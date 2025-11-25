دبي، الإمارات العربية المتحدة : تستعد الشركات الإماراتية للمشاركة بقوة في أحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة في السلع الاستهلاكية، مع عودة فعاليات "أمبينته" (Ambiente) وكريسماسوورلد (Christmasworld) وكرريتفوورلد (Creativeworld) إلى فرانكفورت خلال الفترة من 6 إلى 10 فبراير 2026. وتوفر هذه المعارض منصة مثالية لتمكين العلامات الإماراتية من توسيع انتشارها الدولي وبناء شراكات استراتيجية جديدة في الأسواق الأوروبية والعالمية.

يشكل حضور دولة الإمارات في هذه المعارض الثلاثة الرائدة عالمياً خطوة متقدمة لترسيخ مكانتها كمحور رئيسي في قطاع السلع الاستهلاكية العالمي. وكان جناح الإمارات من بين أبرز الأجنحة الوطنية في الدورة السابقة، إلى جانب أجنحة الصين والهند وتركيا وإيطاليا، ما يعكس حجم الزخم الذي تحققه المشاركة الإماراتية عاماً بعد عام.

ويُعد معرض "أمبينته" من أهم الفعاليات العالمية في مجال السلع الاستهلاكية، إذ يجمع أكثر من 3,750 عارضاً ويستقطب أكثر من 105 آلاف زائر سنوياً، ليشكل سوقاً متكاملاً يشمل قطاعات الطعام، وأسلوب الحياة، والهدايا، والتصميم الداخلي. وعند تنظيمه بالتوازي مع كريسماسوورلد المتخصص بالزينة والمنتجات الاحتفالية، وكرريتفوورلد المعني بمستلزمات الهوايات والحرف اليدوية، تنشأ منظومة متكاملة استقطبت في دورة 2025 أكثر من 147,000 زائر من 170 دولة.

فرص واعدة للشركات الإماراتية

لا تكمن أهمية المشاركة بالنسبة للشركات الإماراتية في حجم المعرض فقط، بل أيضاً في موقعه الاستراتيجي على مفترق طرق التجارة العالمية، حيث يشكل منصة دولية تجمع بين صنّاع القرار والمشترين العالميين. ومع كون 87 في المئة من العارضين من خارج ألمانيا، يجد المشاركون من الإمارات بيئة مثالية للتواصل مع أسواق جديدة وتعزيز حضورهم خارج المنطقة.

وتعليقاً على المشاركة في معرض "أمبينته"، قال السيد مستنصر جولوالا، المدير العام لشركة كريستال آرك: "نشارك هذا العام للمرة الثانية في معرض أمبينته (Ambiente)، ويسعدنا أن نعود من جديد إلى هذا الحدث الذي لا يُعد مجرد معرض، بل منصة عالمية تحتضن الإبداع والحرفية وروح التواصل بين الثقافات. وخلال العامين الماضيين، حرصنا على توسيع حضورنا في مختلف الأسواق الأوروبية، وقد تبيّن لنا أن مدينة فرانكفورت تمثّل القلب النابض للتصميم والتجارة الدولية."

وأضاف: "إن فرصة لقاء المشترين من أكثر من 170 دولة، في بيئة نابضة بالحيوية وتحت تنظيمٍ رفيع المستوى من مجموعة معارض "ميسي فرانكفورت"، هي تجربة استثنائية لا مثيل لها. فبالنسبة لنا، لا يقتصر هذا الحدث على عرض منتجاتنا، بل يشكّل مساحة لمشاركة شغفنا والتواصل مع أصحاب الرؤى الملهمة والإسهام في رسم ملامح مستقبل كريستال آرك على الساحة العالمية."

وتأتي مشاركة دولة الإمارات في لحظة محورية لتجارة السلع الاستهلاكية العالمية. ففي ظلّ حالة عدم اليقين الاقتصادي وتغيّر أنماط الاستهلاك، تُقام فعاليات "أمبينته" وكريسماسوورلد وكرريتفوورلد 2026 تحت شعار "حوّل السوق إلى فرصتك"، إدراكاً بأن النجاح في عالم اليوم يتطلب أكثر من مجرد لقاءات عابرة. فتُقدّم المعارض أدوات مبتكرة للتواصل التجاري وتوليد عملاء محتملين مدعوم بالذكاء الاصطناعي وشرائح منتجات مختارة بعناية ومُصمّمة لبناء علاقات فعّالة وقابلة للقياس تمتدّ إلى ما بعد المعرض الذي يستمرّ خمسة أيام.

دورة 2026: عروض متطورة وتجارب جديدة

تأتي دورة 2026 من معرض "أمبينته" بعدد من الإضافات النوعية، من بينها إطلاق مركز التصميم الداخلي والهندسة المعمارية بإشراف خبيرة القطاع كاتي شيبيك، إضافةً إلى معرض المطبخ الجديد الذي سيقدم عروض طهي حيّة في قاعة غاليريا 1 (Galleria 1).

وأكدت جوليا أوهيرك، نائب رئيس معارض السلع الاستهلاكية في مجموعة معارض "ميسي فرانكفورت"، على الأهمية الاستراتيجية للمشاركة المتنامية لدولة الإمارات، قائلةً: "يسرّنا الترحيب بوفد إماراتي متجدد في دورة 2026، فالإمارات تُعد من أكثر الأسواق ديناميكية في الشرق الأوسط، ويقدّم العارضون الإماراتيون مزيجاً فريداً من الحرفية الإقليمية والرؤية العالمية في التصميم. مشاركتهم تضيف قيمة كبيرة وتفتح فرص تعاون ثقافي وتجاري واسعة."

ويتيح توسع قطاع التصميمات الداخلية لمجال الأعمال والضيافة فرصاً جديدة للشركات الإماراتية التي تستهدف القطاع التجاري، في حين توفّر صالة التواصل الجديدة (كوفي أند كونيت) في كريسماسوورلد بيئة مريحة لإجراء مناقشات تجارية غير رسمية.

وقال فيليب فيرغر، نائب رئيس معارض السلع الاستهلاكية في مجموعة معارض "ميسي فرانكفورت" وعضو مجلس إدارة شركة "إن ميديا": "أكثر من 70 في المئة من زوارنا هم من صُنّاع القرار أو المؤثرين في قرارات الشراء، ما يمنح العارضين الإماراتيين فرصة مثالية للتواصل مع الجمهور المستهدف وتسريع نموهم الدولي. فرانكفورت ليست مجرد منصة عرض، بل بوابة استراتيجية للتوسع المستدام."

نبذة عن معرض "أمبينته 2026 "– منصة تجمع التصميم بالأعمال

يُجسّد معرض "أمبينته" روح الابتكار والتصميم في عالم السلع الاستهلاكية، فهو المكان الذي تتشكل فيه التوجهات وتُطلق فيه المنتجات وتتوطد فيه العلاقات. يجمع المعرض بأركانه الثلاثة، الطعام وأسلوب الحياة والهدايا، بين العلامات التجارية العريقة والناشئة، وأبرز صانعي القرار في قطاعات التجزئة والتصميم الداخلي والضيافة.

ومن خلال منصات مثل "إنتيريور لووكس"، الذي يعرض ماركات الأثاث والديكور الداخلي عالية الجودة، ومركز التصميم الداخلي والهندسة المعمارية وأكاديمية الضيافة التي صممتها "ويست وينج"، يواصل "أمبينته" تطوير عروضه المتخصصة لخدمة قطاع المشاريع التجارية والضيافة تحت مظلة مشاريع "أمبينته" (Ambiente Projects).

ويمتد نطاق العروض من أدوات المائدة والأثاث والإضاءة وإكسسوارات المنزل إلى حلول الضيافة والديكور المبتكرة، ليبقى "أمبينته" أكثر من مجرد معرض، بل مركز أعمال نابض ومحفّز للتبادل التجاري العالمي.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني ambiente.messefrankfurt.com

