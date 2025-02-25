عقد بنك لِشا ذ.م.م (عامة) ("البنك" أو "بنك لِشا") الاجتماع السنوي العادي والاجتماع غير العادي للمساهمين يوم الاثنين 24 فبراير 2025، حيث تمت الموافقة من قبل المساهمين على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال.

ترأس الاجتماع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك، في فندق "ذا نِد الدوحة"، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وفريق الإدارة العليا للبنك.

ناقشت الجمعية العامة العادية مجموعة من المواضيع المهمة، من بينها استعراض تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بالإضافة إلى خطة العمل للعام 2025. كما تم تقديم واعتماد عدد من التقارير المهمة، مثل تقرير هيئة الرقابة الشرعية، والقوائم المالية المدققة، وتقرير المدقق الخارجي، وتقرير حوكمة الشركات (الذي تم إعداده وفقًا لمدونة حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية) بالإضافة إلى تقرير الرقابة الداخلية على التقارير المالية.

كما تم إقرار التقرير السنوي لعام 2024، واعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.05 ريال قطري لكل سهم، بما يعادل 5% من القيمة الاسمية. تمت أيضاً الموافقة على المعاملات الكبرى المدرجة في جدول الأعمال، إضافة إلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية. كما تم تعيين شركة ك بي أم جي كمدقق حسابات خارجي للبنك للسنة المالية 2025، مع إقرار أتعابه.

وفي سياق آخر، انتخب المساهمون سبعة أعضاء جدد لمجلس الإدارة، منهم أربعة أعضاء مستقلين وثلاثة غير مستقلين، وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها. لمدة ثلاث سنوات، وهم: السيد/ محمد يوسف المانع - السيد/ مشعل محمد عبدالله آل محمود - السيد/ عيسى محمد المهندي - السيد/ ناصر بن عبدالله المسند - شركة شاهة للاستثمار والعقارات ذ.م.م. ويمثلها السيد/ حمد على حمد الرمول المناعي - شركة أزوم للاستثمار العقاري ويمثلها السيد/ محمد علي السليطي - شركة شفت ذ.م.م. ويمثلها السيد/ عبدالرحمن عرفان توتونجى. كما تم التصديق خلال الاجتماع العام السنوي على تعيين العضوين المتبقيين في مجلس الإدارة من قبل المساهمين الاستراتيجيين للبنك وفقًا للمادة 34.2 من النظام الأساسي للبنك، وهما سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني المعين من قبل شركة الزبارة للاستثمار العقاري ذ.م.م، والسيد ناصر علي الهاجري المعين من قبل شركة بروق للتجارة ذ.م.م. سيواصل أعضاء مجلس الإدارة مهامهم حتى نهاية دورة المجلس الحالية في فبراير 2028. ومع انتخابهم، أصبح مجلس الإدارة الحالي يتكون من إجمالي 9 أعضاء.

أما الجمعية العامة غير العادية فقد صادقت على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للبنك، والتي تخضع لموافقة الجهات التنظيمية. كما تم تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على النسخة المعدلة من النظام الأساسي وإجراء أي تعديلات لازمة.

وبهذه المناسبة، صرّح سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك لِشا، قائلاً: "إن عام 2024 يعكس التزامنا الراسخ بالتوسع الاستراتيجي وتحقيق القيمة لمساهمينا. إن إنجازاتنا تثبت قدرتنا على التكيّف مع التغيرات المتسارعة في المشهد المالي العالمي ، وتعزيز مكانتنا الريادية في قطاع الاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. نحن مستمرون في تعزيز خدمات إدارة الثروات، وتنويع محفظتنا الاستثمارية عبر مختلف القطاعات، مما يساهم في تعزيز موقعنا كمؤسسة مالية ديناميكية تركز على تلبية احتياجات عملائنا. كما يسعدني العمل مع مجلس الإدارة الجديد، الذي يضم نخبة من الخبراء في مجالاتهم، وأتطلع إلى قيادة بنك لِشا نحو مزيد من النجاح والتميّز."

جدير بالذكر أن بنك لِشا ذ.م.م (عامة) يُعد أول بنك مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مرخّص من قبل هيئة مركز قطر للمال التنظيمية، وهو مدرج في بورصة قطر تحت الرمز (QSE: QFBQ).

-انتهى-

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