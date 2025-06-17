مسقط: نظّم البنك الوطني العُماني حفلاً ختامياً في مبناه الرئيسي بمناسبة انتهاء الدورة الحالية من برنامج "أموالي مستقبلي"، الذي تنفذه مؤسسة إنجاز عُمان بالتعاون مع البنك. واشتمل الحفل الختامي على ورش عمل للطلبة، إلى جانب كلمات تحفيزية ألقاها ممثلو البنك الوطني ومؤسسة إنجاز عُمان، لتمكين الشباب وتعزيز المفاهيم المالية لدى الأجيال الناشئة. واستمر البرنامج على مدار فصل دراسي كامل ساهم خلاله في تنمية المعارف المصرفية والمهارات الريادية لدى 1568 طالب في محافظة مسقط ومحافظة الداخلية.

ويهدف برنامج "أموالي مستقبلي" إلى تزويد طلبة المدارس بالمعارف الأساسية في إدارة الأموال وتنمية مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال بما يمكنهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة والمساهمة بشكل فاعل في تعزيز أداء الاقتصاد العماني، حيث تتماشى هذه الأهداف مع أهداف وزارة التربية والتعليم.

ويأتي هذا البرنامج ضمن شراكة البنك الوطني العُماني مع مؤسسة إنجاز عُمان، التي تهدف إلى تأهيل الشباب العُماني عبر دعم برنامج "أموالي مستقبلي" وبرنامج ومسابقة "الشركة"، لاستثمار طاقاتهم نحو ريادة الأعمال والاستقلال المالي.

ويسعى البنك من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الشمول المالي ورفد إمكانيات الشباب بربط المهارات العملية بالتعليم الأكاديمي، والمساهمة في بناء جيل مبتكر واسع المعرفة قادر على دعم مسيرة التنمية الشاملة في السلطنة عبر تنظيم ورش عمل متخصصة في مجالات المالية وريادة الأعمال، وتقديم الإرشاد من قبل المختصين ورواد القطاع.

ولمعرفة المزيد عن مبادرات البنك الوطني العماني التعليمية وخدماته المصرفية يرجى التواصل عبر 24770000 أو زيارة الموقع الإلكتروني www.nbo.om، أو تطبيق الخدمات المصرفية من البنك الوطني العماني.

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