استطلاع رأي أعدته شركة البيانات الدولية(IDC) يكشف بأن 37٪ من المؤسسات التي شملها الاستطلاع في دولة الإمارات العربية المتحدة تخطط لزيادة إنفاقها بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر 12-18 القادمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار رؤيتها الخاصة بدعم المؤسسات أثناء عملية تحولها الرقمي، جمعت الخليج للحاسبات الآلية مجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين في فعالية حصرية حول الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف مناقشة وتداول أهم الحلول والنتائج، وأفضل الممارسات المتبعة لدمج الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات في الشركات والمؤسسات.

وتضمنت هذه الفعالية كلمات ألقاها متحدثون من الخليج للحاسبات الآلية وشركة البيانات الدولية(IDC) وآي بي إم (IBM) وخدمات أمازون ويب (AWS)، بالإضافة إلى جلسات حوار شارك فيها تنفيذيون من بنك دبي الإسلامي، ومجموعة شلهوب، ومدينة دبي التجارية، ومجموعة الفطيم، لتبادل الأفكار والخبرات حول قدرات الذكاء الاصطناعي والبيانات في تعزيز مرونة المؤسسات، والدور الذي تلعبه هذه التقنيات في إحداث تحول قوي وآمن يتيح للمسؤولين اتخاذ قرارات مستنيرة.

وتطرقت الفعالية إلى الطرق التي يمكن للمؤسسات عبرها البدء في تبني الذكاء الاصطناعي، وكيف أن تحويل البيانات إلى رؤى ينطوي على أهمية بالغة أكثر من أي وقت مضى لنجاح الأعمال. كما تناول المشاركون كيف يمكن للمؤسسات الاستفادة إلى أقصى حد من بياناتها واستغلال قيمتها، وذلك من خلال استراتيجية موحدة للبيانات والتحليلات.

وتناولت الفعالية أيضاً أهم نتائج استطلاع رأي شركة البيانات الدولية(IDC) ، والذي أشار إلى أن 37٪ من المؤسسات التي شملها الاستطلاع في الإمارات العربية المتحدة تخطط لزيادة إنفاقها بشكل كبير على تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال 12-18 شهرًا القادمة، لا سيما التقنيات التي تركز عليها المبادرات الوطنية بهدف تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي، وزيادة الوعي حول الطرق التي يمكن من خلالها الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز التميز التشغيلي وتقديم تجربة عملاء أفضل.

هذا وكشف استطلاع الرأي أيضاً أن واحدة من كل مؤسستين في دولة الإمارات العربية المتحدة قد شرعت بالفعل في عملية تحول رقمي قبل بدء الجائحة، وأن الأولويات الرقمية الرئيسية لهذه المؤسسات هي تنفيذ التحول الرقمي لعملياتها لتحسين الإنتاجية وتمكين نماذج عمل مختلطة، وإنشاء نماذج أعمال رقمية مبتكرة، واستخدام التقنيات الرقمية لتحقيق أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وفي تعليقه على الفعالية، قال محمد رياض، مدير عام شركة الخليج للحاسبات الآلية في دبي: "باتت العديد من المؤسسات تدرك جيداً بأن الذكاء الاصطناعي هو تقنية قادرة على تغيير قواعد اللعبة بشكل جذري، ويتطلب استغلال كامل إمكاناتها إحداث تحولٍ شاملٍ على مستوى المؤسسة. ونحن في الخليج للحاسبات الآلية فخورون بقدرتنا على دعم عملائنا في هذه الرحلة التحويلية، ومساعدتهم في مجالات البيانات ودورة حياة الذكاء الاصطناعي، ودعم الأجندة الوطنية للذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد هذه الفعالية التي تجمع كبار المسؤولين التنفيذيين لتبادل الأفكار ومناقشة هذه التقنيات الناشئة في غاية الأهمية لمساعدة المؤسسات على تحقيق النجاح في المستقبل الرقمي."

إلى ذلك، تناول المجتمعون التحديات التي تواجه رحلة تبني الذكاء الاصطناعي، وأهمية تطوير المهارات والمواهب المناسبة، فضلاً عن ارتفاع تكلفة التنفيذ والتي لا تزال تمثل تحديات رئيسية أمام تبني الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وكيفية التصدي لهذه التحديات لتحقيق النجاح في رحلة التحول الرقمي.

هذا ولطالما دعمت الخليج للحاسبات الآلية العديد من المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها مزوداً رائداً للحلول الرقمية الشاملة، مع أكثر من 30 عاماً من الخبرة في هذه المنطقة. وتقدم الشركة مجموعة واسعة تشمل حلول رائدة في مجالات البنية التحتية الرقمية، وحلول الأعمال الرقمية، والأمن، والخدمات.

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نبذة عن شركة الخليج للحاسبات الآلية (GBM):

تعتبر "شركة الخليج للحاسبات الآلية" من الشركات الرائدة في مجال توفير الحلول الرقمية المتكاملة، وتتمتع بخبرة تزيد على 30 عاماً ولديها 8 مكاتب وأكثر من 1500 موظف في جميع أنحاء المنطقة. بصفتها شريكًا موثوقًا لحلول التحول الرقمي الشاملة، تقدم شركة الخليج للحاسبات الآلية، مجموعة واسعة ومتكاملة من الحلول والمنتجات التقنية، التي تشمل حلول البنية التحتية الرائدة في الصناعة وحلول الأعمال الرقمية والأمن وغيرها من الخدمات ذات الصلة.

وقد قامت شركة الخليج للحاسبات الآلية بتوطيد علاقات مع عدد من شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم، واستثمرنا في تطوير كوادر مؤهلة ومتميزة لتنفيذ أفضل الحلول الكفيلة بتلبية احتياجات العملاء المعقّدة والمتنوعة.

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