خلال حفل توزيع جوائز "ميا فاينانس 2022"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصد "الإمارات الإسلامي"، أحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، جائزة "أفضل بنك إسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز "ميا فاينانس 2022" الذي أقيم مؤخراً في دبي.

وقد نال قسم الخدمات المصرفية للأعمال في "الإمارات الإسلامي" التكريم والتقدير نظير عروضه المبتكرة المخصّصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ولمكانة "الإمارات الإسلامي" المرموقة كمصرف مفضّل لدى رواد الأعمال الذين يسعون للحصول على منتجات وخدمات تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتتواءم مع شركاتهم. وكان قد شهد قسم الخدمات المصرفية للأعمال نمواً قياسياً في عام 2022، إذ أن واحدة من كل عشر شركات صغيرة ومتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة الآن تؤدي أعمالها المصرفية عبر "الإمارات الإسلامي"، في دلالةً واضحة وجليّة على قوة عرض القيمة الذي يقدمه المصرف.

وبهذه المناسبة، قال فريد الملا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في "الإمارات الإسلامي": "لطالما حرص ’الإمارات الإسلامي‘ على التزامه تجاه منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر إحدى اهم ركائز الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولهذا فإننا فخورون للغاية بحصد هذه الجائزة المرموقة. ويعكس هذا التكريم مساعينا الحثيثة لتطوير منتجات وخدمات مبتكرة تدعم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع ضمان إيلاء تميز المتعاملين الأولوية القصوى في كافة عروضنا. ويواصل ’الإمارات الإسلامي‘ اتخاذ خطوات مبتكرة للحفاظ على مكانته كمصرف مفضّل لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يدرها مواطنو الدولة والمقيمون فيها".

وجاءت هذه الجائزة من "ميا فاينانس" لتكرّم "الإمارات الإسلامي" على ما أبرزه من التزام استثنائي، وما يقدّمه من عروض المنتجات المبتكرة وما يوفّره لمتعامليه من خدمة فريدة من نوعها.

وتكرّم جوائز "ميا فاينانس" لعام 2022 المؤسسات المالية الرائدة، ومزودي الحلول التقنية والأفراد لقاء إنجازاتهم الاستثنائية وقيادتهم الملهمة في تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تضمن قيمة مضافة لمتعامليهم من الأفراد والشركات.

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نبذة عن "الإمارات الإسلامي":

يعد "الإمارات الإسلامي"، المدرج في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM:EIB) والتابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحد المصارف الأسرع نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أثبت "الإمارات الإسلامي" الذي تأسس في عام 2004 تحت اسم "مصرف الإمارات الإسلامي" جدارته كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية الزاخر بالمنافسة في الدولة.

يقدم "الإمارات الإسلامي" لمتعامليه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات عبر شبكة تضم 41 فرعاً و206 جهاز صراف آلي منتشرة في جميع أنحاء الدولة. وفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وعبر الهاتف المتحرّك، الذي يشهد نمواً متسارعاً، يعتبر "الإمارات الإسلامي" رائد الابتكار في هذا الميدان، فهو أول مصرف إسلامي يقوم بإطلاق تطبيق للخدمات المصرفية على الهاتف المتحرّك، ويقدم خدمة الدفع السريع "آبل باي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على إطلاق خدمة المحادثات المصرفية للمتعاملين عبر تطبيق "واتساب".

ويشار إلى أن الإمارات الإسلامي لايزال يتلقى الجوائز التقديرية العالمية على أدائه المالي القوي والتزامه بتحقيق الامتياز في الخدمة والابتكار في المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. فقد حصد المصرف الجائزة المرموقة "أفضل مصرف إسلامي لتجربة المتعاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2020" خلال حفل توزيع "جوائز التمويل الإسلامي 2021" التي تقدمها مجلة "وورلد فاينانس"، كما حصل المصرف على جائزة "أفضل ابتكار رقمي في قطاع الصيرفة الإسلامية" خلال قمة وحفل توزيع جوائز "إم إي إيه فاينانس للتكنولوجيا المالية والمصرفية" وذلك تقديراً لالتزامه تجاه الرقمنة والخدمات المتميزة، علاوة على ذلك، نال المصرف جائزة "أفضل بطاقة ائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة" عن بطاقة "سكاي واردز بلاك الائتمانية من الإمارات الإسلامي"، إضافةً إلى حصول المصرف على جائزة "أفضل بطاقة ائتمانية" عن بطاقته "إماراتي فيزا سيغنتشر " وذلك خلال حفل توزيع جوائز مجلة "إنترناشيونال فاينانس 2021".

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

أمينة الزرعوني

مديرة العلاقات العامة- الإمارات الإسلامي

هاتف: 971 4 4397430

البريد الإلكتروني: AminaAlZarooni@emiratesislamic.ae

إبراهيم سويدان

نائب رئيس أول - رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة

بنك الإمارات دبي الوطني

هاتف: 97146094113+ / 971506538937+

البريد الإلكتروني: ibrahims@emiratesnbd.com