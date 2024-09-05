(جنيف) – ستنطلق فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي للنقل الجوي للسلامة والعمليات 2024 الذي ينظمه الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا IATA)، وتستضيفه الخطوط الملكية المغربية في مراكش، المغرب، في الفترة الممتدة من 1 إلى 3 أكتوبر 2024، تحت شعار "احتضان الابتكار والتكنولوجيا لعمليات آمنة وفعالة".

ويعقد هذا الحدث في ظل تزايد التحديات التشغيلية، والصراعات الإقليمية، وتهديدات الأمن السيبراني، وظواهر الطقس القاسية، من بين تحديات أخرى.

وقال السيد ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): "تواجه شركات الطيران العديد من التحديات المشتركة في ظل بيئة تشغيلية تزداد تعقيداً. في نفس الوقت الذي يتيح فيه التقدم التكنولوجي، بما في ذلك أدوات الذكاء الاصطناعي، إمكانيات متزايدة لدعم العمليات الآمنة والفعالة. وفي هذا الصدد، يمثل مؤتمر الاتحاد الدولي للنقل الجوي للسلامة والعمليات 2024 منصةً تجمع قادة قطاع الطيران والخبراء لمشاركة المعرفة والخبرات، لتعزيز مرونة قطاع الطيران وقوته في مواجهة التحديات الناشئة".

ومن جانبه، صرح السيد عبد الحميد عدو، الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية والذي من المرتقب أن يلقي كلمة رئيسية في المؤتمر ويشارك في الجلسة الافتتاحية: " تعد السلامة أولوية قصوى لقطاع الطيران وركيزة أساسية لعمليات جل شركات الطيران. ومن خلال استضافة الخطوط الملكية المغربية لهذا المؤتمر، ستتاح لنا الفرصة للمساهمة بشكل فعال في تعزيز أداء القطاع مع مضاعفة جهودنا الخاصة. وهذا يأتي في سياق التحول العميق الذي ستعرفه الشركة الوطنية كناقل جوي شامل وكذا توسيع الأسطول ليضم 200 طائرة بحلول عام 2037. وبذلك، فسيمكن هذا النمو من تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية عبر المغرب وإفريقيا، وسيساهم بشكل كبير في التحضيرات لاستضافة المغرب لكأس العالم لكرة القدم 2030".

المتحدثون والجلسات

سيشارك في الحدث كل من ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، ونيك كارين، نائب الرئيس الأول للعمليات والسلامة والأمن في (إياتا)، إلى جانب:

مسفن تاسيو، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية.

مارك بارينت، الرئيس التنفيذي لشركة CAE

ميشيل ميركل، مديرة مكتب الملاحة الجوية في الإيكاو

يانك مالينج، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم السلامة الجوية في إيرباص

لاسي بيتمن، نائب رئيس نظام إدارة السلامة في شركة بوينغ

جينيفر هوميندي، رئيسة مجلس سلامة النقل الوطني (NTSB)

إلماري ماريس، الرئيسة التنفيذية لشركة جو كرايسيس

وتشمل الجلسات أربع محاور تتناول موضوعات السلامة، وعمليات المقصورة، وعمليات الطيران، وإدارة الأزمات. ومن بين المواضيع التي سيتم تناولها:

تدقيق السلامة التشغيلي القائم على المخاطر (IOSA)

القيادة في السلامة وميثاق القيادة في السلامة التابع لــ "إياتا"

سلامة المدرجات

استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين استخدام البيانات

التحقيقات في الحوادث

سلامة المقصورة

اتصالات سلامة الركاب

الرقمنة وصيانة الطائرات

إدارة الأزمات والتخطيط لمساعدة العائلات

المخاطر الجيوسياسية: تأثير الأمن السيبراني

عمليات الطائرات الإقليمية

ورش العمل

وسيتم استكمال برنامج المؤتمر بسلسلة من ورش العمل، بما في ذلك:

ورشة عمل أداء إدارة الحركة الجوية التي تركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية في إدارة الحركة الجوية كجزء أساسي لتحقيق انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، مع توفير تحسينات قصيرة الأجل في الكفاءة.

ورشة عمل "مدى عدالة ثقافة العدالة" التي تبحث في القيمة الحقيقية لثقافة العدالة، بما يتجاوز الامتثال التنظيمي، مع التركيز على دورها في توليد بيانات قيمة لإدارة المخاطر، وتقليل الخسائر، وتعزيز القوة العاملة.

ورشة عمل "قوة الربط بين العمليات والسلامة في شركات الطيران - الرشاقة، الكفاءة، والأداء الأمثل" والتي تؤكد على القيمة الكبيرة لتكامل العمليات والسلامة لتعزيز الأداء العام ونتائج السلامة.

ورشة عمل "إدارة الاضطرابات الجوية" التي تستكشف تأثير برنامج إياتا للتوعية بالاضطرابات الجوية ودوره في إدارة اضطرابات الطيران، وكفاءة الوقود باستخدام بيانات الاضطراب الجوي الحية التي تولدها الطائرات وتعرض الموقع والشدة بدقة.

-انتهى-

#بياناتشركات