مسقط- تعزيزاً لدوره الريادي في تطوير المهارات القيادية لموظفيه وتمكين الشباب العُماني ودعم تطوره الوظيفي، نظمت إدارة البنك الأهلي ولجنة إدارة المواهب حفلاً رسمياً احتفاءاً بتخريج ثمانية من موظفي البنك الذين أنهوا بنجاح برنامج "اعتماد" الرائد في تعزيز المهارات القيادية، بحضور الفاضل سعيد بن عبد الله الحاتمي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية وكبار الموظفين.

تعكس المشاركة الناجحة للدفعة الثانية من خريجي برنامج "اعتماد"، الأهمية التي يوليها البنك الأهلي لتنمية قدرات كوادره البشرية، حيث تم ترشيح ثمانية من موظفيه لدخول البرنامج في العام الماضي، وتبع ذلك دفعة جديدة من الموظفين الموهوبين في هذا العام، مما يؤكد حرص البنك على مواكبة الأهداف الوطنية لتمكين الشباب من تولي مناصب قيادية.

يعد برنامج اعتماد واحداً من أقوى البرامج القيادية على المستوى الوطني، ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على تقلد مناصب قيادية في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى تمكين الإدارات العمانية الوسطى والعليا في القطاع الخاص. كما يعكس الشراكة الحقيقية والتعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص في السلطنة.

وعلى هامش احتفالية التكريم، عقد البنك حلقة نقاشية لتبادل المعرفة والخبرات بين خريجي برنامج "اعتماد"، الأمر الذي برهن قدرة هذا البرنامج على منح منتسبيه قيمة مضافة، إلى جانب تطوير الخبرات والمواهب للموظفين وتمكينهم من الارتقاء في السلم الوظيفي واستعدادهم لتولي مهام تعكس تطورهم المهني.

علاوة على ذلك، شهدت الحلقة النقاشية مشاركة الخريجين الجدد معارفهم المكتسبة من برنامج "اعتماد" وأهم التقنيات التي سيعملون على تطبيقها في بيئة العمل. وأكد الخريجين لأعضاء الإدارة عزمهم لدعم رؤية البنك بأن يكون مركزاً فاعلاً للخدمات المصرفية المبتكرة.

وأشار الفاضل سعيد الحاتمي خلال الحلقة النقاشية إلى دعم البنك للجهود التي تقوم بها الحكومة الرشيدة نحو تحقيق الأهداف المرجوة من رؤية عُمان 2040. كما أكد البنك تركيزه بكل عزيمة من أجل تحقيق تنمية مستدامة لكوادره البشرية من خلال رفع مستوياتهم التعليمية وصقل قدرات الشباب، للانسجام مع متطلبات سوق العمل على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي. واستكمالاً للجهود التي توليها الحكومة لتعزيز مهارات الكوادر البشرية الوطنية من خلال تنفيذ مبادرات للتدريب والتطوير مثل برنامج "اعتماد"، قال الحاتمي أن هذه الخطوة تساعد على تحفيز مؤسسات القطاع الخاص على التخطيط المشترك للمستقبل. وفي ختام الحلقة شكر الحاتمي فريق إدارة البنك ولجنة إدارة المواهب على جهودهم الحثيثة وبحثهم المستمر لتقييم احتياجات السوق والتفاعل معها من خلال طرح المبادرات التي من شأنها تعزيز مهارات الموظفين وصقل مواهبهم.

معبرة عن تهنئتها للخريجين الجدد، قالت هناء الخروصية، المدير العام للخدمات المصرفية للشركات ورئيسة لجنة إدارة المواهب في البنك الأهلي: "نحن فخورون بإكمال الدفعة الثانية من موظفينا المؤهلين برنامج "اعتماد" وتمكنهم من اكتساب الخبرة اللازمة لتولي وظائف أكثر مسؤولية والتفوق في مجالات تخصصاتهم. نحتفل اليوم بنجاحهم في البرنامج ونشجعهم لمواصلة مسيرتهم نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل. حيث يؤكد هذا الإنجاز على سعي البنك الأهلي لضمان ايجاد تنمية بشرية مستدامة، ليس على مستوى البنك فحسب بل على المستوى الوطني أيضاً. سيتمكن هؤلاء الخريجين الآن من مشاركة معرفتهم المكتسبة خلال الفترة الماضية، وبالتالي المساهمة في تطوير أنشطتنا وأعمالنا. نحن نؤمن بأهمية التطوير الشامل لموظفينا، وحرصنا منذ بداية مسيرتنا على الاستثمار في برامج التدريب والتطوير المختلفة ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أتقدم بخالص التهاني لفريقنا من الخريجين الجدد، متمنية لهم تحقيق المزيد من النجاح في الأيام القادمة".

يطمح برنامج "اعتماد" إلى إعداد كوادر بشرية وطنية مؤهلة لتولي مناصب قيادية في الأقسام الرئيسية في القطاع الخاص، ويتمثل هدفه الأساسي في تدريب وتمكين المواطنين العاملين في القطاع الخاص على دفعات مختلفة، ويضم برامج متخصصه صممت بالشراكة مع مؤسسات ومراكز عالمية ومحلية. يتكون البرنامج من ثلاث وحدات رئيسية، وهي القيادة من الداخل، والقيادة بالمنصب، وقيادة التغيير والتعاون.

الجدير بالذكر أن البنك الأهلي أطلق العديد من المبادرات والبرامج التدريبية على مدى السنوات الماضية، لتمكين الكفاءات وتعزيز الخبرات وصقل المهارات الوطنية، كبرنامج تطوير الخريجين "همم". كما يسعى البنك الأهلي إلى مواكبة أهداف رؤية عُمان 2040، التي تكمن في بناء كفاءات وطنية يمكنها مواجهة مختلف تحديات السوق المتغيرة.

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