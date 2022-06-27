اختتمت اليوم الإثنين، فعاليات الدورة الأولى من المنتدى العالمي لإدارة المشاريع، الذي أقيم على مدار يومين بفندق فيرمونت الرياض، تحت شعار "مستقبل إدارة المشاريع: مابين الرقمنة والتكيف مع التغيير".

وسبق فعاليات المنتدى مجموعة من ورش العمل، كما ضمت الفعاليات معرض مصاحب للشركاءُ والرعاة لاستعراض أحدث أساليب إدارة المشاريع، وورش عمل متقدمة وحفل للإعلان عن الفائزين في جوائز التميز لإدارة المشاريع.

نظم فعاليات المنتدى معهد إدارة المشاريع فرع المملكة العربية السعودية، برعاية صندوق الاستثمارات العامة. وركز المنتدى على 4 محاور هي البنية التحتية، التكنولوجيا والابتكار، المدن الذكية و التنمية الاجتماعية، بمشاركة مديري المشاريع وصناع القرار وأبرز المهنيين وقادة الفكر في مجال إدارة المشاريع.

وشهد حفل الافتتاح مشاركة معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه م. عبدالله العبدالكريم. وشارك في المنتدى 17 متحدثا دوليا، و32 متحدثا محليا، ينقسمون بين 13 متحدثا من القطاع الحكومي و36 متحدثا من القطاع الخاص. كما سجل أكثر من 5 آلاف شخص حضوره لفعاليات المنتدى من خلال موقع المنتدى على الإنترنت، بالإضافة إلى حضور من 53 دولة حول العالم.

كما ضمت قائمة شركاء ورعاة المنتدى العالمي لإدارة المشاريع كيانات كبرى، حيث انضمت الهيئة السعودية للمقاولين كشريك للمنتدى العالمي. كما تشارك شركة نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة كراعي ماسي للمنتدى، وشركة أوراسكوم للمقاولات كراعي فضي، بالإضافة إلى شركة وايتهلمت وجي جي سي للاستشارات كرعاة مساهمين للمنتدى. وانضم موقع كونستركشن ويك والقناة الإخبارية وموقع عين الرياض كرعاة إعلامين للمنتدى.

وكجزء من جهود فرع معهد إدارة المشاريع فرع المملكة العربية السعودية، لتحسين المنافسة الصحية والتميز في مجال إدارة المشاريع لتحسين التوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، أطلق المعهد 10 جوائز في 5 فروع، تحت فئتين المنظمات والأفراد.

وفاز بالمراكز الثلاثة الأولى في جائزة ورقة إدارة المشاريع لعام 2022 كل من منصور العتيبي، الأستاذ المساعد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وعقيل الخالدي، مهندس مشاريع أول في شركة أرامكو السعودية، والدكتورة حنان الردادي، طالبة دكتوراة بجامعة الملك عبد العزيز.

وفي جائزة أبحاث إدارة المشاريع لعام 2022، فاز كل من أحمد الغمراوي، أخصائي قبول المشاريع بالهيئة الملكية بينبع، ورائد بخرجي، مدير مشروع في مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة، وأحمد هتان، مدير المشروع بالمؤسسة العامة لتحلية المياه.

وضمت قائمة الفائزين بجائزة المحترف الشاب كل من هيثم السراج، مهندس مشروع في أرامكو السعودية، ومحمد عبدالرحمن فقيه، محلل دعم مكتب إدارة المشاريع الأول في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وعبدالله محمد الصوملي، مهندس المرافق وكفاءة الطاقة في المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

وفي جائزة قائدة المشروع، فازت بالمراكز الثلاثة الأولى كل من أسماء إبراهيم العتيبي، مديرة إدارة المشاريع والتطوير المستمر بوزارة التجارة، وسمارة برهمين، مدير مشروع الحلول في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا، والعنود السبيعي، مساعد مدير التطوير بوزارة العدل.

وفاز بالمراكز الأولى في جائزة مكتب إدارة المشاريع لقائد العام، كل من أريج نقشبندي، مدير أول في صندوق الاستثمارات العامة، وسامي الشبيبي، مدير الأعمال في أرامكو السعودية، ومازن أخضر، مدير عام مكتب التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع في مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك.

ويسعى المنتدى العالمي لإدارة المشاريع إلى إظهار كيفية تنفيذ الممارسات الذكية والمستدامة والمبتكرة في إدارة المشاريع لضمان تحقيق أفضل النتائج. كما سلط الضوء على دور المملكة الريادي في قيادة مسيرة التطوير على صعيد المنطقة عبر تبنيها الناجح لأعلى المعايير العالمية في تنفيذ العديد من المشاريع الضخمة التي استحوذت على اهتمام العالم.

ويهدف معهد إدارة المشاريع فرع المملكة العربية السعودية إلى المساهمة في تطوير قطاع إدارة المشاريع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ونشر الثقافة، وتعزيز الممارسات المتميزة من خلال تمكين ممارسي إدارة المشاريع وتزويدهم بالمعرفة والموارد والأدوات اللازمة للتميز في المهنة.

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