أعلنت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) عن استضافة النسخة التاسعة عشرة من مؤتمرها السنوي للمصرفية والمالية الإسلامية، والذي يقام بدعم مصرف البحرين المركزي وبالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ممثلة في معهد البنك الإسلامي للتنمية. سيُعقد المؤتمر الذي يمتد على مدى يومين في الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر 2024 في فندق كراون بلازا، مملكة البحرين. ويتمحور مؤتمر هذا العام على "تعزيز إمكانيات المالية الإسلامية لبناء بيئة مستدامة وفعالة ومرنة لصناعة الحلال في الاقتصادات المسلمة".

يعد هذا المؤتمر السنوي من أهم التجمعات في الصناعة المالية الإسلامية، حيث يجتمع نخبة من العلماء والمشايخ وصناع السياسات وصناع القرار لتداول ومناقشة أهم القضايا الملحة في الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم. وسيتم بث المؤتمر على الهواء مباشرة عبر منصات زوم ويوتيوب وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي سعيا لتحقيق الفائدة لأكبر شريحة من المهتمين بالمالية الإسلامية. ويحظى المؤتمر بدعم العديد من الهيئات والمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية والأكاديمية، إلى جانب مزودي خدمات الدعم ومنصات تبادل المعرفة.

وبهذه المناسبة، صرح معالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس أمناء أيوفي: "يسعدنا ويشرفنا استضافة مؤتمرنا السنوي مرة أخرى في البحرين. ونتطلع بشغف للمشاركة في المناقشات حول القضايا الجوهرية والنهج والحلول المستندة إلى المالية الإسلامية التي يمكن تعزيزها لبناء منظومة حلال مستدامة وفعالة ومرنة لاقتصادات الدول الإسلامية. ونعرب عن عميق امتناننا لمصرف البحرين المركزي والبنك الإسلامي للتنمية على دعمهما المستمر لأيوفي ومبادراتها، بما في ذلك هذا المؤتمر. بمشيئة الله تعالى، نتطلع للترحيب بجميع أصحاب المجال والاهتمام في البحرين".

سيشهد المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين كلمات افتتاحية من شخصيات قيادية وصناع السياسات، بالإضافة إلى سبع جلسات نقاشية. تتناول هذه النقاشات كيفية تعزيز إمكانيات المالية الإسلامية لبناء منظومة حلال مستدامة، مع التركيز على موضوعات مثل الانتقال من المالية الحلال إلى الاقتصاد الحلال، وتحسين سلاسل التوريد، ومعالجة قضايا الحوكمة والشفافية في المالية الإسلامية، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

وفي تعليقه على هذه المناسبة صرح الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية وكبير الاقتصاديين في المجموعة: "يؤكد البنك الإسلامي للتنمية نحو تعزيز إمكانيات المالية الإسلامية لبناء منظومة حلال أكثر استدامة وفعالية ومرونة. نحن نركز على تعزيز استراتيجيات مالية مبتكرة وممارسات مستندة إلى المبادئ والقواعد والقيم الإسلامية، فضلاً عن معايير أيوفي، لتعزيز الكفاءة الاقتصادية، والاستقرار المالي، والنمو طويل الأمد في الاقتصادات المسلمة. ويوفر هذا المؤتمر منصة حيوية لمناقشة التحديات الاقتصادية والمالية والبيئية الحالية، وإبراز التزامنا بتحقيق أهداف الشريعة الإسلامية الأوسع".

كما صرح سعادة الأستاذ خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، بهذه المناسبة قائلاً: "يسر مصرف البحرين المركزي دعم هذا المؤتمر، الذي يؤكد التزامنا المستمر بتطوير المالية الإسلامية محلياً وعالمياً. ويتيح هذا المؤتمر فرصة قيمة لأصحاب المجال والاهتمام لدراسة الديناميكيات المتغيرة للمالية الإسلامية وتبعاته الاقتصادية الأوسع. من الضروري أن نقيم باستمرار ونحسن استراتيجياتنا لتلبية الاحتياجات المتنوعة لأصحاب المجال والاهتمام. ومن خلال معالجة القضايا الحالية والمستقبلية، نسعى إلى تحسين المشهد المالي ودعم تطوير منظومة حلال قوية. نحن نؤمن بأن الرؤى المكتسبة من هذا المؤتمر ستلعب دوراً حاسماً في تشكيل وتحسين الممارسات الاقتصادية والمالية في جميع أنحاء العالم".

وفي سياق متصل وبالتزامن مع المؤتمر، تنظم أيوفي النسخة الثانية من "أسبوع بناء القدرات"، والذي سيبدأ في 2 نوفمبر 2024 ويستمر من 5 نوفمبر 2024 حتى 8 نوفمبر 2024. ومن المتوقع أن يستقطب هذا الحدث أكثر من 200 مشارك من أكثر من 30 دولة، وسيشاركون في أكثر من 20 ورشة عمل متزامنة تحت إشراف وإدارة نحو 20 من كبار مدربي أيوفي.

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