· يهدف الاتحاد من إطلاق سباق "نصف ماراثون جدة" إلى تنظيم المزيد من التجارب الرياضية ذات المستوى العالمي.

· 3 مسارات لـ "نصف ماراثون جدة" على المسافات: 21 كلم، و 10 كلم، و 4 كلم.

· الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يفتتح قرية الماراثون ويدعو المشاركين والزوار للاستمتاع بمجموعة واسعة من الأنشطة والتجارب ذات الطابع الترفيهي.

أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع اليوم الأربعاء عن إطلاق موعد سباق "نصف ماراثون جدة"، الذي سيقام يوم السبت بتاريخ 10 ديسمبر 2022م في مدينة جدة، بدعم مباشر من وزارة الرياضة وبرنامج جودة الحياة، وذلك سعياً لتشجيع كافة أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني والمشاركة في الفعاليات الرياضية، وما توليه الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من دعم لامحدود ومستمر للقطاع الرياضي، وبما يتواكب مع خطط وأهداف رؤية المملكة2030 .

وعمل الاتحاد السعودي للرياضة للجميع على تصميم ثلاثة مسارات للسباق في "نصف ماراثون جدة" لكافة أفراد المجتمع بمختلف القدرات ومستويات اللياقة البدنية من كلا الجنسين، فقد تم تخصيص مسافة النصف الماراثون أي ما يعادل 21.1 كيلومتر لمحبي رياضة الجري، وسباق بمسافة 10 كيلومتر لمن هم من سن 17 وفوق، بالإضافة إلى سباق بمسافة 4 كيلومتر للمبتدئين والأطفال من جميع أفراد المجتمع.

وحرصاً من الاتحاد على رفع روح التنافس بين المشاركين فقد تم رصد جوائز مالية بقيمة تصل إلى مليون ريال سعودي ستقدم إلى الفائزين بالمراكز المتقدمة حيث سيتم الكشف عن تفاصيلها في وقت لاحق.

وبهذه المناسبة، قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية: "خلال الأعوام القليلة الماضية، تمكنت المملكة من إحراز تقدم كبير، نحو تحقيق هدفها، لتصبح إحدى أهم الوجهات الرياضية في العالم، وذلك كله لم يكن ليحدث لولا توفيق الله -عز وجل-، ثم دعم قيادتنا الرشيدة -حفظها الله-، حيث يمثل إطلاق سباق "نصف ماراثون جدة"، خطوة أخرى نحو تحقيق هذا الهدف، ويسرني بهذه المناسبة أن أرحب بالمشاركين كافة بهذا السباق من جميع دول العالم، متطلعاً أن يحقق هذا الحدث الرياضي الهام أهدافه في زيادة نسبة ممارسة الرياضة، وبناء مجتمع حيوي".

إلى جانب ذلك، قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع: "إن أحد الأهداف الحالية في المملكة هو خلق فرص رياضية عالية الجودة لجميع أفراد المجتمع لتحدي أنفسهم ولتمكينهم من ممارسة النشاط البدني. فقد شهدنا ردود فعل إيجابية واسعة على فعالياتنا الرياضية، والتي كان منها نجاح ماراثون الرياض، ما جعلنا نعمل على تخصيص نصف ماراثون جدة والذي سيكون شامل لجميع أفراد المجتمع."

وأضاف " يأتي هذا الاهتمام من الاتحاد لهذه الفعالية بما تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة، والذي يتطلع إلى جذب المزيد من المشاركين في ممارسة الأنشطة البدنية، ما يعد ذلك أمراً ضرورياً للحافظ على الصحة البدنية ولضمان دعم جميع شرائح مجتمعنا في السعي لعيش حياة أكثر صحة وتوازن، وبهذه المناسبة أدعوا الجميع للمشاركة في سباق نصف ماراثون جدة".

وفي السياق نفسه سيفتتح الاتحاد السعودي للرياضة للجميع منطقة ترفيهية "قرية الماراثون"، قبل انطلاق السباق بيوم واحد، تتيح لجميع المشاركين والزائرين إلى الاستمتاع بمجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات الرياضية المصاحبة، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للمأكولات والمشروبات والعديد من الفعاليات الترفيهية الأخرى.

كما تقدم هذه النسخة من الماراثون، عدة برامج تدريبية مخصصة سيتم جدولتها وإعلانها لاحقاً عبر الموقع الإلكتروني للماراثون ومنصات التواصل الاجتماعي والتي تستهدف الراغبين بالمشاركة في هذا الحدث.

ويشكل سباق "نصف ماراثون جدة" جزءاً هاماً من برنامج جودة الحياة، ومبادرة "مجتمع حيوي"، التي تشمل إقامة المزيد من البرامج والأنشطة لتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في الأنشطة الرياضية والبدنية في المملكة، كما سيتم فتح التسجيل لسباق "نصف ماراثون جدة" خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر الموقع الرسمي للسباق.

الجدير بالذكر يأتي إطلاق سباق "نصف ماراثون جدة" بعد النجاح الذي حققه "ماراثون الرياض"، والذي يعد أول ماراثون كامل يتم تنظيمه في المملكة، حيث تم إطلاقه في وقت سابق من العام الجاري، خلال الفترة من 4 إلى 5 مارس 2022، واستقطب السباق، الذي يبلغ طول مساره 42 كلم، أكثر من 10,000 مشارك من جميع أنحاء العالم.

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حول الاتحاد السعودي للرياضة للجميع (SFA):

الاتحاد السعودي للرياضة للجميع هي جهة تنظيمية تهدف إلى تعزيز نمط حياة صحي في المملكة العربية السعودية وتسعى من خلال توفير فرص لجميع أعضاء المجتمع لممارسة النشاط البدني. وهي تتطلع إلى الشراكة مع الجهات الحكومية والجهات التنفيذية في مجال الرياضة والاتحادات الرياضية والقطاع العام والخاص على نطاق أوسع لتحقيق أهدافها.

ويركز اتحاد الرياضة للجميع على زيادة النشاط البدني من خلال تطوير أربع أولويات استراتيجية: (1) التعليم؛ (2) المجتمع والتطوع؛ (3) اللياقة البدنية والصحة؛ و (4) الحملات والترويج. يقوم بذلك من خلال تصميم ونشر برامج رياضية ترفيهية مصممة خصيصًا للنساء والرجال والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد برنامجًا دوليًا ديناميكيًا للتواصل يهدف إلى تقديم العلامة التجارية لمجتمع الرياضة في جميع أنحاء العالم.