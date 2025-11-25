تشارك جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات في المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة، مسلطة الضوء على الدور الحيوي للمكتبات في تعزيز التمكين الرقمي والوصول إلى المعرفة في العالم العربي. ويأتي هذا في إطار جهود الجمعية لتعزيز التعاون بين قطاع المعلومات وقطاعات التعليم والصحة والاقتصاد والثقافة، بهدف دعم ممارسات رقمية شاملة ومستدامة.

ويستعرض المؤتمر الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام التأثير المتبادل بين العدالة الرقمية والمواطنة العالمية واقتصاد المعرفة في المنطقة، ويبحث المشاركون الفجوة الرقمية المرتبطة باللغة والثقافة، إلى جانب تقديم توصيات عملية لتعزيز المحتوى الرقمي باللغة العربية، وترسيخ مبادئ العدالة الرقمية، ودعم تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع الاحتياجات المتنامية للمجتمعات العربية.

وقال فهد المعمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات: «تشارك جمعيتنا في هذا المؤتمر لتعزيز دور المكتبات كمراكز لتجاوز الأمية الرقمية، وتحقيق التفاهم بين الثقافات، ودعم التمكين الرقمي للمجتمعات في العالم العربي».

وأضاف المعمري: «تركز مشاركتنا على تعزيز التعاون بين قطاع المعلومات وقطاعات التعليم والصحة والاقتصاد والثقافة، بما يسهم في تحقيق ممارسات رقمية مستدامة، وتقديم توصيات عملية لتعزيز المحتوى الرقمي باللغة العربية، وترسيخ مبادئ العدالة الرقمية، ودعم تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي بما يلبي الاحتياجات المتنامية للمجتمعات العربية».

-انتهى-

#بياناتشركات