دبي، الإمارات العربية المتحدة: إختتمت "الجمعية الخليجية لقسطرة القلب" مؤتمرها السنوي الخامس، لمناقشة أحدث التقنيات والتجارب الدولية في مجال القسطرة القلبية والجراحات التداخلية والذي أقيم على مدى 3 أيام في الفترة من 16 حتى 18 نوفمبر 2023 في فندق انتركونتيننتال فستيفال سيتي، دبي، بحضور أكثر 1450 مشارك من مختلف دول العالم.

شهد هذا الحدث إقبالاً واسعاً ومشاركات عالمية من خلال الحضور الفعلي، حيث شارك فيها أكثر 1450 باحثاً ومتخصصا من أبرز العلماء ونخبة الأطباء من حول العالم إلى جانب أكبر المؤسسات الطبية العالمية والتي سلطت الضوء من خلاله على تجاربها العملية.

ناقش المشاركون أكثر من 23 حالة معقدة في جراحة القسطرة القلبية، إلى جانب 30 حالة مسجلة و 4 عمليات بث مباشر تم نقلها من: المركز الوطني لطب وجراحة القلب من المستشفى السلطاني في مدينة مسقط عمان، ومستشفى القاسمي بمدينة الشارقة (الإمارات العربية المتحدة)، ومستشفى الحرس الوطني من مركز الملك عبدالعزيز لأمراض وجراحة القلب في مدينة الرياض (المملكة العربية السعودية) ومستشفى الأمراض الصدرية بالكويت.

وصرح الدكتور فواز المطيري، رئيس الجمعية واستشاري أمراض القلب والقسطرة بمركز الملك عبدالعزيز لأمراض وجراحة القلب بالحرس الوطني بالرياض: "لقد أشرفت اللجنة العلمية خلال الأشهر الماضية على دراسة وتبني تقنيات الذكاء الإصطناعي في مجال العلاجات القلبية وجراحات القسطرة التداخلية، كما أجريت العديد من الإختبارات والتجارب السريرية التي تم مناقشتها ومشاركتها خلال الحدث بحضور اخصائي جراحات القلب والقسطرة من دول مجلس التعاون وبمشاركات عالمية واسعة, و ايضا من أهم مبادرات الجمعية تشجيع و دعم الشباب الاطباء للحضور و المشاركة فى المؤتمر."

سلط المؤتمر الضوء على أهمية الذكاء الإصطناعي في مجال القسطرة والجراحات التداخلية وأهمية العمل على ضرورة تطويره للخدمة في مجال القطاع وتسخير إستخدامه في عمليات التشخيص للنوبات القلبية بشكل أسرع وأدق، للكشف المبكر للأمراض القلبية التي قد تؤدي للوفاة.

وأضاف المطيري، "ساهم المشاركين في المؤتمر علي تقديم المقترحات والحلول المبتكرة لخدمة القطاع الطبي والمجمتع كما تطرق الخبراء المشاركون إلى تناول عدة محاور شملت ورش عمل تضمنت العديد من الموضوعات ذات الصلة، منها التوعية الصحية والعلاجات القلبية والقسطرة التداخلية وأحدث المستجدات والرؤى في مجال الرعاية الصحية القلبية المتغيرة."

كما قام رئيس الجمعية الدكتور فواز المطيري علي هامش المؤتمر بتوقيع إتفاقيات تعاون مشترك مع عدد من الجمعيات من مختلف أنحاء العالم منها: المؤسسة العلمية للقلب والشرايين والجمعية العراقية للقلب وجمعية القلب الأندونيسية والجمعية الهندية لأمراض القلب والجمعية الاردنية لقسطرة القلب بالإضافة إلى مجموعة من الجمعيات الإقليمية والعالمية الأخرى.

كما يساهم المؤتمر على مدى سنوات إنعقاده في تعزيز دور الأبحاث العلمية والتقنية في المجالات الصحية والعلوم الطبية والذكاء الإصطناعي والقسطرة والجراحات التداخلية وأهمية مناقشتها والوقوف على أبرز التحديات التي يشهدها القطاع.

هذا وقد قدم المؤتمر 25 جلسة وحلقة نقاش علمية و 5 ورش العمل، وشارك فيها أكثر من 130 متحدث منهم 30 متحدث من حول العالم، كما قد تم إعتماد المؤتمر من قبل المجلس الأوروبي للإعتماد في أمراض القلب (EBAC) بما يعادل 22 ساعة من التعليم الطبي المستمر للاعتمادات الخارجية.

وقال الدكتور عبدالله شهاب، نائب رئيس "الجمعية الخليجية لقسطرة القلب" أنه قد تم تسليط الضوء على عدد من الموضوعات الهامة في مجال صحة القلب لا سيما الحالات المعقدة ودراستها والإستفادة من التجارب الدولية وأيضاً تناول المؤتمر التطور الكبير في مجال دور الذكاء الإصطناعي في إكتشاف الأمراض القلبية والجراحات المختلفة."

ومن جهته أضاف الدكتور موسى أكبر، الأمين العام للجمعية قائلا "لقد شارك في المؤتمر نخبة من الشخصيات البارزة في مجال الطب والقسطرة من بينهم الدكتور أنطونيو كولومبو من إيطاليا، والدكتور جورج دنجس، والدكتورة روكسنا مهران والدكتور زياد علي من الولايات المتحدة الأمريكية الذين قدموا رؤى قيمة حول أحدث المستجدات في الجراحة القلبية والقسطرة التداخلية الي جانب مناقشة أبرز التحديات للتجارب السريرية التي تم عرضها في جميع المؤتمرات العالمية "

وصرح الدكتور خالد بن ثاني، أمين الصندوق قائلاً: "تمحور الهدف الرئيسي للمؤتمر حول تمكين ممتهني الرعاية الصحية من الأطباء وكوادر التمريض والفنيين والمتخصصين في الجراحة وأمراض القلب في القطاع الطبي، إخطارهم بأحدث التوصيات القائمة على الأبحاث لتشخيص وإدارة العلاج لمرضى القلب والحث على الوقاية منه".

و أضاف الدكتور خالد: "وعلى هامش المؤتمر تم تكريم أعضاء الجمعية في حفل الافتتاح وسفرائها حول العالم وعدد من الشخصيات المرموقة إلى جانب تكريم خريجي برنامج الذكاء الإصطناعي الذي أختتمت فعالياتة بورشة عمل في المؤتمر وايضا بتكريم خريجي برنامج إعداد القادة، وذلك خلال الإحتفال الإستثنائي الذي أقيم مساء اليوم الأول من انعقاد المؤتمر".

نتطلع الى الترحيب بالجميع في النسخة المقبلة والتي ستقام في الفترة من 28-30 من نوفمبر 2024 في فندق انتركونتيننتال فستيفال سيتي، دبي، بإشراف وتنظيم شركة أيكوم لتنظيم المعارض.

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حول "الجمعية الخليجية لقسطرة القلب":

تأسست "الجمعية الخليجية لقسطرة القلب" وهي جزء من جمعي القلب الخليجية في عام 2018، لاستكشاف أفضل العلاجات المستقبلية في مجال جراحات القلب التداخلية، وترامناً مع النجاح والإنجاز الكبير الذي شهده الطب في هذا المجال على الصعيدين المحلي الإقليمي والعالمي وذلك بهدف جمع الجهود والخبرات لخدمة جميع العاملين في القطاع الطبي من مختلف أنحاء العالم، وحث الباحثين في مجال الرعاية الصحية للعمل معاً من أجل تطوير الجهود العملية والعلمية والبحثية لخدمة المجتمع. وتبرز مسؤولية "الجمعية الخليجية لقسطرة القلب" في تعزيز تبني أفضل الممارسات العلاجية من خلال البحث والتعليم لتحقيق جودة الرعاية الصحية. ولتحقيق ذلك عززت الجمعية الخليجية لقسطرة القلب من استخدام أفضل الأدوات التعليمية والتفاعلية المجتمعية التي تؤكد على تبني سلوك أخلاقي أفضل من قبل أعضائها. وترحب الجمعية بالمشاركين على المستويين الإقليمي والعالمي، كما تشجع أيضاً على تطوير رؤيتها للتعاون بين الهيئات الإقليمية والدولية في مجال التدخلات الجراحية في عمليات القسطرة القلبية.

برز دور الجمعية في السنوات الماضية من خلال تثقيف المجتمعات الإقليمية بأهمية الأنشطة البدنية التي تساهم في صحة القلب، ولذا واصلت "الجمعية الخليجية لقسطرة القلب" دورها التعليمي لتدريب وتعليم جميع الأطباء العاملين في مجال "قسطرة القلب" في مختلف أنحاء الخليج العربي والشرق الأوسط عبر سلسلة من الفعاليات الافتراضية التي شهدت نجاحاً كبيراً. وبالتالي، فإن مؤتمر "الجمعية الخليجية لقسطرة القلب" السنوي لهذا العام سيتم بثه على الهواء مباشرة، وسيتم عقده كما في السابق في فندق انتركونتيننتال فستيفال سيتي دبي، الإمارات العربية المتحدة. وبهذه المناسبة، نرحب بمشاركتكم عبر منصات التواصل الاجتماعي المشاركة في هذا الحدث الذي سيعقد في دبي في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2023، ونطلعكم من خلاله على أحدث ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا في هذا المجال. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط:

https://gisonline.org/

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