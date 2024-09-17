الرياض، تحت رعاية وزارة الاستثمار، افتتح اليوم الثلاثاء, النسخة الثالثة من معرض السيارات الكهربائية هذا العام، وذلك في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، على أن يستمر من 17 حتى 19 سبتمبر الجاري.

هذا و يهدف المعرض إلى تسليط الضوء على قطاع السيارات الكهربائية والتحول نحو الطاقة النظيفة، ويأتي ضمن إطار رؤية المملكة 2030 وحرص القيادة الرشيدة على تحقيق مستقبل مستدام في قطاع النقل، ويشمل المعرض مجموعة من العروض الخاصة وورش العمل حول البنية التحتية للسيارات الكهربائية والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال.

يعد هذا المعرض واحداً من أضخم الفعاليات في مجال السيارات الكهربائية في المملكة، حيث يشارك فيه أكثر من 70 شركة محلية ودولية رائدة، ويضم أكثر من 60 متحدثاً بارزاً لمناقشة أحدث التطورات في تقنيات السيارات الكهربائية والبطاريات والطاقة المتجددة. ويتوقع المعرض استقطاب أكثر من 6,000 زائر خلال فترة انعقاده.

يشارك في المعرض نخبة من الشركات الرائدة بدعم من الراعي الرئيسي "إلكترومين"، والراعي البلاتيني "EVIQ" و"الزاهد للتراكتورات"، والراعي الذهبي "Volt Charge". كما ستتاح للحضور فرص التواصل مع كبار اللاعبين في الصناعة من خلال رعاة مثل "PwC"، ودعم من "فورمولا إي" و"تسارع"، وشركاء المعرفة مثل "فروست وسوليفان" و"رولاند برجر" و"الشركة السعودية للكهرباء".

يشمل المعرض أيضاً فعاليات تهدف إلى تعزيز استخدام الطاقة النظيفة لمواجهة تغير المناخ، مع التركيز على الآليات الحديثة في البنية التحتية للنقل المستدام. كما يوفر بيئة تفاعلية للجمهور للتعرف على تلك التقنيات من خلال العروض الحية وتجارب تفاعلية يقدمها متخصصون في المجال.

هذا الحدث يمثل فرصة مثالية لاستكشاف أحدث الابتكارات في صناعة السيارات الكهربائية وتعزيز جهود تطوير وتوطين هذه الصناعة في المملكة.

عن معرض السيارات الكهربائية:

تُعقد النسخة الثالثة من معرض السيارات الكهربائية في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر 2024، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وهو في طليعة ثورة السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية. كأحد أبرز الفعاليات في المنطقة المخصصة للتنقل الكهربائي والتكنولوجيا.

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