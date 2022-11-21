مسقط: تعزيزاً لهدفه الرامي ليكون في صدارة البنوك الرائدة في قطاع الصيرفة الإسلامية في السلطنة، رعى الأهلي الإسلامي مؤتمر جريدة الرؤية العمانية للصيرفة الإسلامية في دورته الأولى.

انعقد المؤتمر ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية لجريدة الرؤية بالشراكة مع جمعية المصارف العمانية، وسلط الضوء على المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وبحث في سبل نمو قطاع الصيرفة الإسلامية بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040، بالإضافة إلى التركيز على الاستدامة ومساهمة قطاع الصيرفة الإسلامي في دعم الاقتصاد الوطني. ناقش ممثلي عن الأهلي الإسلامي توجهات الصيرفة الإسلامية في السلطنة والمنطقة، كما تبادلوا الآراء والخبرات في مختلف جوانب هذا القطاع.

وتعليقاً على مشاركتها في المؤتمر، قالت الفاضلة نورا سلطان ، مساعد المدير العام – رئيس الخدمات المصرفية للأفراد بالأهلي الإسلامي: "يعمل الأهلي الإسلامي برؤية مستقبلية وتوجه واضح لتأمين تنامي ونجاح قطاع الصيرفة الإسلامية بالسلطنة. اكتسبت خدمات الصيرفة الإسلامية شعبية زائدة على الصعيدين الوطني والعالمي، ومع التنامي السريع لقطاع الصيرفة الإسلامية وزيادة الطلب على الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة، هناك متسعاً كبيراً للنمو والتوسع في الخدمات والمنتجات في السلطنة. لهذا نحرص على اغتنام كافة الفرص من خلال تقديم مجموعة من الخدمات والمنتجات المصرفية ذات الجودة العالية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية."

احتفى مؤتمر جريدة الرؤية العمانية للصيرفة الإسلامية بعقد من النمو البارز في القطاع ومساهمته في توسعة محفظة خدماته ودعم الاقتصاد الوطني وقطاع الصيرفة بشكل عام. وشهد المؤتمر حضور مجموعة متنوعة من الخبراء ورواد القطاع الذين بدورهم ناقشوا مجموعة من البنود منها، التنويع والاستدامة، إلى جانب تعزيز توجه القطاع ودور الصيرفة الإسلامية والآثار الاقتصادية وغيرها من المواضيع المحورية.

أضافت نورا سلطان: "أود ان أشدد على أهمية المبادرات كهذا المؤتمر التي بدورها تخلق مساحات نقاشيه تتمحور حول العملاء وتطوير الخدمات بما يلبي متطلباتهم، وتساعد في مشاركة الآراء والأفكار التي يمكنها ارشادنا كمؤسسات خدمية لنتكيف ونبدع في مجالاتنا لنحقق الهدف المنشود، ألا وهو صنع تجربة مصرفية رائعة تجعل من الصيرفة الإسلامية الخيار الأفضل والأول لكافة العملاء".

منذ تأسيسه كأول نافذة إسلامية في عمان، وفر الأهلي الإسلامي مجموعة من الخدمات المبتكرة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية بما يلبي ويتجاوز احتياجات قطاع الصيرفة الإسلامي في سلطنة عُمان بالتوافق مع رؤية عُمان 2040.

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