الإمارات العربية المتحدة: اختتمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أعمال قمة الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية "EHS AI Summit"، التي نظّمتها على مدار يومين تحت شعار "تسريع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية"، ضمن فعاليات النسخة الأولى من معرض الصحة العالمي للتكنولوجيا الصحية "WHX Tech 2025".

وشهدت القمة مشاركة لافتة لنخبة من القادة والخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، بحضور سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الذي زار أيضاً عدداً من الأجنحة والمنصات التابعة لجهات إقليمية ودولية مشاركة في المعرض، للاطلاع على أحدث الابتكارات في مجالي الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وأوضحت سعادة مباركة إبراهيم، المدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في المؤسسة، أن القمة شكلت منصة استراتيجية تجسد تحول الذكاء الاصطناعي من خيار مستقبلي إلى واقع مؤثر في تطوير منظومة الرعاية الصحية، مضيفةً: "نعمل في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمخاطر قبل وقوعها، وتعزيز الاستجابة الاستباقية، مع الالتزام الصارم بأعلى معايير السلامة والموثوقية".

وتناولت جلسات القمة محاور استراتيجية، شملت أحدث التوجهات العالمية في حوكمة الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية واستشراف مستقبل الأنظمة الصحية المستدامة، إضافةً إلى طرح رؤى جديدة للحفاظ على البعد الإنساني في عصر التكنولوجيا المتقدمة، وتصميم نماذج مبتكرة لرعاية أكثر أماناً وكفاءة.

كما شاركت المؤسسة في فعاليات المعرض عبر منصة عرض متكاملة، استعرضت فيها حزمة من مشاريعها المبتكرة، بالتوازي مع تنظيم القمة التي جمعت أبرز العقول والخبرات العالمية، مؤكدة رؤيتها في دعم جهود تحول قطاع الرعاية الصحية والانتقال من نموذج التشخيص والعلاج إلى نموذج التنبؤ والوقاية.

ويقوم نهج مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على ثلاثة محاور رئيسية هي دمج الذكاء الاصطناعي في منظومة الرعاية الصحية والصحة المجتمعية، وبناء كوادر وطنية قادرة على قيادة هذا التحول، وضمان تطوير أنظمة آمنة وموثوقة تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للصحة الرقمية والابتكار الطبي، تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 ومئوية الإمارات 2071.

-انتهى-

#بياناتشركات