الكابتن عائشة المنصوري، أول إماراتية تحصل على رتبة كابتن في مجال الطيران التجاري، والكابتن فهد البلوشي إلى جانب طاقم الاتحاد للضيافة الجوية الحائز على الجوائز

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: استمتع زوار معرض أبوظبي للطيران بطائرة الاتحاد وجناحها، خلال اليوم الأول لافتتاح المعرض الذي يستمر لثلاثة أيام. وترعى الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، الحدث وتستعرض طائرتها ضيقة البدن طراز إيرباص A321، كما تقدّم مواضيع مفصلة حول الاستدامة وخدمات التأجير والإجلاء الطبي وغيرها.

وستتحدّث الكابتن عائشة المنصوري، بصفتها كابتن طائرة إيرباص A320 للزوار عن الطائرة وتجربتها بقيادة هذا الطراز. كما ستحكي عن تجربتها في التدريب والطيران والتي أثمرت عن تقلدها رتبة الكابتن الطيار كأول سيدة إماراتية في مجال الطيران التجاري، وذلك منذ شهر أغسطس الماضي.

ويسلّط الحدث الضوء على قوة النظام الإيكولوجي للطيران في أبوظبي والإمكانيات التي يحملها. كما سيتواجد عدد من القادة التنفيذيين من الاتحاد خلال المعرض كمتحدثين في عدد من جلسات النقاش التي ستعقد على امتداد الأيام الثلاثة.

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نبذة عن الاتحاد:

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة.

وتضع الاتحاد مسؤولية معالجة أزمة المناخ في قائمة أولوياتها نظرًا لما تمثله من أهمية في الوقت الحالي وحازت الناقلة على لقب "شركة الطيران الصديقة للبيئة لعام 2022" من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع كبريات المؤسسات والشركات المتخصصة في قطاع الطيران، تعمل الاتحاد بشكل جدي على التخلّص من الانبعاثات الكربونية على مستوى القطاع.

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