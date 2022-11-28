بهدف تنفيذ برامج وأنشطة رياضية تسهم في نشر الثقافة الرياضية لدى الطلاب

الرياض: وقع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع مؤخراً مذكرة تفاهم مع الجامعة العربية المفتوحة في مدينة الرياض، تهدف إلى التعاون بين الجانبين لتنفيذ برامج وأنشطة تسهم في تعزيز نشر الثقافة الرياضية، وفق الأهداف المشتركة لبناء مجتمع صحي وفعّال.

وتم توقيع مذكرة التفاهم بحضور كل من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وسعادة الدكتور علي بن محمد الشهراني، رئيس الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة، بهدف تفعيل التعاون المشترك في مجال الرياضة المجتمعية، بما يسهم في بناء عادات صحية لدى طلاب الجامعة.

وعملاً بهذه المذكرة، سيقوم الاتحاد السعودي لرياضة للجميع باستخدام (تفعيل )المرافق الرياضية للجامعة العربية المفتوحة لتنفيذ مبادرات لتنمية القدرات والمجموعات الرياضية، إضافة إلى تنظيم الفعاليات الرياضية المجتمعية، وتحفيز طلاب الجامعة للمشاركة في الفعاليات التي سينظمها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع: "يأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار استراتيجيتنا لإطلاق شراكات مع العديد من الجهات ذات الصلة، والتي من أبرزها الجامعة العربية المفتوحة، حيث سنعمل معاً على نشر الثقافة الرياضية لدى الطلاب عبر تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية".

وأضاف: "نسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز التعاون المشترك في إقامة فعاليات وبرامج رياضية مجتمعية في الجامعة العربية المفتوحة، إضافة إلى التعاون في مجالات البحوث، والدراسات، والبيانات، والإحصاء، حيث نتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك، واستقطاب أكبر عدد ممكن من طلاب الجامعة ضمن مسارات الأنشطة الرياضية والفعاليات، وهو الأمر الذي يحقق التطلعات الاستراتيجية ".

من جهته، قال الدكتور علي الشهراني: " نحن سعداء بتوقيع هذه المذكرة مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، التي نسعى من خلالها إلى توفير بيئة تعليمية متكاملة لطلابنا وطالبتنا، عبر إقامة مبادرات وفعاليات رياضية وبرامج مجتمعية داخل مرافق الجامعة، تسهم في نشر الثقافة الرياضية بين أبناء وبنات الجامعة".

وأضاف الشهراني: " نهدف عبر هذه المذكرة إلى توفير فرص متعددة للمشاركة في الأنشطة البدنية، والبرامج الرياضية التي تسهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة الإنسان ووقايته من الأمراض بمشيئة الله".

الجدير بالذكر أن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع هو جهة تنظيمية تهدف إلى تعزيز نمط حياة صحي في المملكة العربية السعودية ويسعى من خلال توفير فرص لجميع أعضاء المجتمع لممارسة النشاط البدني. ويتطلع إلى الشراكة مع الجهات الحكومية والجهات التنفيذية في مجال الرياضة والاتحادات الرياضية والقطاع العام والخاص على نطاق أوسع لتحقيق أهدافها.

ويركز الاتحاد السعودي للرياضة للجميع على زيادة النشاط البدني من خلال تطوير أربع أولويات استراتيجية: (1) التعليم؛ (2) المجتمع والتطوع؛ (3) اللياقة البدنية والصحة؛ و (4) الحملات والترويج. يقوم بذلك من خلال تصميم ونشر برامج رياضية ترفيهية للجميع من المواطنين والمقيمين الأطفال والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد برنامجًا دوليًا ديناميكيًا للتواصل يهدف إلى تقديم العلامة التجارية لمجتمع الرياضة في جميع أنحاء العالم.

يذكر أن الجامعة العربية المفتوحة انطلقت بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، حين أعلن في عام 1996 عن مبادرته لإنشاء جامعة عربية مفتوحة ككيان أكاديمي تعليمي غير تقليدي وكمؤسسة تسهم في توجيه التنمية في المجالات العلمية والاجتماعية والثقافية، وتطورت تلك المبادرة في عام 2002 لتترجم على أرض الواقع إلى جامعة متكاملة هي الجامعة العربية المفتوحة التي انطلقت بتعاون مشترك مع الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة.

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