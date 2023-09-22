الدورة الأولى من "أسبوع أبوظبي للسفر والسياحة" تستهدف تعزيز العوائد الاقتصادية لقطاع السياحة في الإمارة

دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي تطلق المنصة الجديدة تحفيزاً للنمو، وترسيخاً لمكانة الإمارة وجهة سياحية عالمية مفضلة عبر جمع الشركاء تحت مظلة واحدة، وتوحيد 4 مجالات أعمال رئيسية

فعاليات الأسبوع تبدأ بـ"ملخص سياحة أبوظبي" لتسليط الضوء على أحدث التطورات في الوجهة السياحية، ورؤيتها الطموحة لمستقبل مستدام

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تنظم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الدورة الأولى من "أسبوع أبوظبي للسفر والسياحة" خلال الفترة من 25-30 سبتمبر، موفرة منصة تجمع تحت مظلتها الجهات العاملة والمعنية بقطاع السياحة في الإمارة، تحفيزاً للنمو المستدام، وترسيخاً لمكانة أبوظبي وجهة سياحية عالمية مفضلة. وتدعم المبادرة رؤية الإمارة الرامية إلى الترحيب بما يزيد على 24 مليون زائر بحلول نهاية العام الجاري، والارتقاء بمقومات سياحة الأعمال والترفيه، بما يحقق عوائد اقتصادية ملموسة.

ويبدأ الأسبوع فعالياته بالنسخة الأولى من "ملخص سياحة أبوظبي"، ويضم أيضاً "منتدى أبوظبي لسياحة الأعمال" و"مؤتمر أفراح أبوظبي" و"قمة مستقبل الضيافة"، وذلك لتفعيل التنسيق والتعاون القائم بين الشركاء في مختلف مجالات صناعة السياحة، إلى جانب تبادل خبراتهم ورؤاهم للمساهمة في تطور القطاع.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "تشكل الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي ركيزة رئيسية لطموحاتنا الرامية إلى بناء شراكات استراتيجية تؤكد ريادة الإمارة بصفتها مركزاً مزدهراً للاستثمار والأعمال والسياحة. ويفتح "أسبوع أبوظبي للسفر والسياحة" آفاقاً واسعة لاستثمار الفرص السانحة، انطلاقاً من التزامنا بتعزيز مكانة أبوظبي وجهة سياحية ديناميكية ومستدامة. ونتطلع إلى دفع عجلة النمو السياحي من خلال تبني برامج لتسريع تطور القطاعات ذات الإمكانات الواعدةً مثل فنون الطهي والطيران وسياحة الأعمال. ونرحب بالتعاون مع جميع شركائنا الحاليين والجدد بينما نمضي قدماً نحو تحقيق أهدافنا".

ويمهد "أسبوع أبوظبي للسفر والسياحة" الطريق لتحفيز تطور قطاع السياحة في العديد من المجالات مثل الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، والضيافة، والتسويق السياحي، وحفلات الزفاف، والاستراتيجية السياحية.

وينضم الأسبوع إلى قائمة "المُسرعات" التي صممتها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي على نحو استراتيجي لدعم النمو ورفع مستوى الخبرات وتكريس مكانة الإمارة وجهة سياحية وثقافية عالمية، ومن بينها برنامج حوافز فعاليات الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض "فرص أبوظبي"، وصندوق أبوظبي للاستثمار في قطاع الطهي.

يذكر أن دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ستنظم "أسبوع أبوظبي للسفر والسياحة" سنوياً، حيث سيحتضن كل عام مزيجاً من الفعاليات السياحية المتخصصة، والأحداث الحصرية التي تقام لمرة واحدة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.travelandtourism.ae.

يتضمن جدول فعاليات أسبوع أبوظبي للسفر والسياحة 2023:

ملخص سياحة أبوظبي (25 سبتمبر)

يشارك القادة والمسؤولون التنفيذيون من مختلف قطاعات السياحة، بما في ذلك الطيران، والسفر، والضيافة، والتجارة، بالإضافة إلى الجهات الحكومية ذات الصلة، في "ملخص سياحة أبوظبي"، الذي يوفر منصة للتواصل الفعال مع الشركاء في القطاع. ويشهد الحدث مناقشات حول سبل تفعيل أحدث الابتكارات والتوجهات، واستثمارها لرسم خريطة طريق لمستقبل أكثر مرونة وشمولية واستدامة. علاوة على ذلك، تسلط دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الضوء على مبادراتها الرئيسية وأحدث تطورات الوجهة السياحية والخطط القادمة.

منتدى أبوظبي لسياحة الأعمال (26 - 27 سبتمبر)

يعتبر "منتدى أبوظبي لسياحة الأعمال" الحدث السنوي الرئيسي لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في أبوظبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وامتداداً للنجاح الكبير لدورتيه السابقتين، يوفر المنتدى منصة لتبادل التجارب وأفضل الممارسات وتكريس ثقافة الابتكار والتعاون، ضمن برنامج من ورش العمل يقدمها خبراء من جمعيات تنظيم أنشطة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض المهنية إلى جانب استضافة عدد من المتحدثين المرموقين، وإتاحة فرص عديدة للتواصل واستكشاف الشراكات بين الجهات المعنية. للمزيد من المعلومات والتسجيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.businessevents.ae.

مؤتمر أفراح أبوظبي (27 - 30 سبتمبر)

يهدف المؤتمر في نسخته الافتتاحية إلى توفير منصة سنوية تجمع الجهات العاملة والمعنية بقطاع حفلات الزفاف في أبوظبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تسليط الضوء على ما تمتلكه الإمارة من مرافق وقاعات حفلات رائعة، وبنية تحتية متطورة، وبيئة طبيعية خلابة، وتجارب سياحية وترفيهية استثنائية. ويفتح الحدث آفاقاً واسعة لمشاركة أفضل الممارسات في هذا المجال، بالتزامن مع بحث أحدث التوجهات والتجارب خلال ورش عمل يشرف عليها خبراء وأعضاء أبرز وكالات تنظيم حفلات الزفاف، إلى جانب استضافة نخبة من المتحدثين، بما يسهم في تعزيز التواصل بين العاملين في هذا القطاع.

قمة مستقبل الضيافة (25 - 27 سبتمبر)

تشكل هذه القمة منصة دولية تستقطب الرواد وصناع القرار الأكثر نفوذاً وتأثيراً في مجال الاستثمار في قطاع الضيافة، لتبادل المعرفة، وبحث سبل بناء شراكات جديدة، والعمل سوياً من أجل مستقبل أفضل لقطاع الضيافة. ويأتي هذا الحدث امتداداً للمؤتمر العربي للاستثمار الفندقي، الذي تم تنظيمه سابقاً في مختلف إمارات الدولة. وستكون هذه النسخة الأولى التي تستضيفها أبوظبي. للحصول على المزيد من المعلومات حول الجلسات الحوارية والمتحدثين والتسجيل، يرجى زيارة الموقع: www.futurehospitality.com/ae

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لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية في الإمارة، كما تغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة لتوحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.