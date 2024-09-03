مسقط: احتفل البنك الوطني العماني باختتام الهاكاثون والذي يندرج ضمن مبادرة مسرعة أعمال شركات التقنية المالية من البنك الوطني العماني، حيث جرى تنظيم الفعالية يوم الجمعة 30 أغسطس، لغاية الأحد 1 سبتمبر 2024 في المقر الرئيسي للبنك بالعذيبة، وبحضور سعادة طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، وسعادة محمود بن عبد الله العويني، أمين عام وزارة المالية، والشيخة أمل بنت سهيل بهوان، رئيسة مجلس إدارة البنك الوطني العماني، والفاضل عبدالله بن زهران الهنائي، الرئيس التنفيذي للبنك الوطني العماني.

وحقق الحدث نجاحا استثنائيا إذ شكل منصة محفزة للابتكار شهدت مشاركة واسعة من الكفاءات الوطنية الفذة، والعقول المبدعة في مجال التقنيات المالية، إذ استعرض المشاركون قدراتهم في إيجاد حلول تقنية مبتكرة، ومهاراتهم في مجال ريادة الأعمال، وجسدت المبادرة التزام البنك الوطني العماني بتحفيز الابتكار والمساهمة في مستقبل التقنية المالية في عُمان. وحصل فريق Archon الفائز بالمركز الأول على 2000 ر.ع، وفاز فريق Finsync بالمركز الثاني ومبلغ 1,000 ر.ع، أما المركز الثالث فذهب إلى فريق CoinEdge ومبلغ 500 ر.ع. واستقطب الهاكاثون 300 طلب للمشاركة، وتم اختيار 90 مشاركاً.

واستمر الهاكاثون لمدة 48 ساعة حيث دخل 17 فريقاً في جلسات مكثفة من العصف الذهني والتطوير لأفكارهم، وخرجوا من خلالها بحلول مبتكرة في مجال التقنية المالية لمعالجة مجموعة من التحديات على أرض الواقع. واختُتم الحدث بعروض تقديمية أمام لجنة من الحكام التي تضم خبراء ورواد القطاع، الذين قاموا بتقييم المشاريع بناءً على مدى ابتكارها، وجدواها، وتأثيرها المحتمل. وشملت اللجنة كلًّا من عزان الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة رحال، وغادة الخروصية، مديرة دائرة الابتكار في البنك المركزي العماني، ومحمد الوهيبي، الرئيس التنفيذي لشركة الجبر، وفرانس بول، رئيس إدارة تقنية المعلومات في البنك الوطني العماني.

وفي حديثه عن الهاكاثون، قال مستهيل بن أحمد المعمري، مساعد المدير العام ورئيس الإستراتيجية والتحول في البنك الوطني العماني:" سُعدنا بالنتائج الإيجابية والمستوى العالي من المنافسة والابتكار الذي لمسناه من المشاركين. ويعد هذا الهاكاثون انطلاقة لرحلة غامرة بالفرص الواعدة، حيث من المحتمل أن ينضم الفائزون إلى برنامج مسرعة أعمال شركات التقنية المالية من البنك الوطني العماني، الذي سيقدم لهم الدعم اللازم لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع قائمة وفاعلة".

وأضاف المعمري: "نسعى عبر برنامج مسرعة أعمال شركات التقنية المالية من البنك الوطني العماني إلى رعاية المواهب الشابة، ومساندة الشركات النائشة، ودعم قطاع التقنية المالية في عُمان، وبالتالي المساهمة في جهود التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة. وتنسجم المبادرة أيضا مع إستراتيجيتنا نحو المسؤولية الاجتماعية. ونتطلع إلى رؤية هذه الأفكار المبدعة تتطور بشكل كبير لتترك أثراً عظيماً على قطاع التقنية المالية والاقتصاد بشكل عام".

وتجدر الإشارة إلى أن سلطنة عُمان تمضي قدما في جهودها نحو توظيف الابتكار ودعم ريادة الأعمال بما ينسجم مع أولوليات رؤية عُمان 2040 الهادفة إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار، ومن جانبه يسعى البنك الوطني العماني إلى المساهمة في الجهود الوطنية من خلال توفير مبادرات تقدم قيمة مضافة كمبادرة مسرعة أعمال شركات التقنية المالية الهادفة إلى تحويل الأفكار الإبداعية إلى أعمال قائمة، ونشر ثقافة الابتكار والتميز في قطاع التقنيات المالية، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

لمعرفة المزيد حول برنامج مسرعة أعمال شركات التقنية المالية من البنك الوطني العماني يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.nbo.om.

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