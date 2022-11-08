شهد الحدث الذي تم تنظيمه واستضافته في مركز معارض مدريد بالشراكة مع FEPEX ، مشاركة 1،740 شركة عارضة من 57 دولة وحضور أكثر من 89،000 متخصص من 137 دولة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت الإمارات والسعودية مشاركتهما الناجحة بمعرض فروت أتراكشن، الحدث الرائد في قطاع الفاكهة والخضروات العالمي في مدريد، حيث شهد المعرض مشاركة دولية واسعة كان من بينها كلاً من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وكان من بين المشترين من الشرق الأوسط كجزء من برنامج البلد المستورد للضيوف شركة بانادا للتجزئة وشركة الواحة لتجارة الفواكه اللتين يقع مقرهما في المملكة العربية السعودية.

وفي هذه المناسبة صرح ممثل شركة باندا قائلاً: " "لقد تطور معرض فروت أتراكشن العالمي بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مما أتاح للمصدرين في إسبانيا ومناطق أخرى فرصًا للعمل مع الشركات في جميع أنحاء العالم بطرق أكثر ابتكارًا، إذ يعد هذا الحدث أحد أهم فعاليات الفاكهة والخضروات في أوروبا، حيث يجمع الموردين من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد".

شهد الحدث، الذي تم تنظيمه واستضافته في مركز معارض مدريد بالشراكة مع FEPEX ، مشاركة 1،740 شركة عارضة من 57 دولة وحضور أكثر من 89،000 متخصص من 137 دولة.

كان العارضون المشاركون في الحدث يتألفون بشكل أساسي من دول أوروبية تمثل كلاً من: إيطاليا وفرنسا وهولندا والبرتغال وألمانيا والمملكة المتحدة وبلجيكا، بالإضافة إلى الأمريكتين مع عارضين من دول مثل: الإكوادور والولايات المتحدة وتشيلي وكولومبيا ودول من قارة أفريقيا.

كانت منطقة المنتجات الطازجة هي المنطقة الأكثر طلبًا على أرض المعرض، تليها الصناعة المساعدة، كما تمت إضافة منصة فريش فود لوجيستكس، التي تنظمها IFEMA كمنصة قطاعية جديدة للخدمات اللوجستية للأغذية الطازجة والنقل وإدارة سلسلة التبريد.

سلط المعرض الضوء على الابتكار داخل القطاع، حيث قدم مركز الابتكار منصة لـ 46 منتجًا وخدمة، ومن بين أبرز الشركات المبتكرة خلال الحدث كلاً من: شركة سورنايفر لتجارة الخضروات والفاكهة بالجملة وشركة الزراعة الرائدة سينجينتا في فئة صناعة الفواكه والخضروات وشركة الطماطم والكرز جرانادا لا بالما عن فئة إجراءات الاستدامة والالتزام.

وبهذه المناسبة قالت ماريا خوسيه سانشيز، مديرة معرض فروت أتراكشين: "جعل جدول المؤتمر الكامل من فروت أتراكشن مركزًا للمعرفة للقطاع، حيث شهد انعقاد 3 مؤتمرات و84 عرض تقديمي، والتي تم تقديمها جميعًا من قبل متحدثين رفيعي المستوى وصناع القرار".

وأضافت سانشيز قائلة: "كان معرض فروت أتراكشن أيضًا مسرحاً لأحداث أخرى مثل: مؤتمر الغذاء الطازج الثالث ومؤتمر Biofruit وBiotech Attraction 2022: التكنولوجيا الحيوية والابتكار للزراعة المستقبلية والمؤتمر السادس للعنب من بين العديد من الفعاليات غيرها التي ساهمت في تحقيق النجاح الباهر لهذا الحدث على مستوى العالم".

عزز معرض فروت أتراكشن مرة أخرى التبرع بالفواكه والخضروات من قبل العارضين لبنك مدريد للأغذية الذي تمكن من جمع 39,000 كيلوغرام من منتجات الفاكهة والخضروات موزعة على 565 جمعية خيرية مسجلة في مجتمع مدريد يتم توزيعها لحوالي 186,000 شخص يوميًا.

سيتم انعقاد النسخة القادمة من معرض فروت أتراكشن والذي ينظمه مركز معارض مدريد وFEPEX في الفترة الممتدة من 3 إلى 5 أكتوبر 2023.

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نبذة عن معرض فروت أتراكشين:

معرض فروت أتراكشين هو نقطة التقاء التجارة العالمية لمجتمع الفواكه والخضروات المحترف، حيث سيقام المعرض في الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر 2022 في العاصمة الإسبانية مدريد، التي ستصبح مرة أخرى عاصمة الفاكهة والخضروات في العالم.

ستستقبل المدينة أكثر من 1000 مشترٍ ومدراء مشتريات التجزئة والمستوردين وتجار الجملة من جميع أنحاء العالم في النسخة الرابعة عشر من الحدث.