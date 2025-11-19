أبوظبي: أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أسماء الفائزين في المنافسات التي أقيمت ضمن فعاليات النسخة الثامنة من كأس آسيا والمحيط الهادئ للروبوتات 2025، والتي أكدت تطور التكنولوجيا والابتكار في الأنظمة الذكية ذاتية الحركة وسلطت الضوء على دور أبوظبي مركزاً رائداً للتميز في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وبختام النسخة الثامنة من كأس آسيا والمحيط الهادئ للروبوتات في أبوظبي، حصدت الفرق الروسية 19 جائزة، ونالت الفرق الكورية الجنوبية 15 تكريماً.

واستقطبت منافسات الكأس أكثر من 160 فريقاً، وأكثر من 700 مشارك ونحو 2,000 باحث ومتخصص في القطاع الصناعي، وطلبة وزواراً من مختلف أنحاء العالم ليشهدوا التنافس في تحديات الروبوتات ذاتية الحركة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومنها ثمانِ بطولات دوري، و15 بطولة دوري فرعية، منها دوري روبوتات كرة القدم، ودوري روبوتات الإنقاذ.

وكرمت الفرق الفائزة في حفل توزيع الجوائز، في مسابقات روبوتات الناشئين والروبوتات في البيئات المختلطة الواقعية والافتراضية وروبوتات الإنقاذ والروبوتات البشرية، ما يعكس الاهتمام العالمي المتزايد لفعالية كأس آسيا والمحيط الهادئ للروبوتات، حيث احتفت المسابقة بالأداء المتميز لطلبة من روسيا والهند وكوريا الجنوبية وإندونيسيا والصين ومصر وباكستان وكرواتيا وتايوان ودولة الإمارات.

وحققت فرق جامعة خليفة نتائج لافتة، حيث حصدت المركزين الثاني والثالث في منافسات الروبوتات البشرية 3 ضد 3 و4 ضد 4، وأظهر فريقان من دولة الإمارات أداءً متميّزاً في فئتي روبوتات الناشئين وروبوتات البيئات المختلطة، ما يعكس قدرات الدولة المتصاعدة في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية.

ويسهم تنظيم فعاليات كأس آسيا والمحيط الهادئ للروبوتات 2025 في أبوظبي، إضافةً إلى الفعاليات الكبرى الأخرى في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، في دعم منظومة الروبوتات في أبوظبي ودولة الإمارات، حيث تتيح هذه الفعاليات للطلبة والباحثين الإماراتيين فرص الاطلاع المباشر على أحدث الابتكارات في هذه المجالات، والتنافس وتقديم البحوث والتواصل المباشر مع الخبراء العالميين.

ويُعَد الحدث أيضاً منصة متفردة لتوفير فرصة التقاء الباحثين والمهندسين والطلبة من أنحاء العالم لتبادل الأفكار واختبار التكنولوجيات الجديدة وتطوير الحلول.

وتنظم جامعة خليفة كأس آسيا والمحيط الهادئ للروبوتات 2025، بدعمٍ من مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، بالتزامن مع أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة 2025، وبرعاية شركة مبادلة (الشريك الاستراتيجي) وشركة اتصالات (الراعي الذهبي) ومكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض (الداعم)، ما يعكس التزاماً مشتركاً بتعزيز التقدم في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي والابتكار المستدام في دولة الإمارات.

