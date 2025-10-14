أول نسخة لجيتكس في جنوب شرق أوروبا تُقام بالتزامن مع إكسبو 2027 بلغراد — أول معرض متخصص عالمي تستضيفه صربيا.

يهدف الحدث الجديد إلى توسيع التعاون، وتعزيز التنافسية، وتحفيز الاستثمار، ودفع الابتكار، وفتح الوصول إلى أسواق جنوب شرق أوروبا أمام أطراف الاقتصاد الرقمي العالمي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: مع سعي دول جنوب شرق أوروبا إلى تطبيق أطر طموحة للتحول الرقمي مُستلهمةً الإمكانات التحويلية الهائلة للتقنيات الناشئة، يلوح فجرٌ جديد لهذا الممر الديناميكي الذي يربط الأسواق الأوروبية والآسيوية والشرق أوسطية. وفي خطوة مفصلية ذات تبعات واسعة على مسارات التحول الرقمي في دول المنطقة، أُعلن يوم الاثنين عن دخول جيتكس — أكبر شبكة فعاليات للتقنية والذكاء الاصطناعي في العالم — رسميًا إلى جنوب شرق أوروبا.

وبتنظيم من مركز دبي التجاري العالمي وكاون إنترناشيونال، وبشراكة استراتيجية مع غرفة التجارة والصناعة في صربيا، ستنطلق جيتكس أي آي صربيا في مجمّع أرض المعارض بلغراد خلال26-27 مايو 2027. وبصفتها الحدث التقني الرسمي لإكسبو 2027 بلغراد، تهدف «جيتكس أي آي صربيا» إلى تعزيز جنوب شرق أوروبا كنقطة التقاء قوية تصل الاقتصادات الرقمية الإقليمية الناشئة بحدود الابتكار والتكنولوجيا والاستثمار على المستوى العالمي.

قال ماركو تشادِج، رئيس غرفة التجارة والصناعة في صربيا:

"إن إقامة جيتكس أي آي صربيا بالتزامن مع إكسبو 2027 تمثّل فرصة غير مسبوقة لعرض رحلة التحول الرقمي لبلدنا على الساحة العالمية، وتوحيد الابتكار الإقليمي مع مجتمع دولي من المستثمرين والشركاء وصُنّاع الرؤى. وبالاقتران مع «الإكسبو» وأعداد الزوّار المتوقعة لكلا الحدثين، نأمل في تحقيق تموضعٍ أفضل بكثير لبلدنا في الأوساط الاقتصادية ودوائر الأعمال. نهدف إلى إبهار المستثمرين المحتملين بطاقات منظومتنا التعليمية وتقديم صربيا كبلدٍ يزخر بفرص تكنولوجية كبيرة".

وبدورها قالت تريكسي لو مِرماند، النائب التنفيذي للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي والرئيس التنفيذي لـ كاون إنترناشيونالوالمنظم العالمي لفعاليات جيتكس:

"تجسّد جيتكس أي آي صربيا رؤيتنا في تمكين الابتكار الجريء الذي يصوغ المستقبل في كل قارة، وبناء تعاون عابر للحدود — وهو أمرٌ حاسم في عقد الذكاء الاصطناعي. إن الاستضافة الاستراتيجية لأول نسخة من «جيتكس» خلال إكسبو 2027 بلغراد خطوةٌ ذكية لتفعيل القوة الناعمة للتقنية والذكاء الاصطناعي، وحشد التعاون بين الدول، والمشاركة المفتوحة في ابتكار نموذج عالمي جديد. عبر وصل هذه المنطقة النابضة بأكثر قادة التقنية تأثيرًا في العالم، سنلهم شراكاتٍ تفتح آفاقًا للاستثمار وتنمية المواهب ونموٍّ تحويلي عبر الحدود والقطاعات شديدة الاعتماد على التكنولوجيا".

دعم صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأجندة تطوير الذكاء الاصطناعي في صربيا

برزت صربيا كإحدى الدول المتقدمة في مسار التحول الرقمي بجنوب شرق أوروبا، مؤكِّدة ريادتها عبر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزدهر، وخدمات الحكومة الإلكترونية المتقدمة، والمنظومات التقنية الحيوية، والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. ويُسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد حقق صادرات قياسية بلغت 4.31 مليارات دولار أمريكيفي 2024 — أي تضاعف بنحو 10 مرات خلال 12 عامًا — ويعمل به حاليًا نحو 110,000 متخصص، مع توقع الوصول إلى 140,000بحلول 2027، وهو العام الذي تستهدف فيه وزارة المعلومات والاتصالات صادرات بقيمة 11.7 مليار دولار أمريكي (10 مليارات يورو).

إضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة الصربية العام الماضي خطة استثمارية بقيمة 82.1 مليون دولار أمريكي (70 مليون يورو) لتطوير الذكاء الاصطناعي حتى 2027 — بما ينسجم مع رؤيتها لتعزيز الريادة في الذكاء الاصطناعي والتقنية الزراعية والاستدامة والاقتصاد الدائري. وجاء ذلك عقب تأسيس أول معهد أبحاث للذكاء الاصطناعي في جنوب شرق أوروبا، ما عزّز مكانة صربيا كمعيار إقليمي للابتكار والبحث والتطوير — وهي المكانة التي ستُرسِّخها جيتكس أي آي صربيا وترتقي بها وبالمنطقة ككل.

وانسجامًا مع شعار إكسبو 2027 بلغراد "اللعب من أجل الإنسانية: الرياضة والموسيقى للجميع"، تعكس مسيرة الابتكار الوطنية في صربيا قيم الإبداع والوحدة والروابط الإنسانية التي ستُميّز هذا الحدث المرتقب. ومن خلال مزج التقدّم التكنولوجي بالتعبير الثقافي، تُجسِّد رحلة صربيا الرقمية كيف يمكن للابتكار أن ينسجم مع الإنسان — وهي الرؤية التي تستعد جيتكس أي آي صربيا لتعزيزها.

جنوب شرق أوروبا: زخمٌ متصاعد كمركز رقمي مزدهر

تشهد منطقة جنوب شرق أوروبا تحوّلًا رقميًا لافتًا يقوده إصلاح حكومي قوي، واستثمارات متزايدة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وابتكارٌ نشط في القطاع الخاص. وتتوسع الخدمات العامة الرقمية والحكومة الإلكترونية وتبنّي التقنيات المالية بسرعة، مع صناعات تقنية ناشئة مهيّأة لنمو هائل. ومن المتوقع أن ينمو سوق مراكز البيانات الإقليمي بنحو 50% في السنوات المقبلة (بحسب JLL)، ما يُبرز تسارع تطوير البنية التحتية الرقمية في المنطقة وصعودها كممر تقني محوري يربط أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

شراكات جريئة تُلهِم نموًا تحويليًا

يواصل جيتكس توفير وصولٍ لا مثيل له إلى أسواق جديدة ورأس المال والمواهب والشراكات والفرص — مدعومًا بتوسّعه الدولي السريع. ففي غضون ثلاث سنوات فقط، بنى جيتكس أكبر شبكة عالمية لفعاليات التقنية، مع نسخٍ تُقام عبر 14 مدينة ودولة.

وبالاستفادة من شبكته العالمية التي تجمع القطاعين العام والخاص في الاقتصاد الرقمي، سيجمع جيتكس أي آي صربيا شركات التقنية وصنّاع الفكر وواضعي السياسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ومستثمري رأس المال الاستثماري من أنحاء العالم في العاصمة بلغراد. وسيُعطي برنامجه الأولوية لتوسيع التعاون، وتعزيز القدرة التنافسية، وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وفتح الوصول إلى القطاعات الصناعية الوطنية وأسواق جنوب شرق أوروبا — إلهامًا للتشارك في بناء مستقبل رقمي شامل تقوده الابتكارات والفرص.

وقد أُعلن عن جيتكس أي آي صربيا يوم الاثنين خلال اليوم الافتتاحي من جيتكس غلوبال 2025 — أكبر معرض للتقنية والذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة في العالم — حيث كشفت غرفة التجارة والصناعة في صربيا، بوصفها شريك الاقتصاد الرقمي المستقبلي، عن جناح يضم 24 عارضًا.

ومن خلال تسليط الضوء على روّاد الأعمال الأسرع نموًا في البلاد وأبرز الشركات الناشئة التحويلية، يعرض العارضون كيف تُسهم الابتكارات الصربية في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي — عبر تطبيقاتٍ تمتد إلى الطاقة والرعاية الصحية ووسائل التواصل الاجتماعيوغيرها.

