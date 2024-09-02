الخدمات العلاجية الخارجية تقدّم ورش عمل تثقيفية حول الصحة عبر 12 مركزاً صحياً بهدف دعم الأطفال والآباء والأمهات للاستعداد للعام الدراسي المقبل

أبوظبي: اطلقت "الخدمات العلاجية الخارجية"، التابعة لـ "بيورهيلث"، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، حملة "مستعدون للمدرسة مع عيادتنا"، لتقدّيم جلسات وورش عمل تثقيفية وتوعية شاملة حول صحة الأطفال في أبوظبي والعين مع بداية العام الدراسي.

ومن المقرر أن تستمر الجولة التي بدأت في أواخر أغسطس حتى الخامس من سبتمبر، لتغطي 12 مركزاً للرعاية الصحية. وتشجع المبادرة الآباء والأمهات لدعوة أطفالهم للاستفادة من تجربة شاملة حول مختلف الموضوعات الصحية. وستكتسب الأسر من خلال مشاركتها معلومات قيّمة عن كيفية دعم صحة وعافية أطفالهم وتعريفهم بأساسيات الصحة.

وقالت الدكتورة خديجة المراشدة، المدير التنفيذي للعمليات لدى "الخدمات العلاجية الخارجية": " من الضروري تمكين الأطفال من الوصول إلى قدراتهم الكاملة ودعم نموهم الصحي من خلال حملات التوعية والتثقيف. وتتيح حملتنا للآباء والأمهات فرصة للاطلاع على أهم المواضيع التي قد تؤثر على صحة أطفالهم. وذلك انطلاقاً من إيماننا بأن الصحة الجيدة مرتبطة بشكل كبير بنمو التحصيل المعرفي وقوة الأداء البدني وزيادة التفاعل المجتمعي وتماشياً مع التزامنا بدعم صحة وعافية المجتمع في أبوظبي وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر صحة."

كيف يعزز التثقيف الصحي الأداء المدرسي ويهيئ الأطفال للنجاح

من خلال حملات التوعية حول أهم الموضوعات الصحية نعمل على تحقيق تأثير إيجابي على صحة الطفل وعافيته. فعلى سبيل المثال، تساعد التوعية بأهمية الحفاظ على البصر في تعريف الطفل والأهل بتأثيره على التفاعل مع المواد التعليمية وبناء ثقته بنفسه. كما يساعد تثقيف الوالدين حول صحة السمع في التحديد المبكر للمشكلات التي قد تعيق تطور المهارات اللغوية والتواصل اللفظي لدى الطفل.

ويعدّ كذلك التثقيف حول صحة الفم والأسنان أمراً بالغ الأهمية للمحافظة على الراحة والتركيز في المدرسة، حيث يمكن تجنب تعرض الأطفال لألم الأسنان من خلال تعليمهم العادات التي تضمن نظافة الفم والأسنان والتأكيد على أهمية الزيارات المنتظمة لطبيب الأسنان. كما يتم خلال الحملة تسليط الضوء على صحة القدمين، وتأثير الحالات المختلفة التي قد تصيب القدم مثل القدم المسطحة على الأطفال، بهدف تشجيع الأهل على الكشف والعلاج المبكر لتجنب المشاكل التي قد تؤثر على نمو الطفل.

الزمان والمكان

وتنظم "الخدمات العلاجية الخارجية" حملة "الاستعداد للمدرسة مع الخدمات العلاجية الخارجية" في 12 مركزاً صحياً تابعاً لها، من الساعة 4 عصراً إلى الساعة 9 مساءً

وقد انطلق الجزء الأول من الحملة في الفترة بين الإثنين 26 أغسطس والخميس 29 أغسطس، بمشاركة ستة مراكز صحية في أبوظبي، بما في ذلك "مركز المشرف التخصصي للأطفال"، و"مركز الزعفرانة" للتشخيص والفحص الشامل، و"مركز الباهية الصحي" في أبوظبي، "ومركز الشامخة الصحي"، و"مركز المقطع الصحي"، و"مركز مدينة خليفة الصحي في أبو ظبي".

ومن المقرر أن يقام الجزء الثاني من الحملة في منطقة العين في الفترة بين الإثنين 2 سبتمبر إلى الخميس 5 سبتمبر في كلاً من "مركز نعمة الصحي"، و"مركز عود التوبة" للتشخيص والفحص الشامل، و"مركز الطوية" التخصصي للأطفال، و"مركز العامرة الصحي"، و"مركز مزيد الصحي"، و"مركز الهيلي الصحي في العين".

وسيجري الإعلان عن جميع الفائزين في السحب وكل التحديثات الخاصة بمبادرة "العودة إلى المدرسة" عبر منصات "الخدمات العلاجية الخارجية" ahsclinics@.

نبذة عن "بيورهيلث"

من خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم. وتعد "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 100 مستشفى، وأكثر من 300 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كل من:

"صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

- واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات. الخدمات العلاجية الخارجية - تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة.

- تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة. الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان" - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات.

- شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات. المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

- يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة. رافد - أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

- أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات. بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

- إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة. وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولاً طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

- شبكة مبيعات ودعم توفر حلولاً طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية. ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية.

- أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية. أردنت للخدمات الصحية - هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

- هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. سيركل هيلث جروب - أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة.

- أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة. "بيور سي اس" - الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة.

- الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة. مدينة الشيخ شخبوط الطبية - أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والذي يقدم رعاية صحية فائقة ومتكاملة.

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