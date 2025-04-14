يجمع أكثر من 50 ناشراً من 17 دولة

أطلقت هيئة الشارقة للكتاب اليوم (الإثنين) في "الجامعة الأمريكية بالشارقة"، "برنامج الشارقة التنفيذي لمتخصصي النشر"، بالتعاون مع "مركز النشر والكتابة والإعلام بكلية الدراسات المهنية" في "جامعة نيويورك"، مستضيفة أكثر من 50 ناشراً من 17 دولة من المهنيين المتخصصين بقطاع النشر على مدار أربعة أيام حتى 17 أبريل الجاري.

ويشكل البرنامج، الذي يقام للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة، مبادرة تعليمية متخصصة تسعى إلى توفير التدريب المتقدم لمتخصصي النشر في مجالات أساسية تشمل استراتيجيات الأعمال، والممارسات الرقمية، والمهارات القيادية، وغيرها من المجالات التي تلبي متطلبات ومعايير صناعة النشر العالمية.

تنافسية عالية وبيئة متسارعة التوسع

وفي تعليقه على انطلاق فعاليات البرنامج، أكد منصور الحساني، منسق عام المؤتمرات المهنية في هيئة الشارقة للكتاب، أن الهيئة، وبتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة الهيئة، تولي أهمية كبيرة لتأهيل الناشرين وتزويدهم بأحدث المعارف والتقنيات العالمية، مشيراً إلى أن التوسع المتسارع في أدوات وتقنيات النشر، وتحوّل السوق إلى بيئة رقمية وتنافسية عالية، يتطلب من المؤسسات الثقافية وشركات النشر مواكبة هذه التحولات من خلال برامج تدريبية رفيعة المستوى.

وقال الحساني: "نحرص في هيئة الشارقة للكتاب على توفير منصات تعليمية نوعية تجمع الناشرين العرب والدوليين بخبراء النشر العالمي، بما يعزز من كفاءاتهم، ويفتح أمامهم آفاقاً جديدة للابتكار والتوسع، خاصة في مجالات التحول الرقمي واستراتيجيات التسويق والتوزيع الحديثة".

خطوة رائدة لتمكين الناشرين

وانطلق البرنامج بكلمة ترحيبية ألقتها أندريا تشامبرز، عميدة مساعدة مركز النشر والكتابة والإعلام بكلية الدراسات المهنية في جامعة نيويورك، أكدت فيها أن البرنامج يمثل خطوة رائدة نحو تمكين الكوادر العاملة في قطاع النشر، من خلال تزويدهم بأفضل الممارسات والاستراتيجيات التي تعزز من كفاءة العمليات والمبيعات.

وأشارت تشامبرز إلى أن البرنامج يركّز على التعليم والتدريب كركائز لتطوير المهارات القيادية والابتكار، ويمنح المشاركين فرصة التفاعل مع نخبة من قادة الفكر والخبراء الدوليين، ما يوسّع آفاقهم ويعزز قدرتهم على مواجهة تحديات صناعة النشر العالمية.

قوة دور النشر المستقلة الصغيرة

بدورها، قادت كريستي هنري، مديرة دار نشر جامعة برينستون، جلسات حوارية استعرضت خلالها تجربتهم في مواجهة تحديات السوق، إلى جانب الحديث عن فرص وتحديات التوسع في الأسواق الدولية، خاصة السوق الصينية.

وفي جلسة بعنوان: "قوة دور النشر الصغيرة المستقلة: قصة دار نشر جامعة برينستون"، أكدت كريستي هنري، أن نجاح مؤسسات النشر لا يقوم على جودة المحتوى فحسب، بل على بناء علاقات استراتيجية مع القراء والموظفين والمجتمع، مشيرة إلى أن تعزيز السمعة والولاء يشكلان عنصراً محورياً في رفع الإيرادات وتحقيق النمو المستدام. كما لفتت إلى أن النشر يظل صناعة محفوفة بالمخاطر لاعتماده على السلوك البشري المتغيّر، ما يجعل جمع البيانات وتحليلها ضرورة لفهم السوق واتخاذ قرارات دقيقة.

وأوضحت هنري أن صناعة النشر اليوم تتطلب بيئة تعاونية قادرة على التفاعل مع التغيرات المتسارعة، وتبنّي أدوات التأثير الإيجابي في القراء، خاصة من خلال التواصل مع المكتبات العامة والمدارس، لتعزيز حب القراءة منذ سن مبكرة. وأشارت إلى أن الكتب تمتلك القدرة على رسم ملامح العالم الذي نريد أن نراه، مؤكدة أهمية دعم المحتوى الذي يخاطب القضايا الحيوية مثل التغير المناخي والتطورات التقنية، من خلال فرق تحرير قوية ومجالس استشارية تُعنى بالتسويق والمبيعات، وتسهم في إيصال الرسالة الإنسانية والثقافية للكتاب إلى أبعد مدى.

كما عرّفت كريستي هنري المشاركين في جلسة "دراسة حالة عالمية: دار نشر جامعة برينستون في الصين" على الفرص التي توفرها عمليات النشر في الأسواق الدولية، إلى جانب التحديات التي تواجهها، مع التركيز بشكل خاص على سوق النشر الصينية.

الاستحواذ على عناوين تناسب جماهير عالمية

وواصل اليوم الافتتاحي فعالياته بتدريب المشاركين على التواصل وتبادل الأفكار، حيث قدم دان هايتر، مدير المبيعات والتسويق في "جلاس بوكس" جلسة بعنوان "رواية قصتك: كيف يمكن لموقع على الإنترنت جذب القراء وتحقيق الإيرادات؟"، استعرض فيها أهمية تعزيز الحضور على الإنترنت في عصرنا الرقمي.

وتضمن برنامج اليوم الأول جلسة بعنوان "الاستحواذ على عناوين تناسب جماهير عالمية: ما هي العناوين الناجحة ولماذا؟"، بمشاركة مايكل رينولدز، مدير تحرير "يوروبا إيديشنز"، الذي قدم استراتيجيات اختيار عناوين تناسب قراء دوليين متنوعين. في حين قدمت إينيز مونش، المديرة في "أبرامز أند كرونيكلز بوكس ليمتد" جلسة بعنوان "تصور عالمي: فن الغلاف والتصميم لجماهير دولية"، ركزت فيها على العناصر البصرية التي تجذب قراء عالميين.

ويستمر برنامج المؤتمر على مدار الأيام الثلاثة المقبلة، ويناقش خلالها موضوعات متنوعة، تشمل الترجمة، وتوجهات الأسواق العالمية، والتسويق الرقمي، وتأثير الذكاء الاصطناعي على قطاع النشر، مزوداً المشاركين بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق تطلعاتهم المهنية.

-انتهى-

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