول طعام رائعة قدمتها أكثر من 25 وجهة جديدة للمأكولات والمشروبات، بما في ذلك أول مطاعم موسمية في دبي لعلامات مثل ديفز هوت كيتشن، وهومر لوبستر، بالإضافة إلى مطعم طلبات الذي قدم أشهى المأكولات في أجواء مميزة. كما استمتع الزوار أيضاً بوجبات رائعة من باك تو روتس، وفيلز، وهم كرامبس، وميتسومامي.

تشكيلة واسعة من المنتجات الحصرية وعلامات التجميل في سوق &e إم أو تي بي

استطاع زوار سوق &e إم أو تي بي الاختيار من بين ما يزيد على 100 منتج حصري من 50 متجراً جديداً للتسوق في الهواء الطلق، بما في ذلك علامات تجارية محلية وأخرى عالمية ظهرت للمرة الأولى في دبي مثل سيدر، وجولد جودز. وتوفرت أيضاً منتجات ريترو مدهش التي أضافت لمسة من روعة الحنين إلى الماضي، في ما قدمت رينو فعالية ممتعة وتجارب غامرة في مجال السيارات. وبالإضافة إلى ذلك، عادت منطقة بيوتي بلوك الحصرية مرةً أخرى هذا العام، والتي قدمت أحدث صيحات ومنتجات التجميل، بالإضافة إلى علامات تجارية شهيرة مثل فنتي بيوتي، وملعب بادل تنس مستوحى من علامة بينيفت كوزماتيكس، ومنتجات مبتكرة من هدى بيوتي، وهدايا حصرية من درنك إليفانت.

كانتين X

عادت فعالية كانتينX هذا العام بشكل جديد كلياً، حيث شملت تجارب محسنة، وعلامات تجارية محلية متخصصة في المأكولات، وتجارب تجزئة فريدة من نوعها، وفعاليات ترفيهية رائعة. وتحولت الفعالية المجانية إلى مهرجان مأكولات خارجي نابض بالحياة، حيث جمعت نكهات لذيذة من 24 متجراً موسمياً محلياً، وفعاليات ترفيهية آسرة، وتجارب تفاعلية. واحتضنت أربع مناطق مميزة، قدمت كل منها تجربة تناول طعام فريدة من نوعها، وفرصاً رائعة لالتقاط الصور وصنع أجمل الذكريات.

ذا أنكومون × مهرجان دبي للتسوق

استضافت منطقة المرموم الدورة الأولى من فعالية "ذا أنكومون × مهرجان دبي للتسوق، حيث استمتع الزوار بالمجسمات الضوئية المبهرة، والجلسات المريحة، بالإضافة إلى ألعاب الأركيد المناسبة للعائلات، ومناطق الألعاب النابضة بالحياة، وعروض عزف العود المباشرة، وليالي مشاهدة الأفلام تحت النجوم. وبالإضافة إلى ذلك، حظي عشاق الطعام بفرصة الاستمتاع بقائمة مأكولات موسمية مصممة خصيصاً من قبل الشيف الشيخة حصة آل خليفة.

أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق

استمتع عشاق السيارات بتجربة استثنائية مع الدورة الأولى لفعالية "أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق" من 1 وحتى 12 يناير، والتي شهدت مجموعة متميزة من العروض والفعاليات الخاصة بالسيارات في مختلف أنحاء المدينة. وشملت أبرز الفعاليات مجموعة من العروض الديناميكية في دبي هيلز مول، ومزاد WEB3 المتطور، وفعالية سيركت دي ميدان، وسباق ميشلان 24 ساعة دبي، ومواكب جوالة في مختلف أنحاء المدينة، مثل موكب دبي دوكاتي رايد 2025، وموكب سوبر كارز، إلى جانب تجارب مجتمعية موسمية في عدد من الوجهات المختلفة على مستوى المدينة بما في ذلك فعالية "ذا أنكومون × مهرجان دبي للتسوق" في المرموم، وبايكرز كافيه، وكارز آند كوكيز، وبلوك 92.

حتا × مهرجان دبي للتسوق

شكلت فعالية "حتا × مهرجان دبي للتسوق" وجهةً شتويةً مميزة خلال هذه الدورة من المهرجان، حيث جمعت بين جمال الطبيعة والعروض الضوئية المبهرة. وحظي الزوار بفرصة ممارسة نشاط الانزلاق بالحبال، والتجديف بقوارب الكاياك، والاستمتاع بالعروض الموسيقية الحية، وتناول المأكولات الشهية من مطاعم مميزة مثل هوم بيكري، وجوت برجر، وأدرينا. كما شاهد الزوار أيضاً السماء تضيء بعروض الألعاب النارية المذهلة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

مهرجان 123

انطلق مهرجان دبي للتسوق مع عطلة نهاية أسبوع افتتاحية رائعة شهدت عودة مهرجان 123 إلى كوكاكولا أرينا، بالإضافة إلى وجهة جديدة هذا العام هي سيتي ووك. وقدم المهرجان أمسيتين استثنائيتين من الحفلات الموسيقية شهدت إحداهما تألق النجمين الكبيرين جورج وسوف وكاظم الساهر على خشبة المسرح، في ما شهدت الأمسية الأخرى مجموعة من العروض الموسيقية مع كوك ستوديو لايف. وتحولت سيتي ووك إلى وجهة استثنائية مع مجموعة من التجارب الاحتفالية لجميع الأعمار، بما في ذلك أنشطة مناسبة للعائلات، وورش عمل جذابة، وعروض متجولة.

كرنفال شرطة دبي

استضافت شرطة دبي بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، كرنفال شرطة دبي في منطقة سيتي ووك، وذلك في إطار فعاليات مهرجان دبي للتسوق. واستمتع الزوار بعروض حية قدمتها فرقة شرطة دبي الموسيقية، وعروض الخيالة، ومسيرة عسكرية لمرشحي ومرشحات أكاديمية شرطة دبي تمهيداً لحفل التخريج، وفعاليات مجلس الروح الإيجابية.

حفلات موسيقية في مختلف أنحاء المدينة

استضاف مهرجان دبي للتسوق مجموعة من الحفلات الموسيقية من مختلف أنحاء العالم، وعروض أوبرا، وتجارب مسرحية ممتعة، وعروض كوميدية مضحكة، وفعاليات مجتمعية في مختلف أنحاء المدينة. وشملت قائمة الفنانين العرب المشاركين في الحفلات ماجد المهندس، وأصالة، ونجوى كرم، وغيرهم، بالإضافة إلى نجوم عالميين مثل فرقة Thirty Seconds to Mars، وريكي مارتن، وليونيل ريتشي، وغيرهم.

موسم الأعياد

أبهر مهرجان دبي للتسوق سكان المدينة وزوارها مع مجموعة رائعة من العروض الفنية والترفيهية الحصرية التي جرى تصميمها خصيصاً لموسم الأعياد، من الحي الشتوي، ومهرجان إكسبو الشتوي، وسوق عيد الميلاد في مدينة جميرا، إلى عرض باليه كسارة البندق، والعرض المسرحي الرائع كيف سرق غرينش عيد الميلاد للدكتور سوس.

احتفالات ليلة رأس السنة

استقبلت المدينة العام الجديد بمجموعة لا تُنسى من الحفلات الموسيقية والتجارب المميزة، من احتفالات حديقة البرج والأجواء النابضة بالحياة في القرية العالمية، إلى الحفلات الاستثنائية التي أحياها الفنانون محمود العسيلي، وليونيل ريتشي، ونيكي روميرو، وجويل كوري.

ترانسفورمرز 40 × فينسنت فودمير

احتفلت تجربة ترانسفورمرز 40 × فينسنت فودمير بمرور 40 عاماً على إطلاق سلسلة أفلام "ترانسفورمرز" من خلال عرض فني متطور ضم صورة ضخمة ثلاثية الأبعاد لأوبتيموس برايم يحمل مصفوفة القيادة. وقد صمم العرض الفنان الشهير فينسنت فودمير بالتعاون مع الوكالة الإبداعية "براند فويل"، حيث ظهرت الصورة ثلاثية الأبعاد في ثلاثة مواقع رئيسية لمهرجان دبي للتسوق هي سوق &e إم أو تي بي، وذا أنكومون × مهرجان دبي للتسوق، وأوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق في دبي هيلز مول

تجارب ممتعة في مراكز التسوق

قدمت مراكز ووجهات التسوق في دبي مجموعة مذهلة من العروض الترويجية، وفعاليات الترفيه الحي، والأنشطة المناسبة للعائلات. وكانت هذه الدورة هي الأكثر روعة وتميزاً في تاريخ المهرجان، حيث شملت جدول فعاليات مليئاً بالأنشطة والتجارب المجانية والمناسبة للعائلات، بما في ذلك فعالية ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي مول، ومنطقة أنشطة الأطفال في مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، بالإضافة إلى عروض التسوق المذهلة في ميركاتو، وتاون سنتر، ودبي هيلز مول، وابن بطوطة مول، وفستيفال بلازا، ووافي سيتي.

فعاليات رياضية مذهلة

واصل مهرجان دبي للتسوق إمتاع سكان المدينة وزوارها من خلال تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية الممتعة في مختلف أنحاء المدينة، بما في ذلك ماراثون دبي، وسباق نيون للجري في مهرجان دبي للتسوق بدعم من سكتشرز.

السحوبات الكبرى والجوائز الضخمة

قدمت هذه الدورة لمهرجان دبي للتسوق تجربة رائعة مليئة بالمكافآت اليومية المذهلة والجوائز الضخمة التي بلغت قيمتها 50 مليون درهم. وحظي سكان دبي وزوارها في كل يوم من أيام المهرجان، بفرص لا حصر لها للفوز بجوائز ضخمة، بما في ذلك 4 ملايين ميل سكاي واردز، و2 مليون درهم نقداً، وجوائز ذهبية بقيمة وصلت إلى 1.5 مليون درهم. وشملت أبرز السحوبات والجوائز التي شهدها مهرجان دبي للتسوق هذا العام مليونير بنك دبي الإسلامي وVisa، وسحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى، والجائزة الأكبر لهذا العام في مول الإمارات وسيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف، واينوك، ومليونير مدهش وبلو في دبي فستيفال سيتي مول، والتذكرة الذهبية، وسكاي واردز إيفري داي من طيران الإمارات، وغيرها الكثير.

عرض 12 ساعة من التخفيضات الحصرية

قدم مهرجان دبي للتسوق عرض "12 ساعة من التخفيضات الحصرية" يوم 26 ديسمبر 2024، والذي شمل مجموعة مميزة من العروض الترويجية والتخفيضات التي وصلت نسبتها إلى 90 بالمئة على أكثر من 100 علامة تجارية عالمية ومحلية رائدة في مراكز التسوق التابعة لشركة "ماجد الفطيم" على مستوى المدينة.

المفاجآت اليومية من مهرجان دبي للتسوق

قدمت المفاجآت اليومية من مهرجان دبي للتسوق مجموعة مذهلة من العروض والتخفيضات التي وصلت إلى 90 بالمئة على عدد من أشهر العلامات التجارية المتخصصة في الأزياء، ومنتجات التجميل، وأسلوب الحياة طوال فترة إقامة المهرجان.

موسم تخفيضات مهرجان دبي للتسوق

يستمر موسم تخفيضات مهرجان دبي للتسوق هذا العام حتى 2 فبراير، ويعد الأكبر في تاريخ المهرجان حيث يشمل أكثر من 850 علامة تجارية و3500 متجر، مع تخفيضات لا تقاوم تصل إلى 75 بالمئة، مما يتيح للمتسوقين الحصول على أرقى المنتجات بأفضل الأسعار.

سيارات الأحلام

قدم مهرجان دبي للتسوق هذا العام مجموعة مذهلة من السيارات التي حولت أحلام الفائزين بها إلى حقيقة، وشمل ذلك سيارة بي إم دبليو الفئة الثامنة الأنيقة في دبي هيلز مول، وسيارة نيسان باترول إس إي تيتانيوم 2025 في ابن بطوطة مول، وسيارة جيتور إكس 90 2025 في ميركاتو وتاون سنتر جميرا، وسيارات نيسان جديدة شملت طرازات إكس-تريل، وإكستيرا، وباثفايندر، وباترول طوال سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى.

خريطة مهرجان دبي للتسوق الرقمية

استخدم سكان المدينة وزوارها خريطة مهرجان دبي للتسوق الرقمية الجديدة كلياً، وهي دليل تفاعلي عبر الإنترنت أتاح للمستخدمين استكشاف جميع التجارب المميزة والحصرية، والفعاليات المفضلة والإضافات الجديدة خلال المهرجان.

وأقيم مهرجان دبي للتسوق بدعم الرعاة الرئيسيين بنك دبي الإسلامي وVisa، والشركاء الاستراتيجيين مثل مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتليت فيليدج) وطيران الإمارات، واينوك، و &e، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار، (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.

نبذة عن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة:

إنّ مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هي المسؤولة عن تطوير قطاعي التجزئة والمهرجانات، وتساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية تحتضن العديد من الفعاليات المميّزة والأنشطة الترفيهية العائلية، وتوفّر تجارب تسوّق رائعة على مدار العام.

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