ينطلق السباق السبت القادم

3 مسارات لـ "نصف ماراثون جدة" على المسافات: 21 كلم، و 10 كلم، و 4 كلم مروراً عبر حلبة الفورمولا1 .

افتتاح قرية الماراثون للاستمتاع بالأنشطة والتجارب ذات الطابع الترفيهي.

جدة: أكمل الاتحاد السعودي للرياضة للجميع استعداداته الخاصة باطلاق سباق "نصف ماراثون جدة"، الذي سيقام يوم السبت القادم الموافق 10 ديسمبر 2022م في مدينة جدة، بدعم من وزارة الرياضة وبرنامج جودة الحياة.

ويدعوا الاتحاد كافة أفراد المجتمع إلى المبادرة بالتسجيل للمشاركة في السباق واختيار المسافات المفضلة لهم عبر الرابط الإلكتروني التالي، كما سيتم توزيع الأرقام للمتسابقين وأدوات السباق بعد التسجيل من موقع قرية الماراثون قبل السباق بيوم، بتاريخ 9 ديسمبر 2022 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة ١٠ مساء.

ويعمل الاتحاد السعودي للرياضة للجميع ضمن استعداداته لتنظيم سباق "نصف ماراثون جدة"، على رفع روح التنافس بين المشاركين، من خلال تصميم ثلاثة مسارات لكافة أفراد المجتمع بمختلف القدرات ومستويات اللياقة البدنية من كلا الجنسين، حيث تم تخصيص مسافة النصف ماراثون (أي ما يعادل 21.1 كيلومتر) لمحبي رياضة الجري، وسباق بمسافة (10 كيلومتر) للأعمار من سن 17 وأكثر، بالإضافة إلى سباق بمسافة (4 كيلومتر) للمبتدئين والأطفال من جميع أفراد المجتمع، حيث سيتم اختيار 24 فائزاً من المراكز المتقدمة من مختلف الفئات، وتوزيع جوائز مالية تصل قيمتها إلى مليون ريال سعودي للفائزين.

وتقدم هذه النسخة من الماراثون عدة برامج تدريبية تم جدولتها وإعلانها عبر الموقع الإلكتروني للماراثون ومنصات التواصل الاجتماعي، تستهدف المشاركين في هذا الحدث، كما تم توجيه مسار سباق المارثون لكي يمر عبر حلبة الفورمولا1، بالإضافة إلى أنه تم تصميم منطقة ترفيهية تحت مسمى "قرية الماراثون"، التي ستبدأ نشاطها قبل انطلاق السباق بيوم واحد الموافق يوم الجمعة القادم، وستتيح لجميع المشاركين والزائرين المجال للاستمتاع بمجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات الرياضية المصاحبة، بالإضافة إلى تخصيص منطقة للمأكولات والمشروبات والعديد من الفعاليات الترفيهية الأخرى.

ويسعى الاتحاد من خلال تنظيمه لهذه الأنشطة الرياضية إلى خلق فرص رياضية عالية الجودة لجميع أفراد المجتمع لتحدي أنفسهم ولتمكينهم من ممارسة النشاط البدني، وتأتي هذه الاستعدادت التي تسبق إطلاق سباق "نصف ماراثون جدة"، استجابة إلى ما توليه الحكومة الرشيدة من دعم لامحدود ومستمر للقطاع الرياضي، تحقيقاً لتطلعات رؤية المملكة 2030، الساعية نحو تشجيع كافة أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني والمشاركة في الفعاليات الرياضية، كما تأتي انسجاماً مع النتائج الناجحة التي حققها "ماراثون الرياض"، والذي يعد أول ماراثون كامل يتم تنظيمه في المملكة، بطول مسار بلغ 42 كلم، واستقطب أكثر من 10,000 مشارك من جميع أنحاء العالم.

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