دبي، الإمارات العربية المتحدة، ماسيف ميديا: تشتهر دبي بوفرة الأجنحة الفندقية الكبيرة، إلا أنّ قليلاً منها يستطيع منافسة جناح السير ونستون تشرشل في فندق الحبتور بالاس من حيث الحجم أو الفخامة. يُعتبر هذا الجناح الفاخر أحد الأجنحة الفريدة التي تحتوي على تحف وتذكارات وأعمال فنية أصلية موقّعة من قبل رجل الدولة البريطاني الشهير ورئيس وزراء بريطانيا السابق السير ونستون تشرشل.

كُشف النقاب عن الجناح الفخم في عام 2016 بحضور راندولف تشرشل، الحفيد الأكبر للسير ونستون. يقع الجناح في الطوابق العليا من فندق الحبتور بالاس، ويمتد على مساحة 913 متراً مربعاً، ما يجعله ملاذاً فاخراً مفعماً بعبق التاريخ والتراث. يحتوي الجناح على ثلاث غرف نوم فخمة، غرفة معيشة راقية، غرفة طعام، مكتب أنيق، صالة استقبال، وسلالم داخلية فخمة تؤدي إلى مسبح على السطح.

يوفّر جناح السير ونستون تشرشل بيئة مثالية للاجتماعات الخاصة، حيث يضم غرفة طعام فاخرة استُلهم تصميم كراسيها من المنزل الريفي للسير تشرشل، فهي تجمع بين الحرفية التقليدية والراحة العصرية وتحيط بطاولة تتسع لإثني عشر فرداً. وتُعد غرفة النوم الرئيسة الأكثر فخامة داخل الجناح، إذ تحتوي على حمّام ضخم مجهز بحوض استحمام من الرخام الأصلي وجدارية مذهلة من الفسيفساء.

وتتيح غرفة المعيشة الفاخرة للضيوف فرصة يستمتع الضيوف بأفضل تجربة مع كافيار بيلوجا الإمبراطوري الذهبي والرمادي من كينج كافيار. بالإضافة إلى ذلك، يبرز السلم الرخامي الضخم الذي يؤدي إلى طابق علوي حيث يتمتع مسبح السطح بإطلالة بانورامية على حدائق الفندق.

يجمع جناح السير ونستون تشرشل بين أجواء المتحف والأجواء الفندقية الفخمة، ويتسنى لعشاق التاريخ ومعجبي تشرشل الاستمتاع بمجموعة تضم 15 لوحة وقطعة أثرية موزعة في أرجاء غرفة المعيشة، وصالة الاستقبال والمكتب. تضم المجموعة لوحات زيتية مثل "راندولف تشرشل (1911-1968) من عشرينيات القرن الماضي، وتمثال نصفي للنحّات الكرواتي أوسكار نيمون تم نحته في مكتب رئيس الوزراء الإنجليزي في 10 داونينج ستريت، بالإضافة إلى صور فوتوغرافية قديمة لرجل الدولة الأسطوري.

يوفر جناح السير ونستون تشرشل لضيوفه العديد من المزايا، من بينها الحصول على خصم بنسبة 20% على الأطعمة والمشروبات في أكثر من 30 مطعماً ومقهىً في مجموعة فنادق الحبتور سيتي تشمل فندق V دبي، ومجموعة Curio من هيلتون وهيلتون دبي الحبتور سيتي. ويستطيع الضيوف الاستمتاع بأمسية في مطعم "ورلد كت ستيك هاوس"، الذي يستقبل الضيوف بديكورات خلابة من الخشب الداكن والأثاث الجلدي وقائمة تركز على أفضل قطع اللحم، كما يمكنهم تناول الطعام في الهواء الطلق بمطعم "لو باتيو" الذي يقدم المأكولات الشرق أوسطية والشيشة. ويتسنى للضيوف الاستمتاع بتناول المأكولات الفرنسية الفاخرة في مطعم "BQ French Kitchen & Bar" وتناول كوكتيل "ريد ستاليون" المميز، وربما السيجار، في البار الرياضي الفاخر المستوحى من نيويورك "ذا بولو بار". ومن بين المزايا الأخرى الاستمتاع بوجبة الإفطار المجانية بمطعم بي كيو فرينش كيتشن وشاي ما بعد الظهيرة في مطعم سيدرا الفاخر.

يستطيع عشاق التشمس الحصول على جرعتهم اليومية من فيتامين د في حمام السباحة المتواجد على السطح والذي يوفّر إطلالة خلابة على أفق دبي مع وجبات لذيذة وكوكتيلات لا حصر لها. أما الذين يفضلون الرمال والبحر، فإن خدمة النقل المجانية تقل ضيوف الحبتور بالاس إلى الرمال النقية في فندق تابع على نخلة جميرا. وللاستمتاع بقسط من الاسترخاء، يستطيع الضيوف زيارة سبا "سيلك" الذي يقدم للضيوف المقيمين خصم بنسبة 25% على علاجات السبا المختارة. وللحصول على قسط من الإثارة والدراما، يستطيع الضيوف حضور عرض "لا بيرل" من دراجون.

وبفضل خدمة تسجيل الوصول المبكر عند الساعة 12 ظهراً وتسجيل المغادرة المتأخر عند الساعة 2 ظهراً، يستطيع ضيوف الحبتور بالاس الاستمتاع بالرفاهية والاسترخاء لفترة أطول. لمزيد من المعلومات ولحجز الإقامة في جناح السير ونستون تشرشل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.habtoorpalace.com أو التواصل مع الفندق مباشرة على الرقم +971 4 435 5555 أو عبر البريد الإلكترونيreservations@habtoorpalace.com

نبذة عن مجموعة فنادق الحبتور سيتي

الحبتور سيتي - دلّل نفسك في ثلاثية الفنادق في مجموعة فنادق الحبتور سيتي: الحبتور بالاس دبي لإقامة فاخرة، فندق V دبي ومجموعة Curio من هيلتون للاستمتاع بالمرح والحياة الليلية، وهيلتون دبي الحبتور سيتي لإقامة مناسبة للعائلات. تقع المجموعة في موقع مثالي بجوار شارع الشيخ زايد الحيوي، وعلى ضفاف قناة دبي المائية، ويمكن الوصول إليها بسهولة عبر الطريق البري من خلال شارع الشيخ زايد والبحري من خلال التاكسي المائية الخاصة بـهيئة الطرق والمواصلات. يمكن للضيوف الاستمتاع بأكثر من 30 مكانًا ترفيهيًا، تتراوح من البسيط إلى الفاخر بما في ذلك المقاهي والموسيقى الحية، واثنين من المنتجعات الصحية الهادئة، وثلاث حمامات سباحة على السطح لتبريد حرارة الصيف، ونادي للأطفال - حتى يتمكن الآباء من الاستمتاع بوقتهم عندما يكون الأطفال بعيدًا، بما في ذلك العرض الرائع "لا بيرل" -، وهو عرض مائي فاخر على غرار عروض لاس فيغاس من دراجون.

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