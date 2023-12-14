أكثر من 1500 من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور يتشاركون روح الفخر بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: شاركت شركة الإسلامي للأغذية، الشركة الرائدة في قطاع المنتجات الغذائية الحلال والصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، في احتفالات اليوم الوطني الـ 52 في مدرسة رافلز الدولية. وقد جمع هذا الحدث، الذي أقيم مؤخرًا، حوالي 1500 من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، الذين شاركوا احساسهم بروح الفخر والانتماء في هذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع.

ولتسليط الضوء على التزام الإسلامي للأغذية برد الجميل لمجتمع الإمارات المعطاء، وتعزيز الشعور بروح الجماعة، قامت الشركة بتوزيع سلال هدايا منسقة بعناية تضم مجموعة مختارة من منتجاته الفاخرة والمطبوخة بالكامل والقابلة للتسخين والأكل على جميع الحضور، مما نشر البهجة والاحتفاء بالجودة الذي تشتهر به منتجات الإسلامي للأغذية.

وقال زبير أحمد، مدير التسويق والمبيعات الدولية في شركة الإسلامي للأغذية:" يعكس التزام الإسلامي للأغذية بتعزيز نمط حياة صحي وملاءم في اختيار المنتجات التي تم توزيعها خلال هذه المناسبة. ويسعدنا أن نكون جزءًا من الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في مدرسة رافلز الدولية وأن نشارك منتجاتنا مع أفراد مجتمع الإمارات النابض بالحياة. نحن نفخر بتقديم خيارات غذائية صحية وعالية الجودة للعائلات والاستمتاع بها معًا ".

تعتبر شركة الإسلامي للأغذية رائدة في مجال الأطعمة الصحية والحلال منذ خمسة عقود، وقد لعبت دوراً مهما في قطاع الأغذية والمشروبات المتنامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي جزءٌ لا يتجزأ من التراث الإماراتي الذي يتميز بثقافة التراحم والرعاية. لقد كانت شركة الإسلامي للأغذية داعماً ثابتاً للتميز المحلي، الذي يجسد مبادئ الجودة والابتكار. وباعتبارها علامة تجارية محلية، فقد ساهمت في مسيرة النمو من خلال رعاية المواهب المحلية، وتعزيز الابتكار، ودعم أهداف الأمن الغذائي لدولة الإمارات.

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