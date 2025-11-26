دبي، الإمارات العربية المتحدة: أفاد مسؤول حكومي رفيع المستوى، خلال المؤتمر السنوي الثالث والأربعين لفرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين بالهند، والذي حضره ما يقرب من 3200 عضو، بأن حكومة الإمارات ستصدر قريبًا خلال الأشهر المقبلة لوائح جديدة توسع دور المحاسبين القانونيين وتساهم في التحول الرقمي لممارسات المحاسبة والتدقيق، تحت شعار "أودان" – والذي يعني "التحليق".

وبحلول نهاية أغسطس 2025، بلغ عدد المحاسبين القانونيين المسجلين 1103 من إجمالي 871 في عام 2024، كما ارتفع عدد شركات المحاسبة إلى 396. يعكس هذا النمو اتساع السوق وزيادة الطلب على خدمات التدقيق والمحاسبة، مع تعزيز الدولة لهياكلها الضريبية.

وقال عبد الله صالح الحمادي، مدير إدارة المدققين بوزارة الاقتصاد والسياحة، لأعضاء المعهد: «مع انتقال العالم إلى المجال الرقمي مع تزايد دور الذكاء الاصطناعي، نريد أن تتطور مهنة المحاسبة والتدقيق مع الزمن. سنصدر قريبًا مجموعة جديدة من اللوائح خلال الأشهر المقبلة توسع دور المحاسبين القانونيين وتسرع التحول الرقمي لممارسات المحاسبة والتدقيق في الإمارات».

«ستتضمن اللوائح الجديدة أيضًا إرشادات لتقارير البيئة والاستدامة والحوكمة، والتي أصبحت ذات أهمية متزايدة في السنوات المقبلة. وفي هذا الصدد، أنا واثق أن أعضاء المعهد سيلعبون دورًا كبيرًا في تنفيذ هذه المبادئ في ممارساتهم المهنية».

وأشار إلى أن الإمارات أدخلت إصلاحات ملحوظة في عام 2025 في لوائح التدقيق بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2023، بهدف تعزيز الشفافية المالية ومواءمة المهنة مع المعايير العالمية. وبموجب القواعد الجديدة، يجب أن يكون جميع المدققين مرخصين ومسجلين لدى وزارة الاقتصاد لضمان بيئة تدقيق موحدة ومنظمة في جميع أنحاء الإمارات. كما يفرض القانون الجديد الالتزام الصارم بالمعايير الدولية للمحاسبة والتدقيق، لضمان تقارير مالية موثوقة ومتسقة على مستوى العالم.

برز فرع دبي للمعهد كأكبر فرع خارجي بمشاركة ما يقرب من 3200 عضو مسجلين، يلعبون دورًا كبيرًا في اقتصاد الإمارات من خلال احترافيتهم الصارمة التي تساعد الشركات على التنقل في الاقتصاد العالمي المتقلب.

قال المحاسب القانوني جاي براكا أشاغاروال، رئيس فرع دبي للمعهد: «هذا هو عام النمو لفرع دبي للمعهد، والمهمة الأساسية لمؤتمر أودان مزدوجة: تمكين الأحلام ورفع المستقبل من خلال العمل الجماعي والقيادة الأخلاقية. تدعو المهمة المهنيين إلى الحلم بجرأة، ورعاية تلك الأحلام، وتحويل الطموحات إلى واقع من خلال الثقة والهدف».

«في هذا العصر سريع التغير، المشي لن يوصلنا إلى أي مكان، والجري سيجعلنا فقط متعبين دون نتائج مرغوبة، والركض السريع ليس للجميع، لذلك الحل الوحيد لتحقيق أحلامنا ورفع مستقبلنا هو التحليق، ومن ثم يركز المؤتمر السنوي الثالث والأربعون للمحاسبين القانونيين الهنود في دبي على شعار أودان».

في كلمته الرئيسية، شدد شاشي ثارور، عضو البرلمان الهندي، على الدور المتزايد للمحاسبين القانونيين في الاقتصاد العالمي المتقلب. وقال: «الثقة ليست مجرد فكرة، إنها انضباط. دوركم لا يقتصر على الأرقام فقط، بل في الواقع دوركم هو العمارة الأخلاقية للاقتصاد العالمي».

وأضاف: «في هذا التوازن العالمي الجديد، أصبح دوركم أكثر أهمية لتوفير الوضوح. اليوم، أنتم المحاسبون القانونيون المسؤولون! »

شهد الحدث الذي دام يومين مشاركة مجموعة متنوعة من الشخصيات المشهورة، بما في ذلك نجوم بوليوود سونالي بندريه، جولشان غروفر، النجمة الرياضية سانية ميرزا، سرييشانت، داربان إيناني – الشخص كفيف البصر الذي تغلب على فقدان البصر ببصيرته، صانع المحتوى كوشال لوده، المتحدث التحفيزي فيفيك بيندرا ورائد الأعمال أنكور أغاروال، بحضور أكثر من 1500 محاسب قانوني.

ضمن رؤيتهم لمؤتمر أودان، ضمّن نائب الرئيس ريشي تشاولا، والأمين أميت خايطان، وأمين الصندوق آشنا مولغاونكار، وصول رسالة المؤتمر ليس فقط إلى أعضاء الفرع، بل إلى جميع أنحاء الإمارات، من خلال مشاركتهم بأفكارهم الرئيسية ورسائلهم المدروسة وكلماتهم التحفيزية.

يعد المعهد ثاني أكبر هيئة مهنية للمحاسبين القانونيين في العالم، ويضم أكثر من 850,000 طالب وما يقرب من 415,000 عضو. يمتلك المعهد شبكة واسعة تشمل 5 مجالس إقليمية، و175 فرعًا، و50 فرعًا خارجيًا، و31 مكتبًا تمثيليًا في جميع أنحاء العالم. ومن بين 50 فرعًا خارجيًا، يُعد فرع دبي للمعهد الأكبر والأكثر نشاطًا. ومن بين 8,000 محاسب قانوني هندي نشط في القطاع الخاص بالإمارات، يقود 1,400 منهم الشركات في مناصب عليا.

تأسس فرع دبي للمعهد في عام 1982، ويُعد أكبر فرع وأكثره نشاطًا وفوزًا بالجوائز بين 54 فرعًا خارجيًا للمعهد. وقد سجل نموًا هائلًا في عدد الأعضاء في السنوات الأخيرة، ويضم حاليًا أكثر من 3,000 عضو يمثلون أكثر من 1,550 شركة متعددة الجنسيات وشركات أخرى.

يعد معهد المحاسبين القانونيين بالهند هيئة قانونية تأسست بموجب قانون المحاسبين القانونيين لعام 1949 لتنظيم مهنة المحاسبين القانونيين في الهند. على مدار 73 عامًا من وجوده، حقق المعهد اعترافًا كمؤسسة محاسبية رائدة ليس فقط في الهند بل على المستوى العالمي، لإسهامه في مجالات التعليم، والتطوير المهني، والحفاظ على معايير المحاسبة والتدقيق والأخلاقيات العالية. ويُعد المعهد الآن ثاني أكبر هيئة محاسبية في العالم.

يعد فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين بالهند أكبر مجموعة للمحترفين في المحاسبة تضم بعض أقوى الشخصيات في القطاعين العام والخاص بالإمارات.

تأسس فرع دبي للمعهد في عام 1982، ويعد الأكبر والأكثر نشاطًا وفوزًا بالجوائز بين 44 فرعًا خارجيًا للمعهد. وقد سجل نموًا كبيرًا في عدد الأعضاء في السنوات الأخيرة، ويضم حاليًا نحو 3,200 عضو يمثلون أكثر من 1,550 شركة متعددة الجنسيات وشركات أخرى.

تتمثل رؤيته في المساهمة في تطوير أعضائه كمحترفين عالميين من خلال تسهيل التعلم المستمر والاعتراف في المجتمع الأوسع. وتتمثل مهمته في تطوير محترفين ذوي كفاءات عالمية المستوى.

