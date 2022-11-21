تحت رعاية معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: تم الإعلان عن الدورة الثانية من معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية (EVIS)، التي تقام تحت رعاية معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 29-31 مايو 2023، والتي تتضمن معرضاً مدته ثلاثة أيام ومؤتمراً يقام على يومين.

وأقيمت الدورة الأولى من (EVIS) في مايو الماضي في أبوظبي وحققت بداية ناجحة ومهمة حيث شارك فيها أكثر من 80 متحدثاً من 25 دولة وتبادلوا الخبرات وأفضل الممارسات، وليشكل بذلك (EVIS) منصة رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما يتضمنه من معرض، ومؤتمر، وجلسات تقنية مفتوحة، ومنصة لتبادل الخبرات والنقاشات وغيرها الكثير.

وبهذه المناسبة قال المهندس ناصر البحري، رئيس اللجنة المنظمة: "إن الهدف الأساسي من (EVIS) هو تعزيز انتقال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى استخدام المركبات الكهربائية، مع إنشاء منصة رئيسية للشركات المختصة بهذه الصناعة سواء كانوا صناع سياسات أو مصنعين أو تجار أو باحثين أو مستثمرين، حتى يشاركوا الفرص والتحديات وأفضل الممارسات والاستراتيجيات للمضي قُدماً بهذا الانتقال".

ويُعدّ الانتقال إلى استخدام المركبات الكهربائية ضرورة أساسية حيث تساهم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكثر من 10% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة، ولذلك تأخذ المنطقة هذا التحدي المناخي على محمل الجد وتستضيف أكبر ملتقى عالمي هو قمة المناخ لمدة عامين، الأولى (COP27) عُقدت في جمهورية مصر العربية في مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر 2022، والثانية (COP28) ستعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي في شهر نوفمبر 2023.

وأضاف البحري، إن أحد الأهداف الرئيسية ل(EVIS) هو عرض الفرص الجديدة في صناعة المركبات الكهربائية ورفع مستوى الوعي بها بين المستثمرين المحليين والإقليمين والدوليين، حيث توفر هذه الصناعة فرصاً مهمة مثل تصنيع المركبات الكهربائية والبطاريات ومحطات الشحن وإعادة التدوير وتوفير خدمات إعادة الشحن وغيرها الكثير.

وتجدر الإشارة إلى أن (EVIS 2023) سيشكل استمراراً للنجاح الاستثنائي الذي حققته الدورة الأولى من (EVIS 2022) وستعمل على تقديم الإضافة الجديدة من خلال التركيز على مصادر الوقود البديلة الأخرى مثل الهيدروجين ونماذج المركبات الأخرى مثل المركبات التجارية وسيارات الدفع الرباعي.

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