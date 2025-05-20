أبوظبي /أدنيك/ تشهد الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات 2025" تفاعلاً لافتاً من قِبل أبرز مُمكنات الأعمال وشركات الاستثمار والمؤسسات المالية في الدولة، ما يؤكد دور الفعالية كمحفّـل رئيسي للنمو الصناعي والتنويع الاقتصادي.

وتنظم مجموعة أدنيك "اصنع في الإمارات 2025 " لأول مرة؛ بمركز أدنيك أبوظبي من 19إلي 22 مايو الجاري باستضافة وزارة الصناعة التكنولوجيا المتقدمة؛ والتعاون مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار وأدنوك؛ ومشاركة 720 عارضًا يمثلون 12 قطاعات صناعيًا وتكنولوجيًا واعدًا على مساحة تزيد عن 68 ألف متر مربع.

وخصص "اصنع في الإمارات 2025" مساحةً لعرض جهود مجموعة مؤثرة من الجهات الداعمة للاستراتيجية الصناعية الوطنية، بما في ذلك "الشركة القابضة الدولية"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"غرفة تجارة وصناعة الشارقة"، و"شركة مبادلة للاستثمار"، و"مكتب أبوظبي للتصدير"، و"مجموعة كيزاد"، وغيرها. ويُبرز حضور هذه الجهات التزامًا مشتركًا بدعم المُصنّعين، وتعزيز الشراكات الجديدة، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل والموارد والبنية التحتية للمؤسسات الصناعية عبر الدولة.

وقال محمد الكمالي، الرئيس التنفيذي للصناعة والتجارة في مكتب أبوظبي للاستثمار: "تُمثِّل الفعالية منصة انطلاق الإمارات نحو النمو الصناعي المستدام، وبوصفنا الشريك المضيف لهذا العام، يقود مكتب أبوظبي للاستثمار جهودًا استراتيجية لدفع هذا الزخم المتنامي عبر جذب الاستثمارات الذكية، وتمكين قطاع التصنيع المتقدم، ودعم التوسع الصناعي محليًا وعالميًا، وذلك في سبيل تحقيق هدفنا الأسمى وهو ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة صناعية عالمية رائدة ومتميزة."

وأوضح أن" اصنع في الإمارات " تمثل فرصة مثالية لعرض منظومتنا التنافسية عالميًا وقدرات قطاعاتنا الصناعية المتنوعة، وذلك عَبّر تعزيز الشراكات التجارية الدولية وفرص التصدير، ونود التأكيد على دور أبوظبي الفاعل في سلاسل الإمداد العالمية، مُسرّعين بذلك نموها الاقتصادي."

فيما قال عبد الله الحملي، الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي: "في إطار رؤية أبوظبي لاقتصاد متنوع ومستدام مدعوم بالتقنيات المتقدمة، تعمل مجموعة كيزاد على تمكين النمو الصناعي الشامل عبر مختلف القطاعات، وإزالة الحواجز أمام الاستثمار، وتعزيز اندماج الشركات الإقليمية والعالمية في الأسواق، مما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز أعمال عالمي."

أما الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لمنصة الاستثمارات الإماراتية في "مبادلة" فأوضح أنه: "منذ انطلاق "اصنع في الإمارات "، التزمت "مبادلة" بتسريع تنويع الاقتصاد وترسيخ أسس متينة للاقتصاد الوطني، إذ ركّزنا على بناء شركات وطنية رائدة تُحفّز النمو الصناعي وتنافس عالمياً، وأن هذا الالتزام لا يقتصر على الاستثمار، بل يعكس سعينا لخلق أثر مستدام، ودعم التصنيع المحلي، وتمكين الكفاءات الإماراتية، وتعزيز سلاسل الإمداد المرنة. وبالتعاون مع شركائنا والقادة، نعمل على تشكيل مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام."

وذكر أحمد الخوري، النائب الأول للرئيس للاستراتيجية والتميز في "إيدج": "كوننا شركاء لمنصة " اصنع في الإمارات 2025" فإننا نسعى لإيجاد تآزراً بين خبرتنا في التقنيات المتقدمة ورؤية الإمارات لقطاع صناعي قويٍّ قادر على الاكتفاء الذاتي."

وأفاد أنه وبالشراكة مع "اصنع في الإمارات" نهدف إلى تطوير منظومة ديناميكية تزدهر فيها الأفكار المبتكرة، ويشهد قطاع التصنيع نقلة نوعية، وتتعزز مكانة الدولة كمركز رائد في التكنولوجيا. ونتطلع إلى تحقيق تأثير مستدام من خلال تمكين الكفاءات المحلية، واستكشاف فرص جديدة للنمو، ووضع أسس صناعية نموذجية لمستقبل مزدهر."

ومع استمرار "اصنع في الإمارات 2025"، يؤكد حضور هذه الجهات نهج الإمارات المتكامل في دفع التقدم الصناعي، عبر الجمع بين السياسات، والاستثمارات، والبنية التحتية، والابتكار، وتخدم الفعالية كمنصة حيَّة يجتمع فيها قادة الصناعة والجهات الحكومية والمستثمرون لصياغة مستقبل التصنيع وفتح مسارات نمو جديدة للإمارات والعالم.

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